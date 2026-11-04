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Σταθεροποίηση τιμών με μεταβολή +0,35% στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο 2026 καταδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο «πληθωρισμός» στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +0,35% τον Οκτώβριο 2026 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Συνολικά το τελευταίο τρίμηνο Αύγουστος-Οκτώβριος καταγράφει μείωση κατά -0,18%.

Το 10μηνο του 2026 καταγράφει μικρή αύξηση 0,90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους πολύ μικρές διακυμάνσεις. Σημειώνεται ότι από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, οι 15 παρουσιάζουν αύξηση και οι 8 μείωση.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Οκτώβριο 2026 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,98%), φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (-3,32%), είδη πρωινού και ροφήματα (-2,25%), χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-1,16%) και νωπά κρέατα (-0,28%).

Οι μειώσεις που καταγράφονται συνδέονται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τόσο με την ομαλοποίηση της αγοράς όσο και με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σταθεροποιητική εικόνα που παρατηρείται στα νωπά είδη. Στο νωπό κρέας καταγράφεται ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και εισαγωγών. Στα τυποποιημένα είδη εκτιμάται ότι σχετική επίδραση έχει και η πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Οκτώβριο 2026 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη (+3,91%), είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη & είδη πάρτυ (+2,68%), ζύμες νωπές και κατεψυγμένες (+2,52%), αλκοολούχα ποτά (+2,06%) και τυροκομικά (+1,82%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η συγκράτηση των τιμών που καταγράφεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την τελευταία διετία συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων που αφορούν τόσο τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων όσο και τις επιλογές των καταναλωτών:

–Οικονομίες κλίμακας και μεγάλοι όγκοι διακίνησης. Οι μεγάλες αλυσίδες διακινούν σημαντικούς όγκους προϊόντων, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία, στις προμήθειες και στη διανομή.

-Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων επιτρέπει στις μεταβολές των τιμών προμήθειας να ενσωματώνονται ταχύτερα στις τιμές πώλησης. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους αποκλιμάκωσης του κόστους.

-Συμβολή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν σημαντική παρουσία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

-Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων. Ο ανταγωνισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και μέσω προωθητικών ενεργειών, συμβάλλει στην πίεση για συγκράτηση των τελικών τιμών.

-Οργανωσιακή και τεχνολογική αποτελεσματικότητα. Η αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, logistics, δεδομένων και πρόβλεψης της ζήτησης επιτρέπει αποτελεσματικότερη λειτουργία και περιορισμό επιμέρους λειτουργικών επιβαρύνσεων.

-Μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στην τιμή, η αναζήτηση προσφορών και η στροφή προς οικονομικότερες εναλλακτικές ενισχύουν την ανταγωνιστική πίεση στις επιχειρήσεις για ενημέρωση του κωδικολογίου και ανανέωση της ποικιλίας τους.