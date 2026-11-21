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Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο υπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο, επισημαίνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη νέων στόχων.

H ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέσαμε χθες στη Βουλή με τον Θάνο Πετραλιά, αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε».