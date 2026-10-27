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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’/6417/23.10.2026), προβλέπεται αναστολή για δώδεκα (12) μήνες της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πλημμύρες των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2026.

Η αναστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, αποβολές και προσωπικές κρατήσεις, καθώς και την αναστολή προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η απόφαση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και δ) Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ημερομηνία έναρξης για κάθε περιοχή την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης οριοθέτησης της ως πληγείσας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και της οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του καλοκαιριού.

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