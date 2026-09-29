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Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθορίζοντας με σαφήνεια ποιες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν τη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» και ποιες μπορούν για ένα μεταβατικό διάστημα να συνεχίσουν να εκδίδουν τιμολόγια με τους τρόπους που χρησιμοποιούν ήδη.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ, βάσει των στοιχείων του φορολογικού έτους 2023, οι οποίες επιλέγουν να αξιοποιήσουν την περίοδο προσαρμογής που προβλέπεται από 1η Οκτωβρίου 2026 έως και το τέλος του ίδιου έτους.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ Α.1128/2025 και Α.1129/2025, η δήλωση απαιτείται σε δύο βασικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τις επιχειρήσεις που θέλησαν να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων για την πρόωρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα οποία προβλέπονταν στο άρθρο 71Θ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η δεύτερη αφορά όσους επιλέγουν τη σταδιακή συμμόρφωση, διατηρώντας παράλληλα για μικρό χρονικό διάστημα και τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης παραστατικών.

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου 2026

Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 12 Οκτωβρίου 2026 και αφορά πλέον μόνο τις επιχειρήσεις που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια τζίρου και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά το διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους τόσο μέσω των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών όσο και με τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα, μέχρι να ολοκληρώσουν την προσαρμογή τους.

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου 2026 εκδίδουν ήδη αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη δήλωση.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει επίσης ότι οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις αφορούν μόνο τη χρήση των εφαρμογών timologio και myDATAapp και δεν συνδέονται με την ξεχωριστή διαδικασία δήλωσης για τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η οποία διέπεται από την απόφαση Α.1112/2025.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν αλλάζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές. Οι λιανικές πωλήσεις και ο τρόπος έκδοσης των αντίστοιχων αποδείξεων παραμένουν χωρίς αλλαγές.

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση θα πρέπει να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → myDATA → Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

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