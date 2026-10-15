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«H Ευρώπη είναι ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διαδοχικά σοκ και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, όπως η Ενωση των Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση». Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο κεντρικό πάνελ της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ στη Μπανγκόκ, με θέμα την οικοδόμηση ανθεκτικών και δυναμικών οικονομιών για το μέλλον.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών της Ταϊλάνδης, Eknito Nitithanprapas, o υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, Λουίς Καπούτο και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας, Oλαγέμι Καρντόσο.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά δεν είμαστε σε συναγερμό, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γερές και αν υπάρχει μία λέξη που να τη χαρακτηρίζει είναι η ανθεκτικότητα. Υπάρχουν, είπε, προβλήματα – κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, υψηλές τιμές ενέργειας, μεγάλες ανάγκες για επενδύσεις και στα δημόσια οικονομικά – αλλά παράλληλα οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σήμερα καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και το θεσμικό πλαίσιο είναι επίσης καλύτερο.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε στο τελευταίο Eurogroup για ενιαία εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, σημειώνοντας ότι η πρόοδος που έχει υπάρξει τους τελευταίους 10 μήνες ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι τα τελευταία 10 χρόνια, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αντίστοιχη πρόοδος και για την τραπεζική ένωση. Τόνισε πως υπάρχει κατανόηση για την ανάγκη να υπάρξουν «ευρωπαϊκοί πρωταθλητές» σε όλους τους κλάδους της οικονομίας για να εξαλειφθεί το κενό παραγωγικότητας της Ευρώπης, το οποίο χαρακτήρισε το μεγαλύτερο πρόβλημά της. Τα τελευταία 30 χρόνια, είπε, η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 1,8% έναντι 1,1% στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητά της να αντιστοιχεί στο 75% των ΗΠΑ από 90% το 2000.

Αναφερόμενος στα δημοσιονομικά, σημείωσε ότι το μέσο έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση σήμερα είναι 3,5% του ΑΕΠ έναντι 1,7% πριν από 10 χρόνια, ενώ τόνισε ότι το νέο περιβάλλον υψηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Σήμερα, είπε, μόνο πέντε χώρες της ΕΕ έχουν πλεόνασμα: η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Δανία. Το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα, είπε, είναι ότι η δημοσιονομική τάξη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, παράλληλα με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση.

Στο σημείο αυτό, η επικεφαλής του ΔΝΤ απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έσπευσε να εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια που είχε πάρει από το Ταμείο και ότι χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τεχνικής βοήθειας σε άλλες χώρες. Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση θέλει να εκπλήξει ευχάριστα αναφορικά με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τον επόμενο χρόνο σε σχέση με την πρόβλεψη του ΔΝΤ που είναι παραδοσιακά πιο συντηρητικό στις εκτιμήσεις του.

Η κυρία Γκεοργκίεβα εμφανίστηκε επιφυλακτική για το αν θα συνεχίσει η παγκόσμια οικονομία να δείχνει την ανθεκτικότητα σε κρίσεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι αυτή βασίζεται σε εύθραυστες βάσεις. Πρώτον, είπε, υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις στις επιδόσεις μεταξύ των χωρών, με αυτές που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) να έχουν το μεγαλύτερο όφελος, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν χώρες που στενάζουν επειδή είναι εισαγωγείς ενέργειας και δεν εμπλέκονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΙ.

Δεύτερον, ανέφερε ότι οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας και τροφίμων ενισχύουν τον πληθωρισμό, με τις κεντρικές τράπεζες να συσφίγγουν την πολιτική τους, ενώ το δημόσιο χρέος είναι υψηλό σε πολλές χώρες.

Τρίτον, τόνισε ότι ο σημαντικότερος μοχλός της αναμενόμενης ανάπτυξης 3,1% εφέτος είναι η ΑΙ. Τι θα συμβεί, όμως, αν υποχωρήσει ο ενθουσιασμός για αυτή, αναρωτήθηκε.

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