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Ετήσια αύξηση 16,9% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2026, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 16,9% έναντι αύξησης 12,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε αύξηση 22,7%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 10,8%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16,9% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 35,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

Αύξηση κατά 16,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 25,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Αύξηση κατά 12,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

3. Από τις μεταβολές κυρίως των δεικτών των διψήφιων κλάδων:

Εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2025

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 12,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 16,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

Αύξηση κατά 12,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Σεπτεμβρίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 25,4% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 57,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

Αύξηση κατά 24,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 73,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες Ευρωζώνης.

Μείωση κατά 4,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες εκτός Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Σεπτεμβρίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 22,7% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: