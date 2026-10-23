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Οριστική λύση δόθηκε στο ζήτημα της διάρκειας της «εθελοντικής πρωτοβουλίας» για τη μείωση των τιμών, έπειτα από συνεννόηση του υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία. Το μέτρο θα συνεχιστεί με τη σημερινή του μορφή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ωστόσο η λίστα των προϊόντων που θα συμμετέχουν θα ανανεωθεί. Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ερώτημα πόσοι θα είναι τελικά οι κωδικοί που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Παράταση της πρωτοβουλίας έως το τέλος του έτους

Στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, Γιάννη Γιώτη, και την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, συμφωνήθηκε ότι η πρωτοβουλία πρέπει να παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2026. Στο πλαίσιο των επαφών υπήρξε επίσης επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΣΕ, Γιάννη Μασούτη.

Έως 1.000 προϊόντα με μειώσεις κυρίως 5%

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 650 έως 700 κωδικοί από διάφορες κατηγορίες προϊόντων, ενώ στόχος είναι ο αριθμός τους να προσεγγίσει τους 1.000 έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο δίμηνο εφαρμογής της πρωτοβουλίας είναι το ύψος των εκπτώσεων. Οι μειώσεις διαμορφώνονται κυρίως στο 5%, ενώ σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων φτάνουν το 6% έως 8%.

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του «χριστουγεννιάτικου καλαθιού», το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά τις 15 Δεκεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης, κατά το πρώτο δίμηνο της πρωτοβουλίας συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων, με τις μειώσεις σε αρκετές περιπτώσεις να ξεπερνούν αισθητά το 5%. Από την πλευρά τους, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ είχαν δεσμευτεί εξαρχής ότι θα μετακυλίσουν άμεσα στους καταναλωτές τις μειώσεις τιμών που θα εξασφάλιζαν από τη βιομηχανία.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν οι αλυσίδες θα προχωρήσουν και σε πρόσθετες μειώσεις, πέραν εκείνων που θα προκύψουν από τους προμηθευτές τους. Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, ο σχετικός δείκτης εμφάνισε οριακά αρνητικό πρόσημο, εξέλιξη που καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά.