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Σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 21ου αιώνα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί φέτος η παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, καθώς οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ανομβρία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε μεγάλες αμπελουργικές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Καμπανία, η Βουργουνδία και η κοιλάδα του Λίγηρα.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας, τα οποία μεταδίδει το Reuters, η φετινή παραγωγή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 34,9 εκατ. εκατόλιτρα, έναντι 33,9 εκατ. εκατόλιτρων που προέβλεπε η προηγούμενη εκτίμηση. Η μικρή ανοδική αναθεώρηση αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη συγκομιδή στο Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν, τη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική περιφέρεια της Γαλλίας.

Ωστόσο, ακόμη και με τη νέα εκτίμηση, η συνολική παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη κατά 2% σε σύγκριση με το 2025 και κατά 14% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2021-2025.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η υποχώρηση συνδέεται τόσο με τον περιορισμό των καλλιεργούμενων αμπελουργικών εκτάσεων όσο και με τη μειωμένη παραγωγικότητα των αμπελώνων, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού.

Μεγάλες απώλειες στην Καμπανία και τη Βουργουνδία

Οι επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή, με ορισμένες περιφέρειες να καταγράφουν μεγάλες απώλειες και άλλες να παρουσιάζουν βελτιωμένες αποδόσεις.

Η Καμπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μείωση, καθώς ο τρύγος ολοκληρώθηκε ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Η παραγωγή εκτιμάται σε μόλις 1,34 εκατ. εκατόλιτρα, σχεδόν 50% χαμηλότερα από το 2025 και 46% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Στις απώλειες συνέβαλαν οι παγετοί, οι χαλαζοπτώσεις, η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Αρνητική είναι η εικόνα και στη Βουργουνδία-Μποζολέ, όπου η παραγωγή υποχωρεί κατά 22% σε ετήσια βάση και κατά 30% έναντι του μέσου όρου της πενταετίας. Στην περιοχή της Σαράντ καταγράφεται επίσης μείωση 11% σε σχέση με πέρυσι και 28% συγκριτικά με τα επίπεδα της περιόδου 2021-2025.

Στο Μπορντό, η φετινή συγκομιδή εμφανίζει αύξηση 10% έναντι της ιδιαίτερα κακής περσινής χρονιάς, παραμένοντας ωστόσο 11% χαμηλότερα από τον μέσο όρο. Πρόσθετη πίεση δημιουργεί η συρρίκνωση των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί προχωρούν σε εκρίζωση αμπελώνων λόγω της μειωμένης ζήτησης για κρασί.

Στον αντίποδα, το Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν καταγράφει σημαντική ανάκαμψη. Η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τα 10,6 εκατ. εκατόλιτρα, σημειώνοντας αύξηση 20% έναντι του 2025 και ξεπερνώντας κατά 2% τον μέσο όρο της πενταετίας. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν προς το τέλος του καλοκαιριού.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει συνολικά τον αγροτικό τομέα της Γαλλίας, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη έλλειψη βροχών να προκαλούν εκτεταμένες απώλειες. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα έκτακτο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης άνω του 1 δισ. ευρώ για τους αγρότες.

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