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Σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη εγκληματική δράση με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρων, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, εντόπισε η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος).

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες, 46 φυσικά πρόσωπα φέρεται να χρησιμοποίησαν 152 εταιρείες κατά την περίοδο 2023-2024, προκειμένου να δημιουργήσουν μη πραγματικές φορολογικές απαιτήσεις και να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων από το Δημόσιο.

Η έρευνα κάνει λόγο για δράση με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα, υπήρχε συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων, χρήση εικονικών συναλλαγών, εταιρειών χωρίς πραγματική δραστηριότητα και προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Στην υπόθεση, σύμφωνα με την Αρχή, φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης.

Πώς στήθηκε η φερόμενη απάτη

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και εκτεταμένη ανάλυση στοιχείων προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσω των εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, φέρεται να προχώρησαν σε απατηλές ενέργειες για την επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφών συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16 εκατ. ευρώ πριν από την παρέμβαση των αρχών.

Η Αρχή εκτιμά ότι η ζημία για το Δημόσιο προέκυψε από τη δημιουργία και χρήση εικονικών φορολογικών δεδομένων, τα οποία επέτρεψαν την ενεργοποίηση διαδικασιών επιστροφής χρημάτων που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές.

Δέσμευση των ποσών και διαβίβαση στον εισαγγελέα

Για την υπόθεση εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης που αφορούσε το φερόμενο ως εγκληματικό προϊόν. Με την κίνηση αυτή, σύμφωνα με την Αρχή, αποτράπηκε η είσπραξη επιπλέον ποσών και περιορίστηκε η περαιτέρω οικονομική ζημία του Δημοσίου.

Στο πόρισμα περιγράφονται ενδείξεις για τέσσερις κατηγορίες αδικημάτων:

Εγκληματική οργάνωση

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Φοροδιαφυγή

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

Το σύνολο του φακέλου, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, έχει πλέον αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος θα προχωρήσει στις επόμενες προβλεπόμενες ενέργειες.

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