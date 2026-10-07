Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κεντρική ομιλία για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα θα πραγματοποιήσει σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η BusinessEurope και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, η περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και η δυνατότητά της να διοχετεύει περισσότερα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη.

Μετά τις κεντρικές ομιλίες του κ. Πιερρακάκη και της Ευρωπαίας επιτρόπου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Maria Luís Albuquerque, θα ακολουθήσει κοινή συζήτησή τους, με συντονιστή τον επικεφαλής οικονομολόγο και διευθυντή Οικονομικών της BusinessEurope, Lúcio Vinhas de Souza.

Η εκδήλωση διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η ανταγωνιστικότητα, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και η χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων που χρειάζεται η Ευρώπη βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Η συζήτηση πραγματοποιείται με αφορμή μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε. που εκδόθηκε νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Διαβάστε ακόμη

Airbnb: Γιατί αρχίζουν να λιγοστεύουν οι καταχωρίσεις στο κέντρο της Αθήνας

“Εγωτίτιδα”: Η νέα ελληνική ασθένεια

10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ