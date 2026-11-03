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Η αντίστροφη μέτρηση και οι υπολογισμοί για την ετήσια επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ήδη έχουν αρχίσει από το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τους εν δυνάμει δικαιούχους. Η πληρωμή δεν αφορά όμως μόνο όσους ενοικιάζουν κύρια κατοικία. Επιστροφή θα λάβουν και όσοι έχουν και παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη.

Υπό προϋποθέσεις όμως, οι δικαιούχοι μπορεί να λάβουν και δύο και τρία ή και τέσσερα ενοίκια, μέχρι το κατά περίπτωση ανώτατο όριο.

Για παράδειγμα αν πληρώνουν ενοίκιο και για το σπίτι και για τη φοιτητική κατοικία, ή αν έχουν δύο παιδιά που φοιτούν σε άλλες πόλεις, ή και αν είναι εκπαιδευτικοί και ή ιατρικό προσωπικό που εργάζονται στην επαρχία και νοικιάζουν στέγη, τότε μπορεί να πάρουν πολλαπλάσια ποσά, που φτάνουν στα 1.600 ή και τα 2.400 ευρώ, αντί απλώς για «ένα ενοίκιο δώρο».

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα ενοίκια του προηγούμενου έτους που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και διασταυρωθεί με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Ποιοι πληρώνονται

Δικαιούχοι είναι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή/και φοιτητικής κατοικίας, με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν στην προηγούμενη φορολογική δήλωση. Για να πληρωθούν δηλαδή τον Νοέμβριο, εξαρτάται τι ενοίκια δήλωσαν ότι πλήρωσαν το έτος 2025. Δεν υπάρχει ηλικιακό κριτήριο και η καταβολή γίνεται εφάπαξ στον IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Τα εισοδηματικά όρια διευρύνθηκαν με τον ν. 5313/2026 και διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας ισχύει και περιουσιακό κριτήριο: η συνολική οικογενειακή ακίνητη περιουσία, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ του έτους πληρωμής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία δεν τίθεται περιουσιακό κριτήριο.

Βασικό σενάριο: επιστροφή έως 800 ευρώ

Η επιστροφή υπολογίζεται ως το ένα δωδέκατο του ετησίως δηλωθέντος ενοικίου για το 2025. Δηλαδή πρακτικά αντιστοιχεί στην επιστροφή ενός μηνιαίου μισθώματος, εφόσον ο ενοικιαστής πλήρωσε το ίδιο ενοίκιο και τους 12 μήνες.

Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό είναι 800 ευρώ ετησίως και αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έτσι, ένας μισθωτής χωρίς παιδιά μπορεί να λάβει έως 800 ευρώ, με ένα παιδί έως 850 ευρώ και με δύο παιδιά έως 900 ευρώ.

Για να φτάσει κάποιος έτσι ως επιστροφή ενοικίου το ποσόν των 800 ευρώ, το ετήσιο δηλωθέν ενοίκιο που πρέπει να έχει δηλώσει είναι τουλάχιστον 9.600 ευρώ, δηλαδή περίπου 800 ευρώ τον μήνα. Αν το ενοίκιο που δηλώνει είναι χαμηλότερο, επιστρέφεται το 1/12 όσων δηλώνει στην εφορία.

Ποιοι φτάνουν έως 1.600 ευρώ

«Διπλή» ενίσχυση κερδίζουν νοικοκυριά που ενοικιάζουν τόσο κύρια κατοικία όσο και φοιτητική κατοικία. Το ποσό διπλασιάζεται για νοικοκυριά στην περίπτωση αυτή, καθώς η ενίσχυση υπολογίζεται στα δύο δωδέκατα της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Το ανώτατο ποσό τίθεται στα 1.600 ευρώ: έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και έως άλλα 800 ευρώ για τη φοιτητική.

Για παράδειγμα, οικογένεια που πληρώνει 700 ευρώ μηνιαίως για το σπίτι της και 600 ευρώ μηνιαίως για φοιτητική κατοικία μπορεί να λάβει έως 1.300 ευρώ, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια.

Το ποσό, δηλαδή, δεν δίνεται αυτόματα στο μέγιστο όριο. Υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα: αν, για παράδειγμα, το μηνιαίο ενοίκιο της κύριας κατοικίας είναι 600 ευρώ, η επιστροφή θα είναι 600 ευρώ και όχι 800 ευρώ, αφού το κριτήριο του ενός δωδέκατου της ετήσιας δαπάνης υπερισχύει.

Ειδική περίπτωση αποτελούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν ως νοσηλευτικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό στην επαρχία. Αυτοί δικαιούνται διπλάσια επιστροφή (2/12 αντί 1/12) για την κύρια κατοικία τους. Δηλαδή έως 1.600 ευρώ αντί έως 800 ευρώ.

Αν έχουν ένα παιδί φοιτητή όμως, το όριο παραμένει στα 1.600 ευρώ.

Ξεχωριστή περίπτωση μπορεί να προκύψει πάντως για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και διαμένουν σε ξεχωριστές μισθωμένες φοιτητικές κατοικίες. Στην περίπτωση αυτή, το νοικοκυριό μπορεί να λάβει έως 800 ευρώ για καθεμία από τις δύο φοιτητικές κατοικίες. Ωστόσο αν δύο φοιτητές συστεγάζονται στην ίδια μισθωμένη κατοικία, δεν προκύπτουν αυτόματα δύο ξεχωριστές επιστροφές των 800 ευρώ. Το όριο των 800 ευρώ συνδέεται με τη (μία και μοναδική) φοιτητική στέγη που ενοικιάζει το νοικοκυριό.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Η πληρωμή είναι αυτόματη, επομένως τυχόν λάθος στα στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε μη καταβολή ή σε χαμηλότερο ποσό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ελέγξει αν το ενοίκιο έχει δηλωθεί σωστά στην Ε1, αν η μίσθωση είναι κανονικά δηλωμένη στην ΑΑΔΕ και αν υπάρχει ενεργός IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ για να ολοκληρωθεί η επιστροφή.

Ο IBAN δηλώνεται μέσω του myAADE, στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp. Για απορίες και ερωτήματα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 και στην τηλεφωνική γραμμή 1521.