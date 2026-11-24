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Με τα δικά τους οικονομικά μέσα θα κληθούν να διαχειριστούν τις εκκρεμείς αποζημιώσεις για δεσμευμένες ιδιοκτησίες οι δήμοι που δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι τα περιθώρια για επιπλέον χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι περιορισμένα.

Η κυβερνητική θέση τέθηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων στις 16 Νοεμβρίου, ενώ ο ίδιος επανήλθε στο ζήτημα μέσα από την κυριακάτικη ανασκόπησή του, αναδεικνύοντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια να προχωρήσει η μεταφορά συντελεστή δόμησης, ένας μηχανισμός που επιδιώκει να δώσει οικονομική διέξοδο σε ιδιοκτήτες ακινήτων με περιορισμένα δικαιώματα δόμησης, χωρίς να επιβαρύνονται αποκλειστικά τα δημόσια ή δημοτικά ταμεία.

Οι τρεις δεσμεύσεις προς τους δήμους

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από δημοτικές αρχές, κυρίως σχετικά με τις επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στις ήδη επιβαρυμένες αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του πρωθυπουργού, η μεταφορά συντελεστή θα επιτρέπεται μόνο εντός των διοικητικών ορίων του ίδιου δήμου. Μάλιστα, υπάρχει πρόθεση να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο συγκεκριμένος περιορισμός, ώστε να μην είναι δυνατή η μεταφορά δικαιωμάτων δόμησης από έναν δήμο σε άλλον.

Παράλληλα, η σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου θα αποτελεί προϋπόθεση για την οριστικοποίηση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων.

Η τρίτη δέσμευση αφορά στη δυνατότητα των δήμων να διαφωνούν με τις προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση που διατυπωθούν ενστάσεις επί των μελετών, η διαβούλευση θα συνεχίζεται μέχρι να αναζητηθεί κοινά αποδεκτή λύση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το μέτρο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε δήμους που αντιτίθενται σε αυτό.

Ωστόσο, η δυνατότητα άρνησης συνοδεύεται από μια σημαντική οικονομική παράμετρο: όσοι δήμοι επιλέξουν να μη χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο μηχανισμό θα πρέπει να αναζητήσουν άλλους τρόπους για να καλύψουν τις αποζημιώσεις που εκκρεμούν.

Πώς λειτουργεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Ο μηχανισμός αφορά σε ιδιοκτησίες των οποίων η δυνατότητα οικοδομικής αξιοποίησης έχει περιοριστεί για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ακίνητα σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, καθώς και τμήματα ιδιοκτησιών που έχουν δεσμευτεί για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

Οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων συχνά διαθέτουν δικαιώματα δόμησης που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν στην πράξη.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία, επιτρέποντας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την οικονομική αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων δικαιωμάτων μέσω της μεταβίβασής τους σε άλλες κατάλληλες ιδιοκτησίες.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης διατηρητέου ακινήτου που δεν μπορεί να εξαντλήσει τον προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης αποκτά τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το αντίστοιχο δικαίωμα και να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα.

Αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί κατάλληλη για υποδοχή συντελεστή μπορεί να αγοράσει πρόσθετο δικαίωμα δόμησης.

Τα χρήματα της συναλλαγής κατευθύνονται στην αποζημίωση εκείνου που παραχωρεί το δικαίωμα, περιορίζοντας την ανάγκη χρηματοδότησης από κρατικούς ή δημοτικούς πόρους.

Το οικονομικό δίλημμα για τους δήμους

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εκκρεμών απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων που συνδέονται με δεσμευμένα ακίνητα.

Αρκετοί δήμοι αντιμετωπίζουν οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πολεοδομικές δεσμεύσεις, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τους απαιτούμενους πόρους για την ολοκλήρωσή τους.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη μεταφορά συντελεστή ως ένα εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να περιορίσει τη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Για τις δημοτικές αρχές που θα απορρίψουν την εφαρμογή του, η ευθύνη αναζήτησης πόρων για τις σχετικές αποζημιώσεις θα παραμείνει ουσιαστικά στα δημοτικά ταμεία, καθώς ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σημαντικής πρόσθετης κρατικής ενίσχυσης.

Έτσι, η τελική επιλογή των δήμων δεν θα αφορά μόνο στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην προστασία της φυσιογνωμίας των περιοχών τους, αλλά και στη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε ήδη υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ψηφιακή Τράπεζα Γης: Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Η εφαρμογή του μηχανισμού προβλέπεται να πραγματοποιείται μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, με τη συνδρομή πιστοποιημένου μηχανικού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά την αντιστοίχιση των ακινήτων θα λαμβάνονται υπόψη η αξία του μεταφερόμενου συντελεστή βάσει των αντικειμενικών αξιών, η χρονική σειρά καταχώρισης και η γεωγραφική εγγύτητα.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης να έχουν καθοριστεί οι περιοχές στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί πρόσθετη δόμηση.

Ο χαρακτηρισμός τους απαιτεί την εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών μελετών, οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο οι τοπικές υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν επιπλέον οικοδομική δραστηριότητα.

Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η σύνδεση με το οδικό δίκτυο και η επάρκεια των κοινόχρηστων χώρων.

Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί η αποζημίωση των ιδιοκτητών με την προστασία της πολεοδομικής ισορροπίας, χωρίς η μεταφορά συντελεστή να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη επιβάρυνση περιοχών που ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις από τη δόμηση.