Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, καθώς το ενεργειακό σοκ περιορίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και συγκρατεί την αύξηση της κατανάλωσης. Οι επενδύσεις, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, υποστηριζόμενες από την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω, περίπου στο 1,5% το 2027 και το 2028, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης. Λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών της ενέργειας, ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει στο 4,1% το 2026 και να μειωθεί σταδιακά στο 2,4% έως το 2028. Η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν, φτάνοντας στο 7,7% το 2028.

Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας αναμένεται να διατηρήσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αν και τα συνεχιζόμενα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα προβλέπεται να περιορίσουν σταδιακά το μέγεθός τους. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και να διαμορφωθεί στο 126,6% στο τέλος του 2028. Αυτα ειναι τα βασικά συμπεράσματα που περιλαμβάνουν για τη χώρα μας οι φθινοπωρινες οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώνει τη δημοσιονομική της εικόνα, αλλά η διατήρηση αυτής της πορείας θα εξαρτηθεί από την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρεται, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί, αλλά να παραμείνει υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, χάρη στην ευρεία ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υποστηριζόμενη από την ιστορικά υψηλή εισροή ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF – Ταμείο Ανάκαμψης).

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να επιβαρύνει την κατανάλωση των νοικοκυριών, ακόμη και αν οι επιπτώσεις αυτές περιοριστούν από τα πρόσφατα μέτρα ενεργειακής στήριξης και τις μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία, που εφαρμόστηκαν το 2026 και προβλέπεται να συνεχιστούν το 2027.

Παρότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, το εμπορικό ισοζύγιο ενισχύεται από τις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαιοειδών και από τη διεύρυνση της διαφοράς τιμής μεταξύ των διυλισμένων πετρελαιοειδών και του αργού πετρελαίου (περιθώριο διύλισης – crack spread).

Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τους όρους εμπορίου και αυξάνει τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ το 2026. Πέρα από το 2026, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και η σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να περιορίσουν τις επενδύσεις.

Συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει περίπου στο 1,8% το 2026 και στο 1,5% τόσο το 2027 όσο και το 2028, με αποτέλεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας να προσεγγίσει περισσότερο τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται

Η αγορά εργασίας συνέχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 2026, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 8,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας μειώθηκε επίσης στο 4,3%, αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κενές θέσεις εργασίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα στον τουρισμό.

Η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και με σχετικά ήπιο ρυθμό, εξαιτίας διαρθρωτικών εμποδίων, όπως:

– Η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς.

– Η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων.

– Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω και να φτάσει στο 7,7% έως το 2028.

Η αύξηση των μισθών αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά την περίοδο των προβλέψεων, καθώς σταδιακά υποχωρεί το πληθωριστικό σοκ.

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού

Η ενεργειακή κρίση προκάλεσε αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,8% το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Σε ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης και περιορισμένης διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού, η αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να μετακυλιστεί και στις τιμές των μη ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών, διατηρώντας τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα το 2027.

Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,1% το 2026 και στη συνέχεια να υποχωρήσει στο 3,2% το 2027.

Το 2028 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 2,4%, καθώς θα εξασθενήσει η επίδραση των ενεργειακών ανατιμήσεων και θα επιβραδυνθεί η εγχώρια ζήτηση.

Συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, καθώς το ενεργειακό σοκ περιορίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και συγκρατεί την αύξηση της κατανάλωσης. Οι επενδύσεις, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, υποστηριζόμενες από την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω, περίπου στο 1,5% το 2027 και το 2028, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης. Λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών της ενέργειας, ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει στο 4,1% το 2026 και να μειωθεί σταδιακά στο 2,4% έως το 2028.

Η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν, φτάνοντας στο 7,7% το 2028.

Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας αναμένεται να διατηρήσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αν και τα συνεχιζόμενα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα προβλέπεται να περιορίσουν σταδιακά το μέγεθός τους.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και να διαμορφωθεί στο 126,6% στο τέλος του 2028.

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από 2% του ΑΕΠ το 2025 σε 0,9% το 2026.

Αντίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να υποχωρήσει από 5,1% σε 4,1% του ΑΕΠ.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων, η επίδραση των οποίων αντισταθμίζεται εν μέρει από τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των κρατικών εσόδων.

Τα δημοσιονομικά μέτρα, εξαιρουμένων των ενεργειακών ενισχύσεων, εκτιμάται ότι θα έχουν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος περίπου 0,8% του ΑΕΠ το 2026.

Τα βασικότερα μέτρα περιλαμβάνουν:

– Μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

– Αυξήσεις μισθών στον δημόσιο τομέα.

– Ενισχυμένη στήριξη συνταξιούχων και ατόμων με αναπηρία.

Επιπλέον, τα μέτρα ενεργειακής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, αντιστοιχούν στο 0,3% του ΑΕΠ το 2026. Τα περισσότερα από αυτά θεωρείται ότι θα καταργηθούν το 2027.

📈 Jaunākās Eiropas Komisijas ekonomikas prognozes liecina: neraugoties uz ģeopolitisko nenoteiktību, ārējiem riskiem un augstāku inflāciju, 🇱🇻 Latvijas ekonomika šogad augs par 2,6%, bet 🇪🇺 ES kopumā – par 1,4%. Lai izaugsme būtu noturīga ilgtermiņā, svarīgi būs turpināt sekmēt tautsaimniecības konkurētspēju. #ECForecast — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 17, 2026

Ο Ντομπρόβσκις προειδοποιεί ότι το χρέος παραμένει υψηλό και ζητεί συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας – Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα στηρίξουν τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να είναι η χώρα με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στα διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα των προηγούμενων ετών, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται με ταχύ ρυθμό.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο «η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος, επομένως είναι σημαντικό να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δει πολύ ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις τα προηγούμενα χρόνια και αναμένουμε ότι αυτές θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια».

Σε ό,τι αφορά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και το πώς θα διατηρηθούν οι δημόσιες επενδύσεις, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι η Κομισιόν αναμένει ισχυρότερη συμβολή από την πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία, τόσο φέτος όσο και τα επόμενα χρόνια. «Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι προσβάσιμοι στην οικονομία και θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, από το 2028, έχουμε προτείνει τη δημιουργία χρηματοδοτικών φακέλων για κάθε κράτος-μέλος, οι οποίοι θα βασίζονται στα εθνικά και περιφερειακά εταιρικά σχέδια», συμπλήρωσε ο Επίτροπος Οικονομίας.

Δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2027

Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 0,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,7%.

Τα δημοσιονομικά μέτρα αναμένεται να έχουν πρόσθετο καθαρό κόστος περίπου 0,6% του ΑΕΠ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

– Περαιτέρω αυξήσεις αποδοχών στον δημόσιο τομέα.

– Χριστουγεννιάτικη ενίσχυση 500 ευρώ για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

– Μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.

– Φορολογικές ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.

– Μείωση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα.

Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν επίσης επιδότηση 95 εκατ. ευρώ προς τη μεταποιητική βιομηχανία, για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους του 2026.

Μέρος του κόστους αυτού αναμένεται να αντισταθμιστεί από την αύξηση των εσόδων, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους.

Δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2028

Το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,2% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,4%.

Τα δημοσιονομικά μέτρα θα έχουν πρόσθετο καθαρό κόστος περίπου 0,1% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της πλήρους ετήσιας επίδρασης προηγούμενων μέτρων.

Παράλληλα, οι δαπάνες για τόκους αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,2% του ΑΕΠ.

Δημόσιο χρέος

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 140,8% του ΑΕΠ τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή σχεδόν 50 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το προ πανδημίας υψηλό επίπεδο του 2018.

Η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με το δημόσιο χρέος να διαμορφώνεται στο 126,6% του ΑΕΠ έως το 2028.

Η μείωση αυτή υποστηρίζεται από:

– Την ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

– Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα.

– Τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων για την αποπληρωμή χρέους.

Η έκθεση δεν περιγράφει μόνο την πορεία της οικονομίας για την Ελλάδα για το 2026-2028.

Αναδεικνύει κυρίως τη μετάβαση από μια περίοδο ανάπτυξης που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ευρωπαϊκούς πόρους σε μια περίοδο κατά την οποία θα χρειαστεί μεγαλύτερη συμβολή των ιδιωτικών επενδύσεων και της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας.