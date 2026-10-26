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Τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση και για τα εισοδήματα του 2027 θα έχουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για συγκεκριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται δικηγόροι, κομμωτήρια, ταξί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, φωτογράφοι, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες δραστηριότητες που θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Την ίδια στιγμή, για ακόμη ένα έτος διατηρείται το ευνοϊκό καθεστώς για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες προσμετρώνται στο διπλάσιο της πραγματικής αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού ηλεκτρονικών δαπανών, που αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Η παράταση των δύο φορολογικών κινήτρων αποφασίστηκε από το οικονομικό επιτελείο και προβλέπεται σε διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοθέτημα περιλαμβάνει επίσης τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων για το 2026 και το 2027.

Τα δύο φορολογικά κίνητρα που παρατείνονται

Για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2027 προβλέπεται η συνέχιση δύο μέτρων που επιβραβεύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

1. Μείωση φορολογητέου εισοδήματος έως 5.000 ευρώ

Οι πολίτες που πληρώνουν ηλεκτρονικά συγκεκριμένες υπηρεσίες θα μπορούν να αφαιρούν από το φορολογητέο εισόδημά τους ποσό που αντιστοιχεί στο 30% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ετήσιο όριο έκπτωσης τις 5.000 ευρώ.

Το πραγματικό φορολογικό όφελος εξαρτάται από το ύψος των δαπανών και τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στο εισόδημα κάθε φορολογουμένου.

Ενδεικτικά:

Για ηλεκτρονικές πληρωμές 5.000 ευρώ, η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος φτάνει τα 1.500 ευρώ.

Για δαπάνες 10.000 ευρώ, η αντίστοιχη έκπτωση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Εάν οι επιλέξιμες πληρωμές διαμορφωθούν στις 15.000 ευρώ, το ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα φτάνει τις 4.500 ευρώ.

Σε περίπτωση δαπανών 20.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στις 5.000 ευρώ, καθώς δεν μπορεί να υπερβεί το νομοθετημένο ανώτατο όριο, παρότι το 30% των πληρωμών αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρουν πρόσθετο φορολογικό όφελος

Η λίστα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο μέτρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τεχνικές εργασίες στο σπίτι έως προσωπική φροντίδα και δραστηριότητες αναψυχής.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, επισκευές και συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, μονώσεις, τοιχοποιία, σοβατίσματα, τοποθετήσεις πλακιδίων και ξυλουργικές εργασίες.

Στην ίδια κατηγορία υπάγονται εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης στεγών, παραθύρων και μεταλλικών στοιχείων, καθώς και εργασίες σκυροδέματος.

Επιπλέον, το φορολογικό κίνητρο καλύπτει πληρωμές για μετακινήσεις με ταξί, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες μασάζ και φυσικής ευεξίας, καθώς και υπηρεσίες κηδειών.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, οικιακή βοήθεια, εμφάνιση και επεξεργασία φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια, συνδρομητικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Το μέτρο επεκτείνεται επίσης σε υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, με εξαίρεση τις νοσοκομειακές δραστηριότητες, καθώς και σε νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Πώς πρέπει να γίνονται οι πληρωμές

Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών είναι η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Στα αποδεκτά μέσα περιλαμβάνονται χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, τραπεζικές συναλλαγές μέσω e-banking, πληρωμές με IRIS, ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets) και υπηρεσίες όπως το PayPal.

Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση είναι ατομική και αφορά αποκλειστικά εκείνον που πραγματοποίησε την πληρωμή.

Σε αντίθεση με όσα προβλέπονται για την κάλυψη του γενικού ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων, το ποσό της επιπλέον έκπτωσης που υπερβαίνει το ανώτατο όριο δεν μπορεί να μεταφερθεί στον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος συγκεντρώσει δαπάνες που αντιστοιχούν σε έκπτωση φορολογητέου εισοδήματος 6.000 ευρώ, θα αναγνωριστούν μόνο οι 5.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες 1.000 ευρώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος του ή της συζύγου.

2. Διπλάσιες ηλεκτρονικές αποδείξεις για ιατρικές υπηρεσίες

Το δεύτερο φορολογικό κίνητρο αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας.

Οι αποδείξεις από γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες και οφθαλμιάτρους, καθώς και από χειροποδιστές, ποδολόγους και άλλους παρόχους παραϊατρικών υπηρεσιών, θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους.

Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα ισχύει για την κάλυψη της υποχρέωσης πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δαπανών ίσων με το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Έτσι, εάν κάποιος πληρώσει 100 ευρώ για ιατρική επίσκεψη με χρεωστική κάρτα, η απόδειξη θα προσμετρηθεί ως ηλεκτρονική δαπάνη 200 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων και μειώνεται ο κίνδυνος επιβολής πρόσθετου φόρου.

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόσθετο φόρο 22%

Παράλληλα με την παράταση των φορολογικών κινήτρων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν για το φορολογικό έτος 2026.

Όσοι δεν καταφέρουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται, κατά κανόνα, να καλύπτουν με ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ.

Εφόσον δεν επιτευχθεί το προβλεπόμενο όριο, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού που υπολείπεται.

Παράδειγμα: Πότε προκύπτει επιβάρυνση 220 ευρώ

Ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ οφείλει να έχει πραγματοποιήσει εντός του 2026 ηλεκτρονικές δαπάνες τουλάχιστον 6.000 ευρώ.

Εάν μέχρι το τέλος του έτους έχει συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, θα προκύψει διαφορά 1.000 ευρώ από το απαιτούμενο ποσό.

Επί αυτής της διαφοράς θα υπολογιστεί πρόσθετος φόρος με συντελεστή 22%, δηλαδή 220 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση θα αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2027 και θα αφορά τα εισοδήματα του 2026.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Από τον κανόνα συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Συγκεκριμένα, δεν υποχρεούνται να καλύπτουν το όριο του 30%:

Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Οι μόνιμοι κάτοικοι χωριών με πληθυσμό έως 500 κατοίκους.

Οι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για τουριστικές περιοχές.

Για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών παραμένει καθοριστική τόσο για την αποφυγή πρόσθετης φορολογίας όσο και για την αξιοποίηση των προβλεπόμενων εκπτώσεων.

Η παράταση των κινήτρων για το 2027 διατηρεί έτσι τη δυνατότητα φορολογικής ελάφρυνσης για όσους χρησιμοποιούν κάρτες και ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες στις καθημερινές τους συναλλαγές.