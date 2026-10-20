Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δημιουργεί ο συνδυασμός ακριβότερων αγροτικών προϊόντων και αυξημένου κόστους μεταφορών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων πληθωριστικών πιέσεων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον υψηλού κόστους, την ώρα που οι ανατιμήσεις σε βασικές πρώτες ύλες απειλούν να επηρεάσουν τόσο την παραγωγή όσο και την τελική τιμή των προϊόντων.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην αγορά του σιταριού, όπου οι διεθνείς τιμές καταγράφουν άνοδο άνω του 30% από τις αρχές του 2026. Την ίδια στιγμή, το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς σε ορισμένους σημαντικούς εμπορικούς διαδρόμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 50%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις διεθνείς συναλλαγές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των μεταφορών από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Νοτιοανατολική Ασία, μιας διαδρομής όπου η άνοδος των ναύλων προσθέτει σημαντικό κόστος στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

Η άνοδος του δείκτη τροφίμων και οι νέες πληθωριστικές πιέσεις

Η επιδείνωση των συνθηκών αποτυπώνεται και στην εξέλιξη των διεθνών τιμών τροφίμων. Τον Σεπτέμβριο, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 136 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σημειώθηκε αύξηση 1,5%, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδος έφτασε το 5,8%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι οι ανατιμήσεις δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο στην αγορά του σιταριού. Αντίθετα, οι πιέσεις επεκτείνονται σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, με τα σιτηρά, τα φυτικά έλαια και τη ζάχαρη να εμφανίζουν αυξήσεις διαφορετικής έντασης.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους προβληματισμούς για τη διάρκεια του νέου πληθωριστικού κύκλου, καθώς οι διαταραχές στην παραγωγή και οι αυξημένες δαπάνες μεταφοράς δυσχεραίνουν την αποκλιμάκωση του κόστους.

Οι συνέπειες για παραγωγούς, βιομηχανίες και εξαγωγείς

Οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων.

Για τις βιομηχανίες, οι ακριβότερες πρώτες ύλες και οι αυξημένοι ναύλοι δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις, ενώ οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος διακίνησης των προϊόντων τους.

Παράλληλα, οι παραγωγοί καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι διεθνείς διακυμάνσεις επηρεάζουν τις εμπορικές συνθήκες.

Το ενδεχόμενο διατήρησης αυτών των πιέσεων και μέσα στο 2027 αυξάνει την ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.

Η πορεία των τιμών του σιταριού, των θαλάσσιων ναύλων και των υπόλοιπων βασικών αγροτικών προϊόντων αναδεικνύεται έτσι σε κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη του πληθωρισμού και του κόστους διατροφής το επόμενο διάστημα.

Από τα χωράφια στα πλοία: Το κόστος αυξάνεται σε κάθε στάδιο

Η νέα πίεση στις τιμές οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που επηρεάζουν ταυτόχρονα την παραγωγή και το διεθνές εμπόριο.

Οι επιθέσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές σιτηρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχουν περιορίσει τις εξαγωγικές δυνατότητες σημαντικών παραγωγών, αναγκάζοντας εισαγωγείς να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες.

Παράλληλα, η ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα οδηγεί εμπορικά πλοία σε μεγαλύτερες διαδρομές γύρω από την Αφρική, αυξάνοντας τον χρόνο παράδοσης και το μεταφορικό κόστος.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει επιπλέον τις τιμές καυσίμων και τις μεταφορές λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, δημιουργώντας νέες δυσκολίες στην αγροτική παραγωγή.

Στις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων προστίθενται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Η ξηρασία έχει ήδη επηρεάσει καλλιέργειες στην Ινδία και στη Νοτιοανατολική Ασία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επόμενες συγκομιδές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων αντιμετωπίζουν ένα διπλό πρόβλημα: πληρώνουν περισσότερο για τις πρώτες ύλες και ταυτόχρονα επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος για να τις μεταφέρουν.

Ινδονησία και Αίγυπτος: Τα πρώτα σημάδια της πίεσης

Η κατάσταση στην Ινδονησία αποτυπώνει τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, οι αφίξεις σιταριού στη χώρα περιορίστηκαν τον Σεπτέμβριο σε 491.000 τόνους, καταγράφοντας πτώση 41% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η μείωση έχει ήδη επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων αλευροβιομηχανιών, οι οποίες αναγκάζονται να λειτουργούν κάτω από την παραγωγική τους δυναμικότητα εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας πρώτων υλών.

Αντίστοιχες πιέσεις εμφανίζονται στην Αίγυπτο, όπου η τιμή του μη επιδοτούμενου ψωμιού έχει αυξηθεί κατά περίπου 25% από τον Ιούλιο.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το κόστος του μαγειρικού λαδιού έχει ενισχυθεί κατά περίπου 40%, ενώ στην Ινδία η ζάχαρη έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εξαιτίας των προβλημάτων στην παραγωγή.

Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές που εξαρτώνται από εισαγωγές βασικών τροφίμων.

Γιατί η μεγαλύτερη πίεση μπορεί να έρθει το 2027

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις σημερινές τιμές.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Maximo Torero, οι επιπτώσεις ενδέχεται να γίνουν περισσότερο αισθητές προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027, με πιθανότητα να συνεχιστούν στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους είναι η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες καλές συγκομιδές.

Παράλληλα, μεγάλοι εισαγωγείς στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίοι είχαν αναβάλει αγορές σιτηρών, εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν στις διεθνείς αγορές μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πιέσεων στις τιμές, ιδιαίτερα εάν δεν αποκατασταθεί η ομαλή διακίνηση των φορτίων.

Σύμφωνα με τον Alexander Karavaytsev, ανώτερο οικονομολόγο του International Grains Council, η πιθανή επάνοδος μεγάλων αγοραστών δημιουργεί σημαντικό ανοδικό κίνδυνο για τις τιμές των σιτηρών.

Η αβεβαιότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι πολλές βιομηχανίες τροφίμων προμηθεύονται πρώτες ύλες μέσω συμβολαίων διάρκειας τριών έως έξι μηνών.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των σημερινών αυξήσεων μπορεί να αποτυπωθεί στο πραγματικό κόστος παραγωγής με χρονική καθυστέρηση, όταν ανανεωθούν οι συμφωνίες προμήθειας.

Τι σημαίνει για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της εξαγωγικής οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Enterprise Greece, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων έφτασαν περίπου τα 9,04 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η άνοδος των διεθνών τιμών δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμη και όταν δεν προμηθεύονται απευθείας πρώτες ύλες από τις περισσότερο επηρεαζόμενες αγορές.

Οι αυξήσεις σε σιτηρά, ζωοτροφές, ενέργεια και μεταφορές μπορούν να μεταφερθούν σταδιακά στο κόστος παραγωγής τροφίμων, ενώ οι υψηλότεροι ναύλοι επηρεάζουν ιδιαίτερα τις αποστολές προς μακρινές αγορές.

Για τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων που διαθέτουν προϊόντα στο εξωτερικό, κρίσιμη παράμετρος γίνεται η δυνατότητα διατήρησης ανταγωνιστικών τιμών χωρίς υπερβολική συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Η διαχείριση αποθεμάτων, η διαφοροποίηση προμηθευτών και η επανεξέταση των όρων μεταφοράς αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι εμπορικές συμφωνίες έχουν συναφθεί πριν από τις τελευταίες αυξήσεις κόστους.

Ταυτόχρονα, η αναταραχή δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες ανά προϊόν και αγορά. Ορισμένοι παραγωγοί μπορούν να επωφεληθούν από υψηλότερες διεθνείς τιμές, ενώ επιχειρήσεις με μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες πιέσεις.

Η εικόνα, συνεπώς, δεν είναι ίδια για ολόκληρο τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η παγκόσμια αγορά τροφίμων εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, όπου το κόστος παραγωγής, η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και η αξιοπιστία των μεταφορών θα καθορίζουν ολοένα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες μέχρι το 2027. Η εξέλιξη των συγκομιδών, η αποκατάσταση εμπορικών διαδρομών και η διαθεσιμότητα λιπασμάτων θα παραμείνουν καθοριστικοί παράγοντες.

Ωστόσο, για παραγωγούς, μεταποιητές και εξαγωγείς, το μήνυμα είναι ήδη σαφές: το επόμενο μεγάλο στοίχημα δεν θα είναι μόνο σε ποια τιμή θα πουλήσουν, αλλά σε ποιο κόστος θα μπορέσουν να παράγουν και να παραδώσουν τα προϊόντα του