Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τις βασικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, συνολικού ύψους 2,28 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, κατά την τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τις φορολογικές ελαφρύνσεις, την τόνωση των επενδύσεων και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο κ. Πετραλιάς αναφέρθηκε ειδικότερα στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, με στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, στις μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις, στην αύξηση της δαπάνης για κύριες συντάξεις κατά 1,09 δισ. ευρώ και στη θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προβλεπόμενης μείωσης του δημόσιου χρέους στο 128,5% του ΑΕΠ το 2027, με την ανάπτυξη να εκτιμάται στο 2,3%, τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται στο 2,8% και τις κατά κεφαλήν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας να αυξάνονται κατά 3,9%.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Θάνου Πετραλιά:

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση και φέτος με άρτιο τρόπο του Κρατικού Προϋπολογισμού και για πρώτη φορά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος GOVERP.

Είναι αλήθεια ότι διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με αυξημένες διακυμάνσεις στην αγορά της ενέργειας, αλλά και υψηλό δημοσιονομικό ρίσκο για μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα ισχυρότερες αντοχές, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερες δυνατότητες από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι ο Προϋπολογισμός του 2027 «πατάει» σε όσα έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια και προχωράει περεταίρω στην ενίσχυση σχεδόν του συνόλου των κοινωνικών ομάδων, αυξάνοντας παράλληλα τις δαπάνες σε κρίσιμους τομείς πολιτικής όπως είναι η Υγεία και η Άμυνα, αλλά και με ενισχύσεις στη μισθολογική δαπάνη του δημοσίου και τις συντάξεις.

Αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο τη σημαντική πρόοδο που έχουμε επιτύχει στην οικονομία και παρά τις διαδοχικές εξωτερικές κρίσεις, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο και την αστάθεια στις τιμές ενέργειας, η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, να ενισχύει τις επενδύσεις, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να βελτιώνει τη δημοσιονομική της θέση, μειώνοντας περαιτέρω το δημόσιο χρέος.

Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο στοιχείο του Προϋπολογισμού του 2027. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 145,4% το 2025, σε 135,8% το 2026 και 128,5% το 2027.

Το 2026 επιτυγχάνεται ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η χώρα μας αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρώπη και αυτό αποτελεί κατάκτηση όλων των Ελλήνων και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, της σταθερής αναπτυξιακής πορείας και των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται με συνέπεια από το 2019.

Τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Αναφέρω συνοπτικά:

Για έβδομο συνεχόμενο έτος, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η χώρα μας αναμένεται να καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης το 2027, 2,3% έναντι 1,2%.

Σε αυτό συμβάλουν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και νομοθετήθηκαν πρόσφατα, η αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τόσο του εθνικού, όσο και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, αλλά και η συνέχιση των εκταμιεύσεων των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και το 2027.

Ταυτόχρονα, οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027.

Παράλληλα, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 3,2% του ΑΕΠ το 2027, από 3,6% του ΑΕΠ το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει θετικό, στο 0,1% του ΑΕΠ, από 0,6% το 2026.

Τα ανωτέρω γίνονται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς κανόνες.

Οι εξελίξεις των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνουν μια οικονομία η οποία όχι μόνο αναπτύσσεται, αλλά δημιουργεί σταδιακά τις προϋποθέσεις για υψηλότερα εισοδήματα, περισσότερες ευκαιρίες και ενίσχυση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ο Προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δημοσιονομικών παρεμβάσεων, συνολικού ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ για το 2027. Οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων,

την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, μέσω φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, ενώ επιπροσθέτως δημιουργείται νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό και το δημογραφικό και

την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας.

Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, προβλέπονται ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή από τον Ιανουάριο του 2027, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, προχωράμε στη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επαγγελματιών.

Σε αυτά πλαίσια, από τα μέσα Μαρτίου που ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι θα δουν μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρία και των ανασφάλιστων υπερηλίκων αυξήθηκε στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτάθηκε στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών σε μόνιμη βάση. Προβλέπεται επίσης οριζόντια αύξηση των συντάξεων, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, καθώς και τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι η δαπάνη των κύριων συντάξεων προβλέπεται να είναι το 2027 αυξημένη κατά 1,09 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2026, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των συντάξεων, της κατάργησης του συμψηφισμού της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, των απονομών νέων συντάξεων και της κατάργησης της μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο της τριετίας.

Στην αγορά εργασίας, στόχος παραμένει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028, μέσα από δύο διαδοχικές αυξήσεις, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5%, στηρίζοντας τόσο τους εργαζομένους όσο και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μία ακόμη σημαντική δημοσιονομική παρέμβαση είναι η θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς από τον Δεκέμβριο του 2027, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 433 εκατ. ευρώ, παράλληλα με την αύξηση των αποδοχών τον ερχόμενο Απρίλιο με βάση την αύξηση του κατωτάτου μισθού.

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, προβλέπονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στο στεγαστικό και στο δημογραφικό ζήτημα. Δημιουργείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους 2 δισ. ευρώ, ενώ θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά, με ισόποση κρατική συνεισφορά στις ετήσιες καταθέσεις των γονέων, έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες που εφάπτονται με τα χερσαία σύνορα της χώρας.

Τέλος, σημαντικές παρεμβάσεις δρομολογούνται για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας. Με νέα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας, επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων και μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιδιώκεται η σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας, μειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και χαμηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά.

Να σταθώ ιδιαίτερα στην αύξηση των εισοδημάτων.

Οι κατά κεφαλήν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας προβλέπεται να αυξηθούν σε ονομαστικούς όρους κατά 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026 και οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 4,6% από 4,4%. Η εν λόγω εξέλιξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη άνοδο των μισθών, στην οποία περιλαμβάνονται η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε 960 ευρώ από τον Απρίλιο 2027 και οι αυξήσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Και τα ανωτέρω αφορούν τις μικτές αποδοχές. Ενώ με τις περεταίρω μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται ακόμη περισσότερο.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι τέλεια. Είναι αλήθεια ότι σημαντικό μέρος των αυξήσεων των εισοδημάτων ειδικά κατά έτη 2022 και φέτος απορρίφθηκε από τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις, με τον σωρευτικό πληθωρισμό από το 2019 έως το 2026 να εκτιμάται σε 24,1%. Ωστόσο οι κατά κεφαλήν καθαρές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας την ίδια περίοδο έχουν αυξηθεί κατά 32,3% και ο κατώτατος μισθός κατά 41,5%. Και το 2027 έχουμε επιπλέον αυξήσεις των καθαρών αμοιβών όπως ανέφερα ανωτέρω.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποδεικνύει ότι η χώρα μπορεί, ακόμη και σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, να διατηρεί την οικονομία σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η ανάπτυξη συνοδεύεται από μετρήσιμη πρόοδο: ενίσχυση των εισοδημάτων, λιγότερους φόρους, περισσότερες θέσεις εργασίας και συγχρόνως μείωση του δημόσιου χρέους.

Υλοποιούμε μία πολιτική που συνδυάζει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική στήριξη, τις μεταρρυθμίσεις με την ανάπτυξη και τη σταθερότητα με την προοπτική.

Ευχαριστώ πολύ.