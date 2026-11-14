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«Μηδενική ανοχή» στη διαφθορά διεμήνυσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο ίδιος εξήγησε τι εξετάζει η Αρχή στο πλαίσιο εσωτερικής πειθαρχικής έρευνας και προανήγγειλε εξελίξεις στο μέτωπο του παράνομου τζόγου, λέγοντας ότι «ωριμάζουν νέες υποθέσεις».

Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα και ότι η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, κανένας υπάλληλος της Αρχής δεν ήταν κατηγορούμενος. Όπως εξήγησε, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει αν υπάλληλοι που ερευνώνται είχαν διενεργήσει σχετικούς ελέγχους και αν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε έλεγχο «πόθεν έσχες» για τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Τυχόν βίντεο ή ηχογραφήσεις, πρόσθεσε, θα άλλαζαν τα δεδομένα της έρευνας.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά ισχύει τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Υπενθύμισε ότι η Αρχή έχει παραπέμψει στο παρελθόν δικούς της υπαλλήλους στις αρμόδιες αρχές και αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ούτε να αμαυρωθεί το έργο της από τη δράση λίγων επίορκων.

Για τις διαρροές σε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είπε ότι η στοχοποίηση στελεχών που συντονίζουν επιχειρήσεις και η σκιαγράφηση προσώπων που αναζητούνται εγείρουν ποινικό και ηθικό ζήτημα. Στη Δικαιοσύνη, όπως ανέφερε, εναπόκειται να εξετάσει τυχόν παραβίαση απορρήτου ή υπόθαλψη. Προειδοποίησε ακόμη ότι η δημοσιοποίηση ονομάτων σε υποθέσεις βαριάς παραβατικότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή ελεγκτών.

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