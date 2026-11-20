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Νέο καθεστώς δημοτικών επιβαρύνσεων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) αντικαθιστά δύο υφιστάμενες χρεώσεις: το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ).

Η αλλαγή αφορά κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και άλλες κατηγορίες ιδιοκτησιών και προβλέπεται στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θεσπίστηκε με τον νόμο 5314/2026.

Το νέο τέλος θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ωστόσο θα υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας και όχι αποκλειστικά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα.

Σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται για πρόσθετη επιβάρυνση που επιβάλλεται παράλληλα με το ΤΑΠ και τον ΦΗΧ. Οι δύο σημερινές χρεώσεις καταργούνται από το τέλος του 2026 και αντικαθίστανται από το νέο ενιαίο τέλος.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης θα πληρώνει ακριβώς όσα κατέβαλλε μέχρι σήμερα. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την αξία του ακινήτου και τον συντελεστή που θα καθορίσει ο δήμος στον οποίο βρίσκεται.

Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος

Ο νόμος προβλέπει ότι ο συντελεστής του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης θα κυμαίνεται, κατά κανόνα, από 0,30 έως 0,70 τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου.

Η επιλογή του συντελεστή γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ενώ παρέχεται δυνατότητα διαφοροποίησής του ανά δημοτική ενότητα.

Η αξία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό συνδέεται με τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου.

Για παράδειγμα, σε ακίνητο με αξία υπολογισμού 100.000 ευρώ, η ετήσια επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με συντελεστή 0,30% και σε 70 ευρώ με συντελεστή 0,70%.

Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται στον δήμο να ορίσει συντελεστή υψηλότερο από 0,70%, εφόσον πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με τη διασφάλιση των δημοτικών εσόδων.

Πόσα θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πώς μεταβάλλεται η ετήσια επιβάρυνση ανάλογα με την αξία που λαμβάνεται υπόψη και τον συντελεστή του δήμου.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν αποκλειστικά το νέο τέλος. Δεν αποτελούν συνολικό υπολογισμό όλων των δημοτικών χρεώσεων ενός λογαριασμού ρεύματος.

Επίσης, δεν δείχνουν από μόνα τους αν ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει περισσότερα ή λιγότερα σε σχέση με το 2026, αφού απαιτείται σύγκριση με το άθροισμα των δύο χρεώσεων που αντικαθίστανται.

Ποιος θα πληρώνει το τέλος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατανομή της επιβάρυνσης ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον ενοικιαστή.

Σύμφωνα με το άρθρο 394 του νέου Κώδικα, υπόχρεος για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης είναι ο κύριος του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Εάν υπάρχει επικαρπία ή νομή, η υποχρέωση βαρύνει τον επικαρπωτή ή τον νομέα, αντίστοιχα.

Ωστόσο, όταν ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή, το τέλος θα καταβάλλεται αρχικά από εκείνον μαζί με τον λογαριασμό.

Το ποσό αφαιρείται στη συνέχεια από το καταβαλλόμενο ενοίκιο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση μίσθωσης.

Για παράδειγμα, εάν ένας ενοικιαστής καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 700 ευρώ και ο λογαριασμός ρεύματος περιλαμβάνει χρέωση ΤΤΑ 15 ευρώ, το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να αφαιρεθεί από το μίσθωμα, σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα και τους όρους του μισθωτηρίου.

Επομένως, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές χρειάζεται να ελέγξουν πώς θα εφαρμόζεται η νέα χρέωση στη μεταξύ τους σχέση.

Τι ισχύει για τα ακίνητα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Το νέο τέλος δεν αφορά αποκλειστικά ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Για τα ακίνητα που δεν διαθέτουν μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, η βεβαίωση και η είσπραξη θα πραγματοποιούνται απευθείας από τον δήμο.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο νόμος προβλέπει την καταβολή σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις, με δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δεν απαλλάσσεται αυτομάτως από το νέο τέλος μόνο και μόνο επειδή δεν λαμβάνει λογαριασμό ρεύματος.

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, ορισμένα διατηρητέα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα, καθώς και ακίνητα με ειδικό κοινωφελή ή προστατευόμενο χαρακτήρα.

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης για ακίνητα που έχουν δεσμευτεί πολεοδομικά ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων.

Οι απαλλαγές, ωστόσο, δεν ισχύουν γενικά για κάθε κενό, παλαιό ή μη χρησιμοποιούμενο ακίνητο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες πριν από το 2027

Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου.

Διαφορές στο εμβαδόν, στην παλαιότητα ή στην καταχώριση της ιδιοκτησίας μπορεί να επηρεάσουν την επιβάρυνση.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες πρέπει να παρακολουθήσουν τις αποφάσεις των δήμων τους, καθώς κάθε δημοτικό συμβούλιο καθορίζει τον εφαρμοστέο συντελεστή.

Ιδιαίτερα σημαντική ημερομηνία είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026, έως την οποία προβλέπεται η καταχώριση των σχετικών στοιχείων και αποφάσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ενημερωθούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Για όσους διαθέτουν ακίνητα σε διαφορετικούς δήμους, η ετήσια επιβάρυνση μπορεί να διαφέρει ακόμη και όταν τα ακίνητα έχουν παρόμοια αξία.

Το ουσιαστικό ερώτημα για το 2027 δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίζει το νέο τέλος, αλλά πώς το ποσό αυτό συγκρίνεται με το ΤΑΠ και τον ΦΗΧ που κατέβαλλε μέχρι σήμερα κάθε νοικοκυριό.