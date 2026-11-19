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Σε νέα διεύρυνση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχωρά η Eurobank, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU. Η νέα συμφωνία προβλέπει την ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν τη διοχέτευση επιπλέον χρηματοδοτήσεων ύψους €950 εκατ. στην αγορά κατά την επόμενη τριετία, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων του συγκεκριμένου προγράμματος σε περίπου €1,15 δισ.

Η επέκταση της συνεργασίας έρχεται μετά την πλήρη αξιοποίηση των αρχικών διαθέσιμων πόρων, ύψους €200 εκατ., που είχε διαθέσει η Eurobank κατά την πρώτη φάση του θεματικού προϊόντος «RRF GR SME Competitiveness Product». Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο οδήγησε στην ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Η νέα συμφωνία αφορά ειδικότερα την αύξηση των πόρων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζική ρευστότητα. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση των μικρότερων επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση των επενδύσεων, την παραγωγική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του τμήματος κράτους μέλους του InvestEU για την Ελλάδα και χρηματοδοτείται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αξιοποίηση των εγγυοδοτικών εργαλείων επιτρέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, καθώς περιορίζει μέρος του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες και δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση νέων δανείων.

Η συνεργασία Eurobank και ΕΤαΕ ξεκίνησε με τη συμφωνία της 19ης Φεβρουαρίου 2024, η οποία περιλάμβανε τρία διακριτά εγγυοδοτικά υποπρογράμματα. Το πρώτο, «RRF GR SME Competitiveness», επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το δεύτερο, «RRF GR Innovation & Digitalisation», στηρίζει επενδύσεις στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, ενώ το τρίτο, «RRF GR Sustainability», αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων βιωσιμότητας.

Η πλήρης απορρόφηση των αρχικών πόρων του προϊόντος για την ανταγωνιστικότητα και η απόφαση για την επέκτασή του αποτυπώνουν τη ζήτηση που καταγράφεται για χρηματοδοτικά εργαλεία με ευρωπαϊκή εγγύηση. Παράλληλα, η νέα περίοδος χρηματοδότησης δημιουργεί πρόσθετο περιθώριο για την υποστήριξη επιχειρήσεων που σχεδιάζουν επενδύσεις, επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους ή χρειάζονται κεφάλαια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Η υπογραφή της συμφωνίας ακολουθεί την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών και των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης, η αναπληρώτρια επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Μαρίζ Κουτσουράδη, καθώς και ο Vincent Van Steensel, Departmental Director, Mandate Origination and Institutional Relationships, εκ μέρους του ΕΤαΕ.

Τη Eurobank εκπροσώπησε ο επικεφαλής Retail Business Banking Νίκος Γιαννικόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η πλήρης αξιοποίηση των πόρων της πρώτης φάσης επιβεβαιώνει την ανταπόκριση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως ανέφερε, η νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επιβεβαιώνει τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η επέκταση του InvestEU εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, με τις τράπεζες να λειτουργούν ως βασικός δίαυλος διοχέτευσης των πόρων προς τις επιχειρήσεις. Το επόμενο στοίχημα είναι η μετατροπή των διαθέσιμων εγγυήσεων σε νέες επενδύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό τους.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας:

Καθήμενοι, από αριστερά προς τα δεξιά : Ο Επικεφαλής Retail Business Banking της Eurobank, Νίκος Γιαννικόπουλος, και ο Departmental Director, Mandate Origination and Institutional Relationships του ΕΤαΕ, Vincent Van Steensel.