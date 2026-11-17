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Μετά από εννέα μήνες διεθνούς κρίσης στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης και τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τις φθινοπωρινές προβλέψεις της για την πορεία της ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας, με ορίζοντα έως το 2028.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό όμως και τις παραδοχές στις οποίες θα στηρίζεται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Στη βάση αυτή, οι προβλέψεις της Κομισιόν έρχονται να αναθεωρήσουν τις παραδοχές του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2027, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 5 Οκτωβρίου, στο οποίο προέβλεπε Ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027, πληθωρισμό 3,8% το 2026 και 2,6% το 2027, καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ φέτος και 3,3% του χρόνου. Το χρέος προβλεπόταν επίσης να υποχωρήσει από 136,7% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,8% το 2027.

Ωστόσο στο σκέλος του πληθωρισμού, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν για αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω: σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν αναμένει μέσο ετήσιο πληθωρισμό 3,9% για το 2026 και 2,8% για το 2027, δηλαδή υψηλότερα από τα 3,8% και 2,6% που προέβλεπε το ελληνικό προσχέδιο. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και καθιστά πιο δύσκολη τη διαχείριση των ανατιμήσεων και των κοινωνικών αντισταθμίσεων στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού.

Αντίθετα, στο μέτωπο της ανάπτυξης οι εκτιμήσεις δεν είναι ακόμη οριστικές. Με βάση τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της, η Κομισιόν προέβλεπε ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και 1,6% για το 2027, ενώ το ελληνικό προσχέδιο είναι σαφώς πιο αισιόδοξο με 2% και 2,3% αντίστοιχα. Στη μάχη αυτή, με βάση τα ως τώρα στοιχεία, οι προβλέψεις της Αθήνας φαίνεται να υπερτερούν των εκτιμήσεων των Βρυξελλών.

Η εβδομάδα αυτή θα κρίνει πολλά πάντως για το αν αμφισβητείται ή ενισχύεται η εκτίμηση πως η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή της υπεροχή έναντι της Ευρωζώνης, καθώς η παρατεταμένη γεωπολιτική και ενεργειακή αστάθεια, αλλά και η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, περιορίζουν αναπόδραστα τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι και το σκέλος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης για το δεκάμηνο που ανακοινώθηκαν εχθές, δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 7,78 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 4,823 δισ. ευρώ, όμως μετά τις σχετικές δημοσιονομικές προσαρμογές η υπέρβαση περιορίζεται σε 1,04 δισ. ευρώ — στοιχείο που δείχνει ότι μέρος της θετικής εικόνας οφείλεται σε ετεροχρονισμούς και έκτακτες εγγραφές, όχι αποκλειστικά σε μόνιμη δημοσιονομική βελτίωση.

Το στοίχημα των 11,3 δισ. από το ΤΑΑ

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι εξελίξεις μέχρι την Παρασκευή δεν συνιστούν απλώς μια λογιστή «άσκηση επί χάρτου». Η εβδομάδα κλείνει με μια ακόμα πολύ σημαντική ανακοίνωση από την Κομισιόν, που θα κρίνει αν θα ολοκληρωθεί έγκαιρα η εκταμίευση των τελευταίων δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Ελλάδα.

Η Ελλάδα αναμένει την εκταμίευση των τελευταίων 11,324 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγκριση και ολοκλήρωση των πληρωμών που έχει αιτηθεί η χώρα μας, σημαίνει ότι έως το τέλος του έτους η Ελλάδα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των πόρων που δικαιούται, δηλαδή 35,95 δισ. ευρώ, μετά την υλοποίηση 376 οροσήμων και στόχων.

Η επιτυχία θα είναι «διπλή» αν εγκριθεί ολόκληρο το ποσό, καθώς αυτό περιλαμβάνει και την εκταμίευση της προηγούμενης δόσης που εκκρεμεί από τον Ιούνιο. Η Αθήνα προσβλέπει έτσι στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ώστε να υπάρξει τελική έγκριση στο Eurogroup του Δεκεμβρίου. Σε άλλη περίπτωση, η εκταμίευση των πόρων μπαίνει ενδεχομένως σε περιπέτειες.

Η είσπραξη των κονδυλίων χωρίς προβλήματα είναι σημαντικά διότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται μεν εφέτος, αλλά οι επιπτώσεις των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεών του θα αποδίδουν οφέλη και στα επόμενα έτη. Ενώ από το 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να παρακολουθεί ετησίως την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζονται μέσω μέτρων του Ταμείου.

Από το 2028, βασικός χρηματοδοτικός μοχλός για τις επενδύσεις αναμένεται να είναι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Με βάση την πρόταση που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, οι πόροι που ενδέχεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα εκτιμώνται περίπου σε 50 δισ. ευρώ.