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Την επέκταση του μηχανισμού κρατικής επιδότησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση έχει οριστεί στα 15 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα από 1 έως 15 Οκτωβρίου. Τα διυλιστήρια προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, ανεβάζοντας τη συνολική ελάφρυνση στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η τροπολογία επεκτείνει τον μηχανισμό και στο πετρέλαιο θέρμανσης, για ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από 15 έως 31 Οκτωβρίου.

Το ποσό της επιδότησης, όπως προβλέπει η τροπολογία, θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί διπλή στήριξη, με επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος για τους ευάλωτους.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται στην αξία των τιμολογίων πώλησης πριν από τον ΦΠΑ, που εκδίδουν τα διυλιστήρια, οι εταιρείες με άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και οι αδειοδοτημένοι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές. Το συνολικό ποσό θα εξαρτηθεί από τα λίτρα που θα διατεθούν στην αγορά προς πρατήρια, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τελικούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι ολόκληρο το όφελος να περάσει στους τελικούς καταναλωτές, μειώνοντας την τιμή που πληρώνουν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η υπουργική απόφαση θα ορίσει τη διαδικασία χορήγησης και εκκαθάρισης, ενώ η τροπολογία επιτρέπει να αναπροσαρμοστούν η περίοδος και τα ποσά της επιδότησης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το συνολικό κόστος δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί, καθώς εξαρτάται από το ποσό της ενίσχυσης και τις ποσότητες που θα διατεθούν.

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