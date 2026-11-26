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Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η συρρίκνωση των αμπελουργικών εκτάσεων και η υποχώρηση της παγκόσμιας κατανάλωσης κρασιού συνθέτουν το τοπίο της διεθνούς αγοράς, που αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά διαρκείας, με την παραγωγή να παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για τέταρτη σερί χρονιά. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (ΟΙV) για το 2026, η παγκόσμια παραγωγή κρασιού αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος μεταξύ 220 και 230 εκατ. εκατόλιτρων, με την κεντρική εκτίμηση να τοποθετείται στα 225 εκατ. εκατόλιτρα, ή 22,5 δισ. λίτρα.

Πρόκειται για μείωση περίπου 0,4% συγκριτικά με το 2025 και 7% έναντι του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας.

Η περιορισμένη παραγωγή σε μεγάλες οινοπαραγωγικές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Αργεντινή, αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την ανάκαμψη της Ισπανίας και τις αυξημένες σοδειές στη Νότια Αφρική, τη Ρουμανία και τη Βραζιλία.

Ιστορικά χαμηλή παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνολική παραγωγή κρασιού εκτιμάται στα 137 εκατ. εκατόλιτρα, αυξημένη κατά 1% σε σχέση με το 2025, αλλά μειωμένη κατά 6% έναντι του μέσου όρου της πενταετίας.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, οι σοδειές της περιόδου 2024-2026 θα είναι οι τρεις μικρότερες του 21ου αιώνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 61% της παγκόσμιας παραγωγής κρασιού.

Η Δυτική Ευρώπη βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί, με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη νερού να περιορίζουν την ανάπτυξη των σταφυλιών και να επισπεύδουν τον τρύγο σε πολλές αμπελουργικές περιοχές.

Η Ιταλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οινοπαραγωγή, με εκτιμώμενη παραγωγή 41 εκατ. εκατόλιτρων, μειωμένη κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 10% συγκριτικά με τον μέσο όρο της πενταετίας. Πρόκειται για τη δεύτερη μικρότερη παραγωγή της χώρας από το 2000.

Η Γαλλία παραμένει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με 36,5 εκατ. εκατόλιτρα, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με πέρυσι, αλλά υποχώρηση 10% έναντι του μέσου όρου της πενταετίας.

Αντίθετα, σημαντική ανάκαμψη καταγράφει η Ισπανία, με την παραγωγή να αυξάνεται κατά 13%, στα 32,6 εκατ. εκατόλιτρα, έπειτα από τρεις χρονιές περιορισμένης συγκομιδής λόγω ξηρασίας.

Μικρή ανάκαμψη της οινοπαραγωγής στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η παραγωγή κρασιού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,7 εκατ. εκατόλιτρα, ή 170 εκατ. λίτρα, αυξημένη κατά 1% συγκριτικά με το 2025. Η ελληνική οινοπαραγωγή συνεχίζει να ανακάμπτει από τις περιορισμένες σοδειές του 2023 και του 2024, χωρίς ωστόσο να έχει επιστρέψει στα συνήθη επίπεδα.

Οι ανοιξιάτικοι παγετοί και οι κατά τόπους χαλαζοπτώσεις περιόρισαν τις αποδόσεις των αμπελώνων, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή να παραμένει κατά 7% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα ισχυρή ανάκαμψη καταγράφει η Ρουμανία, με την παραγωγή να αυξάνεται κατά 40%, στα 4,6 εκατ. εκατόλιτρα.

Αύξηση 12% σημειώνει η Πορτογαλία, 6% η Γερμανία και 17% η Βουλγαρία. Στον αντίποδα, μεγάλες απώλειες καταγράφονται στην Ουγγαρία (-31%), την Αυστρία (-30%), την Κροατία (-29%) και τη Σλοβακία (-33%).

Οι μεγαλύτερες οινοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το 2026 διαμορφώνουν την ακόλουθη κατάταξη:

Παραγωγή σε εκατ. εκατόλιτρα – Ετήσια μεταβολή

Μεγάλες απώλειες σε ΗΠΑ και Αυστραλία

Οι ΗΠΑ παραμένουν η τέταρτη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική χώρα στον κόσμο, με την παραγωγή να εκτιμάται στα 19 εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 5% σε ετήσια βάση και κατά 18% έναντι του μέσου όρου της πενταετίας.

Στην Καλιφόρνια, οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες επηρέασαν την ανθοφορία και την ανάπτυξη των σταφυλιών, ενώ στη μειωμένη παραγωγή συνέβαλαν και οι προσαρμογές στις αποφάσεις αγοράς και συγκομιδής σταφυλιών.

Στο νότιο ημισφαίριο, η συνολική παραγωγή υπολογίζεται στα 47 εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 3% σε σχέση με το 2025.

Ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες καταγράφει η Αυστραλία, όπου η παραγωγή υποχώρησε κατά 19%, στα 9,1 εκατ. εκατόλιτρα, ενώ στην Αργεντινή η μείωση ανέρχεται στο 10% και στη Νέα Ζηλανδία στο 15%.

Αντίθετα, η Νότια Αφρική κατέγραψε τη μεγαλύτερη παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας, φθάνοντας τα 11,3 εκατ. εκατόλιτρα, αυξημένη κατά 10% σε ετήσια βάση.

Η υποχώρηση της κατανάλωσης αλλάζει την αγορά κρασιού

Πέρα από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, η παρατεταμένη υποχώρηση της παγκόσμιας παραγωγής αντανακλά και βαθύτερες διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο.

Η σταδιακή συρρίκνωση των αμπελουργικών εκτάσεων σε μεγάλες παραγωγικές χώρες, σε συνδυασμό με τη μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης κρασιού και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες, οδηγούν τη διεθνή οινοβιομηχανία σε μια ευρύτερη προσαρμογή.

Η εξέλιξη της ζήτησης επηρεάζει πλέον και τις αποφάσεις των παραγωγών σχετικά με τον όγκο της συγκομιδής, καθώς επιχειρούν να εξισορροπήσουν την προσφορά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Παρά τις πιέσεις, πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών και κατηγοριών κρασιού, με περιθώρια ανάπτυξης καθώς μεταβάλλεται η γεωγραφία της παγκόσμιας ζήτησης.