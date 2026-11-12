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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ, η οποία αναμένεται να καταβληθεί αναδρομικά πριν από τα Χριστούγεννα, προβλέπει νέο πρόγραμμα για 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Παράλληλα, δρομολογείται η χορήγηση μηνιαίου voucher για την αγορά βασικών ειδών διατροφής, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας ένα πλέγμα μέτρων που αποσκοπεί στη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι 190.000 δικαιούχοι θα λάβουν, πέραν της αναδρομικής ενίσχυσης, μηνιαίο voucher με βασικό ποσό τα 60 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να αυξάνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης.

Η ενίσχυση θα προορίζεται για την κάλυψη καθημερινών διατροφικών αναγκών, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν να την αξιοποιούν για αγορές σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και λαϊκές αγορές.

Κοινωνικές κατοικίες με ενοίκια έως 50% χαμηλότερα από την αγορά

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου και στο στεγαστικό πρόβλημα, αναγνωρίζοντας τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία.

Όπως επισήμανε, τρεις στους δέκα πολίτες δεν έχουν δικό τους σπίτι, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη διεύρυνσης των διαθέσιμων στεγαστικών επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων τα προγράμματα «Σπίτι μου 1», «Σπίτι μου 2» και «Ανακαινίζω». Ειδικά μέσω του τελευταίου, στόχος είναι να προστεθούν 14.000 κατοικίες στην αγορά, ενισχύοντας την προσφορά διαθέσιμων ακινήτων.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία οργανωμένων συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα νέα συγκροτήματα σχεδιάζεται να διαθέτουν και υποδομές καθημερινής εξυπηρέτησης, όπως μικρά καταστήματα τροφίμων και νηπιαγωγεία, ώστε να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες οικιστικές ενότητες.

Το σημαντικότερο στοιχείο του σχεδιασμού αφορά στο κόστος στέγασης, καθώς, σύμφωνα με την υπουργό, τα ενοίκια στις κοινωνικές κατοικίες θα διαμορφώνονται στο 50% έως 60% των αντίστοιχων τιμών της ελεύθερης αγοράς.

Αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου επιδιώκεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου για την κατασκευή νέων κατοικιών.

Όπως εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, δημόσια ακίνητα θα διατεθούν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα αναλάβουν την ανέγερση πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το 30% των κατοικιών που θα κατασκευαστούν θα διατεθεί στην αγορά, στο πλαίσιο ενός μοντέλου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που φιλοδοξεί να αυξήσει το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με συνδυασμό άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και δημιουργίας νέων κατοικιών με χαμηλότερο κόστος ενοικίασης.