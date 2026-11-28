Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περισσότερα από 42 εκατ. ευρώ έχει δεσμεύσει ή εκταμιεύσει προς χρηματοδότηση το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων σε δήμους της χώρας, με στόχο την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη δημιουργία ανθεκτικότερων πόλεων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πράσινου Ταμείου που έχει στη διάθεσή του το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά την περίοδο 2020-2026 το Ταμείο έχει διαχειριστεί 52 περιπτώσεις απαλλοτριώσεων σε 33 δήμους της επικράτειας, με το συνολικό ποσό των εντάξεων να ανέρχεται σε 42.388.243,47 ευρώ και τις εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 17.837.494,05 ευρώ.

Τα ποσά των εντάξεων αφορούν είτε δεσμεύσεις χρηματοδότησης για την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων, είτε περιπτώσεις άμεσης καταβολής αποζημιώσεων, προκειμένου οι δήμοι να αποκτήσουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστοι χώροι στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης: «Πρόκειται για μία παρέμβαση με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει πολεοδομικές εκκρεμότητες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ανάγονται σε προηγούμενες δεκαετίες, διασφαλίζοντας πολύτιμους ελεύθερους χώρους στον αστικό ιστό.

Γιάννης Ανδρουλάκης: Στρατηγική προτεραιότητα η εξασφάλιση ελεύθερων δημόσιων χώρων

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης:

«Στο Πράσινο Ταμείο παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατρέποντας τους διαθέσιμους περιβαλλοντικούς πόρους σε απτό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος. Η εξασφάλιση ελεύθερων δημόσιων χώρων συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για το Πράσινο Ταμείο, ιδίως αυτή την περίοδο που η κλιματική αλλαγή εντείνεται.

Μέσα από τη χρηματοδότηση της απόκτησης κοινόχρηστων χώρων, ενισχύουμε ουσιαστικά τη δυνατότητα των δήμων να υλοποιήσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό, να αντιμετωπίσουν χρόνιες εκκρεμότητες και να αποκτήσουν νέους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, και κοινωνικής συνάντησης. Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι είναι απαραίτητοι λόγω της λειτουργίας τους για την υποστήριξη των εκδηλώσεων της δημόσιας κοινωνικής ζωής, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων και των πόλεων, τη διευκόλυνση της λειτουργίας της φύσης (ηλιασμός, αερισμός, απορροή) και την προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα έκτακτα φαινόμενα.

Κάθε κοινόχρηστος χώρος που διασφαλίζουμε σήμερα αποτελεί μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και μια ουσιαστική επένδυση στη δημιουργία πιο πράσινων, ανθεκτικών και ανθρώπινων πόλεων.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και με τον ίδιο τον Υπουργό, κ. Σταύρο Παπασταύρου, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των απαλλοτριώσεων την τελευταία διετία.

Ο χάρτης των απαλλοτριώσεων – Οι δήμοι με τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις

Από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων του Πράσινου Ταμείου προκύπτει ότι από τις 52 περιπτώσεις απαλλοτριώσεων οι 19 έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 33 παραμένουν ενταγμένες στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι μέχρι σήμερα εκταμιεύσεις αντιστοιχούν στο 42,1% του συνολικού ποσού των εντάξεων.

Σε επίπεδο δήμων, τα μεγαλύτερα ποσά εντάξεων καταγράφονται στους δήμους:

• Λαρισαίων: 6.787.700 ευρώ.

• Αθηναίων: 6.491.319 ευρώ.

• Περιστερίου: 4.858.125 ευρώ.

• Θεσσαλονίκης: 4.103.316 ευρώ.

• Σερρών: 1.849.816 ευρώ.

• Κύθνου: 1.542.187 ευρώ.

• Τρίπολης, Πειραιώς και Ηρακλείου Αττικής: 1.500.000 ευρώ έκαστος.

Οι τέσσερις πρώτοι δήμοι συγκεντρώνουν περίπου το 52,5% του συνολικού ποσού των εντάξεων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων απαλλοτριώσεων, με έξι εγγραφές στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρηματοδότηση για το κεντρικό πάρκο του Δήμου Σερρών, για το οποίο έχουν ενταχθεί δύο περιπτώσεις, συνολικού ύψους περίπου 1,85 εκατ. Ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η γεωγραφική διασπορά των χρηματοδοτήσεων, καθώς, πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται περιφερειακοί και νησιωτικοί δήμοι, όπως της Κύθνου, των Γρεβενών, της Ναυπακτίας, της Καβάλας, της Κατερίνης και των Χανίων.

Εντάξεις ύψους 20,27 εκατ. ευρώ τη διετία 2025-2026

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται κατά την τελευταία διετία. Συγκεκριμένα, το 2025 εντάχθηκαν 13 περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, συνολικού ύψους 10,34 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 έχουν ενταχθεί επτά περιπτώσεις, ύψους 9,93 εκατ. Ευρώ.

Συνολικά, οι εντάξεις της διετίας 2025-2026 ανέρχονται σε 20,27 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 48% του συνολικού ποσού που αποτυπώνεται στα στοιχεία του Πράσινου Ταμείου.

Μεταξύ των σημαντικότερων νέων εντάξεων του 2026 περιλαμβάνονται περιπτώσεις απαλλοτριώσεων στον Δήμο Περιστερίου, ύψους 4,86 εκατ. ευρώ, στον Δήμο Αθηναίων, ύψους 2,65 εκατ. ευρώ, και στον Δήμο Αιγάλεω, ύψους περίπου ενός εκατ. Ευρώ.

Νέος διαδραστικός χάρτης για τη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας εντάσσεται και ο νέος διαδραστικός χάρτης χρηματοδοτήσεων δήμων, τον οποίο παρουσίασε το Πράσινο Ταμείο στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Μέσω της γεωπύλης του φορέα, πολίτες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν ανά δήμο γεωγραφικά και οικονομικά δεδομένα για εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις.

Στην πιλοτική φάση του ψηφιακού εργαλείου που αναπτύχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Χωρικού – Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ψηφιακών Εφαρμογών και Δεδομένων του Πράσινου Ταμείου, περιλαμβάνονται οικονομικά και γεωγραφικά στοιχεία για την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων, καθώς και για επιχειρησιακά σχέδια εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σχέδια αστικής προσβασιμότητας και σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.