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Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε σήμερα ότι οι ρυθμιστικές και οι εποπτικές αρχές πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για τους κινδύνους που προέρχονται από μη τραπεζικά ιδρύματα, κυβερνοεπιθέσεις και απάτες.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αυτή την εβδομάδα στην Μπανγκόκ, χαρακτηρίστηκαν από αισιοδοξία αλλά και ανησυχίες.

Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να είναι απόλυτα επικεντρωμένες στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, και τα κράτη-μέλη του ΔΝΤ συζήτησαν για ρωγμές στην οικονομική ανθεκτικότητα, καθώς εξαντλούνται τα ενεργειακά και δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Η ίδια δήλωσε ότι το ΔΝΤ προτίθεται να στηρίξει με αποφασιστικό τρόπο το Ιράκ, με δανειακό πρόγραμμα που έχει ζητηθεί, ενώ γίνονται «εντατικές» συζητήσεις για τη στήριξη του Λιβάνου, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο προς ένα πρόγραμμα δανεισμού.

Τα κράτη-μέλη του ΔΝΤ ζήτησαν αυξημένη στήριξη στις χώρες που αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές δυσκολίες, που προκαλούνται από τις αρνητικές επιπτώσεις των πολέμων και τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή (IMFC), σε ανακοίνωση του προέδρου της μετά από συνεδρίαση στην Μπανγκόκ, ανέφερε ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί.

«Η κλιμάκωση των συγκρούσεων και των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα σε κρίσιμες εμπορικές οδούς, να επιτείνει τις πιέσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων ενεργειακών προϊόντων, και να επιδεινώσει την ενεργειακή και την επισιτιστική ασφάλεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον υπουργό Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας και πρόεδρο της IMFC Μοχάμεντ Αλ-Τζαντάαν.

Ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία της αποχώρησης αντιπροσώπων από σημερινή συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ρώσου υπουργού Οικονομικών, δηλώνοντας ότι θεωρεί ενθαρρυντικό το γεγονός πως όλες οι χώρες εν τέλει στήριξαν την ανακοίνωση της προεδρίας. «Ήρθαμε εδώ για έναν λόγο και τον πετύχαμε. Δείτε αυτή την ανακοίνωση της προεδρίας: αναφέρει ξεκάθαρα ότι όλα τα μέλη συμφώνησαν με τη δήλωση, άρα αυτό είναι που έχει σημασία», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters, μετά τη συνέντευξη Τύπου για τη συνεδρίαση της IMFC.