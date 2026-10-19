Ομιλία στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027 έδωσε προ ολίγου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος εστίασε ιδιαίτερα στη διεθνή αβεβαιότητα, αλλά και στα βήματα που έχει μετρήσει η οικονομία της χώρας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο της επιτρέπει να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον και να μπορεί να αποφασίζει για τις προτεραιότητές της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού του 2027 κατατέθηκε στην Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2026 και 2027, όπως αποτυπώθηκαν αυτά στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027 και μείωση του χρέους από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027. Με αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται και προς τη διεθνή κοινότητα η σταθερή δημοσιονομική πορεία της χώρας, εν μέσω της διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας και η συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είπε εισηγητικά στην παρέμβασή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η αβεβαιότητα έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό παγκοσμίως, δοκιμάζονται οι αντοχές ακόμα και των ισχυρότερων οικονομιών.

Πρόσθεσε ότι «μια ισχυρή οικονομία κρίνεται από την ικανότητά της να αντέχει στις αναταράξεις, να βοηθάει τους πολίτες της και να αναπτύσσεται». Αναφορά έκανε και στα πρόσφατα εύσημα της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προς την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι είναι η απόδειξη του πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα για τη χώρα. «Έχουμε μειώσει το δημόσιο χρέος και έχουμε ανακτήσει τη διεθνή αξιοπιστία μας. Θα αναπτυχθούμε 2,3% αντί για 2,1% στην Ευρωζώνη».

«Διατηρούμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε οι ίδιοι τις προτεραιότητές μας και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αναγνωρίζονται διεθνώς», είπε.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, τόνισε πως «παρεμβαίνουμε στις τιμές του ντίζελ, βενζίνης, ενώ και στο πετρέλαιο θέρμανσης η επιδότηση φτάνει μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων στα 20 λεπτά, ενώ αυξάνουμε το επίδομα κατά 30%. Παράλληλα διεκδικούμε ευρωπαϊκές παρεμβάσεις -και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης- που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τις νέες πιέσεις».

«Παράλληλα ενισχύουμε και το εισόδημα των πολιτών. Στόχος για τον κατώτατο μισθό είναι τα 100 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. Η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες, κυρίως όμως να τους δίνει τη δύναμη να την ξεπερνούν. Για αυτό και θεσπίζουμε ανάμεσα σε άλλα και τον επενδυτικό λογαριασμό της νέας γενιάς», σημείωσε.

«Έχουμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και μία από αυτές είναι η ενεργειακή εξάρτηση», τόνισε στη συνέχεια.

Και κατέληξε λέγοντας, πως η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, στην οποία έχει τη δυνατότητα να γίνει μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές χώρες της Ευρώπης.

Ολόκληρη η ομιλία Πιερρακάκη στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αβεβαιότητα έχει γίνει σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση, οι αναταράξεις στις αγορές ομολόγων και οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμη και των ισχυρότερων οικονομιών.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η πραγματική δύναμη μιας οικονομίας κρίνεται από την ικανότητά της να αντέχει στις αναταράξεις, να προστατεύει τους πολίτες της και να συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Αυτή είναι η ουσία της οικονομικής ανθεκτικότητας. Και αυτή τη δυνατότητα έχει κατακτήσει σήμερα η Ελλάδα, χάρη στην πρόοδο των τελευταίων ετών και στη δημοσιονομική αξιοπιστία που αποκαταστήσαμε.

Επέστρεψα χθες από την Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκεί, συμμετέχοντας στο κεντρικό πάνελ, άκουσα την επικεφαλής του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, να λέει δημόσια, εις επήκοον όλων, «Μπράβο στους Έλληνες». Ήταν μια αναγνώριση της προόδου μιας χώρας που πριν από δεκαπέντε χρόνια ήταν το παράδειγμα προς αποφυγήν. Σήμερα, η πορεία μας αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς.

Σκεφτείτε ,πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μειώνει σταθερά το δημόσιο χρέος και έχει ανακτήσει τη διεθνή αξιοπιστία της.

Αυτή η πρόοδος αποτυπώνεται στα στοιχεία του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2027.

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά διατηρούμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%, έναντι 1% στην Ευρωζώνη. Συνεχίζουμε να καλύπτουμε την απόσταση από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Απόσταση που , ας είμαστε ειλικρινείς, διευρύνθηκε δραματικά στα χρόνια της κρίσης.

Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει σε ετήσια βάση στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Μια εξέλιξη με τεράστια κοινωνική σημασία, γιατί η εργασία αποτελεί τη σημαντικότερη βάση οικονομικής ανεξαρτησίας.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πραγματική αύξηση των αμοιβών κατά 1,4%.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον επίμονο πληθωρισμό και στις πιέσεις που ασκεί στα εισοδήματα.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γνωρίζουμε επίσης πόσο δύσκολο είναι για πολλές οικογένειες να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης. Και αυτή είναι μια μάχη που δίνουμε και μία μάχη που πρέπει να κερδίσουμε.

Με άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των εισοδημάτων, αλλά και με μια οικονομία που παράγει περισσότερο. Και οι επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις , τεχνολογία και υποδομές είναι απολύτως καθοριστικές για να μετατρέψουμε την ανάπτυξη σε υψηλότερα εισοδήματα με διάρκεια. Αναφέρω τα εξής:

Το 2027 οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% – κρατήστε τη σύγκριση εδώ με την Ευρωζώνη (ο αντίστοιχος αριθμός είναι 1,7%)- και να φτάσουν στο 18,6% του ΑΕΠ, από 17,8% το 2026. Περιορίζουμε δηλαδή, σταδιακά το μεγάλο επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση, εδώ κρατήστε και τη σύγκριση όμως σε σχέση με το πού ξεκινήσαμε. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος επενδύσεων προς ΑΕΠ είναι 21%. Το 2019 ήμασταν στο 11% του ΑΕΠ και έτσι καλύπτουμε κάθε χρόνο συστηματικά κομμάτι αυτής της απόστασης.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής προσπάθειας και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δημιουργούμε νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εκσυγχρονισμού τους.

Θέλουμε η ανάπτυξη να φτάσει σε περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερους κλάδους και περισσότερες περιοχές της χώρας. Να δημιουργήσει ισχυρότερες περιφερειακές οικονομίες και νέες ευκαιρίες σε κάθε τοπική κοινωνία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αυτή η πρόοδος στηρίζεται στο θεμέλιο της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 εκτιμάται πλέον στο 3,6% του ΑΕΠ. Για το 2027 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,3%.

Και αυτές οι επιδόσεις επιτυγχάνονται ενώ αυξάνουμε τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ εφαρμόζουμε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και ενώ κινητοποιούμε σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η πορεία του δημόσιου χρέους. Από το 209,4% του ΑΕΠ το 2020, η πρόβλεψη που έχουμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι ότι θα υποχωρήσει στο 128,8% το 2027. Αυτή είναι μια αποκλιμάκωση μεγαλύτερη των 80 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε επτά χρόνια. Είναι η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους όχι στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο.

Επιμένουμε στις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, που για το 2026 αναμένεται να φτάσουν συνολικά τα 12,8 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Αυτή η στρατηγική έχει βαθιά πολιτική σημασία. Μειώνουμε τα βάρη που κληρονομήσαμε, δημιουργούμε μεγαλύτερα περιθώρια για τις επόμενες γενιές και διατηρούμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε οι ίδιοι για τις προτεραιότητές μας.

Και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς. Όταν ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις και οι αγορές ομολόγων δοκιμάζονται, η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Είναι η έμπρακτη αναγνώριση μιας τιτάνιας εθνικής προσπάθειας και ένα κεκτημένο που πρέπει να διαφυλάξουμε.

Γιατί η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι που μας εξασφαλίζει αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας. Μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε όταν οι συνθήκες το απαιτούν, να προστατεύουμε τους πολίτες και να επενδύουμε στο μέλλον της χώρας.

Η νέα ενεργειακή κρίση είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Από τον Απρίλιο, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεών μας έχει φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ στοχευμένα για το συγκεκριμένο ζήτημα, εκ των οποίων 862 εκατ. ευρώ αφορούν την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης.

Παρεμβαίνουμε στις τιμές του diesel κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης εφαρμόζουμε διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην αντλία και με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης.

Ήδη υπάρχουν πρατήρια που διαθέτουν το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,49 ευρώ το λίτρο, τιμή που με το επίδομα θέρμανσης μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 1,35 ευρώ. Με τη συμβολή και των διυλιστηρίων, καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό μέρος του βάρους από τις πλάτες των νοικοκυριών.

Παράλληλα, διεκδικούμε κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέβαλε καθοριστικά ώστε η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τις νέες πιέσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αντιμετώπιση των συνεπειών μιας κρίσης είναι αυτονοήτως αναγκαία. Αλλά η οικονομική μας πολιτική δεν περιορίζεται στη διαχείριση των δυσκολιών. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια διαρκή και σταθερή άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με δημοσιονομικό αποτύπωμα περίπου 2,2 δισ. ευρώ το 2027.

Μειώνουμε τη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών και την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%.

Μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στους τρίτεκνους.

Αυξάνουμε τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων από τα 300 στα 400 ευρώ, διευρύνοντας τους δικαιούχους.

Θεσπίζουμε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Συνεχίζουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Αντιμετωπίζουμε το στεγαστικό πρόβλημα με νέα εργαλεία, όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ.

Πίσω από το σύνολο αυτών των αποφάσεων υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίληψη για την οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες. Κυρίως όμως, είναι να τους δίνει τη δύναμη να τις ξεπερνούν. Να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε πολίτης να προχωρά στη ζωή του με τις δικές του δυνάμεις και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Να αμείβεται καλύτερα για την εργασία του, να κρατά μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημα που δημιουργεί, να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να επενδύσει, να αποκτήσει κατοικία, να κάνει σχέδια για το μέλλον του.

Και αυτή η προοπτική πρέπει να ανοίγεται από νωρίς, από τα πρώτα βήματα της νέας γενιάς.

Γι’ αυτό και ανάμεσα σε άλλα, θεσπίζουμε τον Επενδυτικό Λογαριασμό Νέας Γενιάς. Για κάθε ευρώ που αποταμιεύει μια οικογένεια, το κράτος θα προσθέτει άλλο ένα, έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Είτε αποταμιεύει 30 είτε 50 είτε 100 ευρώ τον μήνα, η κρατική συνεισφορά θα είναι ισόποση.

Έτσι, θα δημιουργείται σταδιακά ένα κεφάλαιο που θα δίνει σε κάθε παιδί περισσότερες δυνατότητες στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

Παράλληλα , με τις παρεμβάσεις για το εισόδημα και τις ευκαιρίες των πολιτών, έχουμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας. Μία από τις σημαντικότερες εξ αυτών είναι η ενεργειακή εξάρτηση.

Γι’ αυτό αξιοποιούμε την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στην ενεργειακή ανθεκτικότητα, προχωρώντας σε επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, στην εξοικονόμηση, στις υποδομές και στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Έτσι, θα περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς διακυμάνσεις και θα δημιουργήσουμε μόνιμες προϋποθέσεις για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελλάδα έχει διανύσει πραγματικά μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια. Χάρη στις μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, την προσπάθεια των ίδιων των Ελλήνων. Αυτή την πρόοδο έχουμε ευθύνη να τη μετατρέψουμε σε αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερα βήματα.

Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές αποφάσεις. Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες ισχύος αλλάζουν, πρέπει να κινητοποιήσει τα κεφάλαιά της, να ενισχύσει την παραγωγή της και να αποκτήσει τη δύναμη να καθορίζει η ίδια το μέλλον της.

Και η Ελλάδα έχει πλέον την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος.

Ο Προϋπολογισμός του 2027 είναι ένα ακόμη βήμα. Αλλά ο ορίζοντάς μας δεν σταματά στο 2027.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Και αυτή τη φορά έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε εμείς τους όρους της προόδου μας.

Με μια ισχυρότερη παραγωγική οικονομία, υψηλότερους μισθούς, περισσότερες επενδύσεις και πραγματικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Με μια χώρα που θα συγκλίνει με τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης και θα έχει ουσιαστική επιρροή στις μεγάλες αποφάσεις.

Δεν έχουμε κανέναν λόγο να συμβιβαζόμαστε με λιγότερα από όσα μπορούμε να πετύχουμε.

Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να γίνει μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές χώρες της Ευρώπης.

Και τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτή τη φιλοδοξία σε εθνικό αποτέλεσμα.