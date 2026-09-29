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Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η αγορά της φέτας στην Ελλάδα, καθώς η τιμή του εμβληματικού ελληνικού τυριού κινείται ανοδικά και εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16 ευρώ το κιλό.

Η ταυτόχρονη πίεση από τη μείωση της παραγωγής γάλακτος, την ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό και το αυξημένο κόστος παραγωγής δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για παραγωγούς, τυροκομεία και καταναλωτές, με τις ανατιμήσεις να μεταφέρονται σταδιακά στο ράφι.

Μειωμένη παραγωγή γάλακτος και αυξημένη ζήτηση

Η βασική αιτία της αναταραχής εντοπίζεται στη σημαντική υποχώρηση της διαθέσιμης πρώτης ύλης. Οι ζωονόσοι, όπως η ευλογιά, έχουν προκαλέσει μεγάλη μείωση στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, η οποία εκτιμάται μεταξύ 7% και 8%. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις ποσότητες φέτας που μπορούν να παραχθούν, την ώρα που η ζήτηση παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική φέτα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς αγορές. Οι εξαγωγές καταγράφουν διαχρονικά ανοδική πορεία, με μέσο ρυθμό αύξησης περίπου 6% ετησίως, ενώ απορροφούν πάνω από το 70% της συνολικής παραγωγής.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα γάλακτος δημιουργεί πλέον ένα δύσκολο δίλημμα για τον κλάδο: τη διατήρηση των συμφωνιών με τις αγορές του εξωτερικού ή την επαρκή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, η προτεραιότητα στη διατήρηση των εξαγωγικών δικτύων περιορίζει ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες ποσότητες για την ελληνική κατανάλωση, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές.

Εκρηκτική άνοδος του κόστους παραγωγής

Σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή της φέτας παίζει και η αύξηση του κόστους παραγωγής. Η άνοδος της τιμής της πρώτης ύλης μέσα στους τελευταίους μήνες επιβαρύνει το τελικό προϊόν κατά τουλάχιστον 1,5 ευρώ ανά κιλό, ενώ το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.

Η αύξηση της τιμής ενός βασικού προϊόντος για το ελληνικό νοικοκυριό οδηγεί αρκετούς καταναλωτές σε αναζήτηση φθηνότερων επιλογών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για άλλα λευκά τυριά αλλά και προϊόντα όπως το κασέρι. Η μετατόπιση αυτή προκαλεί πιέσεις και σε άλλες κατηγορίες της αγοράς γαλακτοκομικών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ποιότητα και τη σύνθεση του προϊόντος, έχουν αναφερθεί έρευνες σχετικά με δείγματα φέτας. Εκπρόσωποι των παραγωγών επισημαίνουν ότι η φέτα παράγεται από αιγοπρόβειο γάλα και οι αναλογίες μεταξύ πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα παραβίαση των κανόνων παραγωγής.

Η αγορά της φέτας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών. Η ισορροπία μεταξύ της ισχυρής εξαγωγικής ζήτησης και της ανάγκης κάλυψης της εγχώριας αγοράς γίνεται ολοένα πιο δύσκολη, ενώ όσο η παραγωγή παραμένει περιορισμένη και το κόστος υψηλό, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βλέπουν αυξημένες τιμές στο καθημερινό τους τραπέζι.

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