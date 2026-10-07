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Η άνοδος των επιτοκίων δεν αποτελεί πλέον μια εξέλιξη που αφορά αποκλειστικά τις αγορές και τις τράπεζες. Το υψηλότερο κόστος χρήματος αρχίζει να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας τις αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη ζήτηση για νέα δάνεια, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τελικά τον ρυθμό ανάπτυξης.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, όπου η πιστωτική επέκταση έχει παραμείνει ισχυρή τα τελευταία χρόνια, αλλά η νέα χρηματοδότηση καλείται πλέον να αντιμετωπίσει ένα σαφώς ακριβότερο περιβάλλον. Τον Αύγουστο του 2026, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στο 7,1%, από 6,8% τον Ιούλιο. Ωστόσο, η χρηματοδότηση προς ιδιώτες επιβραδύνθηκε στο 2,4%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ.

Η ΕΚΤ κρατά ψηλά το κόστος δανεισμού

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τον Σεπτέμβριο τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%. Η κίνηση συνδέθηκε με τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ τοποθετούν τον πληθωρισμό στο 3% για το 2026 και στο 2,5% για το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον χαμηλού κόστους χρήματος που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια δεν επιστρέφει άμεσα. Η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική όσο ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν νέες κινήσεις, χωρίς όμως η ΕΚΤ να έχει δεσμευθεί για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, η Federal Reserve αύξησε τον Σεπτέμβριο το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4%, υπογραμμίζοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος.

Στεγαστικά: Η πρώτη και πιο άμεση πίεση

Το πρώτο μέτωπο στο οποίο γίνεται αισθητό το ακριβότερο χρήμα είναι η στεγαστική πίστη. Τα νοικοκυριά που έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο βλέπουν τη δόση τους να επηρεάζεται από την άνοδο των επιτοκίων, ενώ όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν κατοικία βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι τον Αύγουστο το σύνθετο κόστος νέων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,60%, ενώ το αντίστοιχο κόστος για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 3,77%.

Η επίπτωση δεν περιορίζεται επομένως στους υφιστάμενους δανειολήπτες. Ένα νοικοκυριό που εξετάζει την αγορά κατοικίας μπορεί να μεταθέσει την απόφαση, καθώς η μηνιαία δόση και το συνολικό κόστος αποπληρωμής αυξάνονται.

Κατανάλωση και επενδύσεις στο στόχαστρο

Το δεύτερο κανάλι μετάδοσης είναι η κατανάλωση. Όταν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση δανείων, περιορίζεται το ποσό που απομένει για αγορές και υπηρεσίες.

Παράλληλα, το υψηλότερο κόστος δανεισμού λειτουργεί ως φίλτρο για τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων. Ένα σχέδιο επέκτασης, μια νέα μονάδα παραγωγής ή μια επένδυση σε εξοπλισμό μπορεί να παραμένει οικονομικά βιώσιμη μόνο εφόσον η αναμενόμενη απόδοση υπερκαλύπτει το αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος.

Στην Ελλάδα, πάντως, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Τον Αύγουστο η ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις έφτασε το 9,4%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 508 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση εξακολουθεί να στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Ακριβότερη κατοικία και μεγαλύτερη πίεση στα ενοίκια

Το υψηλό κόστος χρήματος μπορεί να επηρεάσει και την αγορά κατοικίας με έναν λιγότερο άμεσο τρόπο. Όταν η αγορά κατοικίας μέσω δανεισμού γίνεται δυσκολότερη, μέρος της ζήτησης μπορεί να παραμένει στην αγορά ενοικίων.

Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν ακριβότερη χρηματοδότηση για ανακαινίσεις, επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους για νέες επενδύσεις σε ακίνητα και, ανάλογα με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, να επιβαρύνει το κόστος στέγασης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα κρατικά προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει το κόστος επιδότησης των δανείων και περιορίζει τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να εξυπηρετήσουν με άνεση μια νέα χρηματοδότηση.

Το κρίσιμο στοίχημα για την οικονομία

Το βασικό ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο το ύψος των επιτοκίων, αλλά πόσο καιρό θα παραμείνουν υψηλά. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία εμφανίζεται με καθυστέρηση και περνά σταδιακά από τις τράπεζες στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις.

Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή: να συνεχιστεί η πιστωτική επέκταση που στηρίζει την ανάπτυξη, χωρίς το κόστος χρηματοδότησης να περιορίσει υπερβολικά τη ζήτηση. Το νέο περιβάλλον απαιτεί περισσότερη προσοχή στις επενδύσεις, στις στεγαστικές αποφάσεις και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Το ακριβό χρήμα δεν σταματά την οικονομία απότομα. Τη μετακινεί, όμως, σε χαμηλότερη ταχύτητα, καθώς κάθε νέα απόφαση χρηματοδότησης περνά πλέον από αυστηρότερο έλεγχο κόστους και απόδοσης.

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