Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο εμβληματικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, που σηματοδοτούν πολλά για την πορεία της χώρας. Το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο καταθέτουν στις 11 το πρωί στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αποκαλύπτει τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2027. Κόντρα στο διεθνές περιβάλλον -αλλά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη με άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,3% , μετά από αύξηση κατά 2% εφέτος. Υπό συνθήκες πίεσης, ο προϋπολογισμός χαράσσεται με την παραδοχή ότι ο πληθωρισμός εφέτος κλείνει «με το 4 μπροστά». Ενσωματώνει όμως και νέες μόνιμες παροχές ύψους 2,2 δισ. ευρώ που στόχο έχουν να ανακουφίσουν εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι όμως είναι να συνεχιστεί και το 2027 η πορεία αύξησης των δημοσίων επενδύσεων -και με ρυθμούς τριπλάσιους από όσους προβλέπει η Κομισιόν για τη χώρα μας. Καθοριστική θα είναι, συνεπώς, η ανακοίνωση που αναμένεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος για να εισπράξει η χώρα τις τελευταίες δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα δεν προδικάζεται βέβαιο όμως αφού για τα 4,6 από τα 11,3 δισ. ευρώ, η έκκριση από τις Βρυξέλλες εκκρεμεί ήδη από τον Μάιο. Αν δεν δώσει «πράσινο φως» η Κομισιόν σήμερα για τις δόσεις που εκκρεμούν, ή και αν «φρενάρει» ξανά τις δόσεις 5,7 δισ. που περιλαμβάνονται στο τελικό αίτημα αποπληρωμής το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο η Αθήνα, τότε μένει στον αέρα ο στόχος που έχει τεθεί εξ αρχής το 2021 , για την πλήρη απορρόφηση και των 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χώρα μας.

«Κλειδί» οι επενδύσεις

Η κρισιμότητα της εξασφάλισης από σήμερα και των 11,3 δισ. ευρώ σχετίζεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων που θέτει η κυβέρνηση για τη χρονιά που έρχεται. Στον νέο προϋπολογισμό η Αθήνα δεν ανεβάζει απλώς τον “πήχη” των προσδοκιών, αλλά προβλέπει εντελώς αντίθετη φορά στην πορεία της οικονομίας για το 2027 σε σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κομισιόν. Η κυβέρνηση προβλέπει άνοδο ανάπτυξης 2,3% (από 2% εφέτος), αντί πτώση στο 1,5% (από 1,8% εφέτος) που προβλέπει η Επιτροπή.

Παρότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί ταχύτερα από την Ευρωζώνη, η μεγάλη διαφορά προβλέψεων αποδίδεται κυρίως στην δυναμική των επενδύσεων. Εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα δύο σενάρια:

· η Αθήνα προσβλέπει ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση 7,9% το 2027 (έναντι 7,3% το 2026) και άνοδος του μεριδίου των επενδύσεων στο 18,6% του ΑΕΠ από 17,8% φέτος.

· η Κομισιόν, αντιθέτως, προβλέπει «βουτιά» των επενδύσεων, με αύξηση μόλις 2,5% το 2027.

Αγωνία για… «παράταση και πέναλτι»

Για τον λόγο αυτόν, ο «χρησμός» της Κομισιόν μπορεί να αλλάξει το αφήγημα της κυβέρνησης:

· μία θετική αξιολόγηση σήμερα θα σημάνει την απρόσκοπτη εκταμίευση και των 11,324 δισ. ευρώ που εκκρεμούν για τη χώρα μας από το Ταμείο. Τότε το στόχος εκπληρώνεται στο 100% όπως είχε τεθεί και προϋπολογιστεί για τις επενδύσεις που θα κινήσουν την οικονομία για το 2027.

· αν αντιθέτως η Κομισιόν «κόψει» (ή… περικόψει έστω) το ελληνικό αίτημα επειδή κρίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει κατάφερε να εκπληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων οροσήμων και στόχων, μπαίνουν σε περιπέτειες όχι μόνο τα 11,3 δισ. ευρώ, αλλά και οι στόχοι του προϋπολογισμού οι οποίοι στηρίζονται στην είσπραξη στα κονδύλια αυτά.

Η αγωνία για το τι θα συμβεί στη λήξη ακριβώς του προγράμματος κορυφώνεται διότι, εκ κατασκευής του, το Ταμείο Ανακάμψης προβλέπει ότι η διαδικασία λήγει στις 20 Νοεμβρίου, για να μπορεί να δοθεί πολιτική έγκριση εκταμίευσης των κονδυλίων στις Συνόδους Eurogroup και Κορυφής του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο η τύχη των κονδυλίων μπορεί να κριθεί στην παράταση ή… «στα πέναλτι», όπως έχει δείξει η ως τώρα στάση της Κομισιόν, είτε με το «πάγωμα» της προηγούμενης δόσεως, είτε και με τις «κίτρινες κάρτες» που έβγαλε στις «καθυστερήσεις» των αντίστοιχων αξιολογήσεων για Κύπρο, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβακία. Για τα χώρες αυτές, την εβδομάδα που πέρασε έκρινε ότι σημαντικά ορόσημα δεν εκπληρώθηκαν!

Στην περίπτωση αυτή -αλλά και στης Ελλάδος ίσως- η Κομισιόν «φρενάρει» την πλήρη εκταμίευση των τελευταίων κονδυλίων που ανέμεναν οι χώρες. Οδηγεί τη διαδικασία σε «παράταση» 2 μηνών, δεσμεύοντας το κονδύλια που συνδέονται με τα ορόσημα στα οποία οι Βρυξέλλες διαπιστώνουν ότι υπήρξαν αστοχίες, προκειμένου οι χώρες να υποβάλουν παρατηρήσεις και ενστάσεις. Μετά το δίμηνο αυτό θα αποφανθεί αν θα τις δεχθεί και η πληρωμή θα «ξεπαγώσει» (με την πολιτική έγκριση που θα έχει δοθεί από Δεκέμβριο ήδη), ή θα την απορρίψει και οι χώρες θα χάσουν τα χρήματα που ανέμεναν.

Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου -ακόμα και αν καθυστερήσει η εκταμίευση- δεν σημαίνει πως σταματούν και οι επενδύσεις που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι η ελληνική πλευρά έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και ότι τελικά θα ολοκληρωθούν απρόσκοπτα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του Ταμείου, τραπεζικά κεφάλαια και ίδιους πόρους των επιχειρήσεων. Από τα δάνεια του Ταμείου εκτιμάται ότι μέσα στο 2027 θα εκταμιευθούν 3,2 δισ. ευρώ.