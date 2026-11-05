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Η νέα φάση για τη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του InvestEU, με την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η υπογραφή των σχετικών συνεργασιών με τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση της νέας φάσης του προγράμματος Εγγύηση Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ (SME Competitiveness Guarantee), το οποίο χρηματοδοτείται από πρόσθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 400 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης φάσης του προγράμματος, στο πλαίσιο της οποίας το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ύψους 400 εκατ. ευρώ από πόρους του ΤΑΑ. Μέσω τριών εγγυοδοτικών εργαλείων που υποστηρίζουν επενδύσεις στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουν ήδη διοχετευθεί περισσότερα από 3,65 δισ. ευρώ χρηματοδοτήσεων προς πάνω από 17.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα προχωρά στην επόμενη φάση υλοποίησης του InvestEU, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος, Εγγύηση Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ. Μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της τεχνογνωσίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, δημιουργούνται νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύπτοντας τόσο επενδυτικά σχέδια όσο και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διοχέτευση ευρωπαϊκών πόρων στην πραγματική οικονομία. Μέσω των νέων εγγυήσεων διευρύνεται η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα φάση στην επιτυχημένη συνεργασία της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, αλλά και για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Μέσα από τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ήδη κινητοποιηθεί χρηματοδότηση άνω των 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ, με τη νέα ενίσχυση του InvestEU και τους πρόσθετους πόρους που κατευθύνονται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η συνολική χρηματοδοτική στήριξη προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να υπερβεί τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε αφενός να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, αφετέρου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στη νέα ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα.»

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η επιτυχία των ευρωπαϊκών πόρων δεν μετριέται μόνο στο πόσα κεφάλαια κινητοποιούμε, αλλά στο τι αλλάζουν στην πραγματική οικονομία. Στόχος μας είναι η χρηματοδότηση να φτάνει εκεί όπου μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά: στις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Με τη νέα φάση του InvestEU, χτίζουμε πάνω σε όσα πετύχαμε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι σημερινές επενδύσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης δήλωσε: «Η ενίσχυση του προγράμματος εγγυοδοσίας για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 400 εκ € δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εμπειρία της υλοποίησης αξιοποιείται για να ενισχύσει δράσεις με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Η πρόσθετη χρηματοδότηση του InvestEU διασφαλίζει τη συνέχεια ενός επιτυχημένου χρηματοδοτικού εργαλείου, διευρύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και κεφάλαιο κίνησης.»