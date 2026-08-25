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Πάνω από τον στόχο κινήθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, με το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται στα 5,77 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για 4,417 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 45,258 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,026 δισ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα, μετά την αφαίρεση έκτακτων ποσών, ήταν αυξημένα κατά 990 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες ανήλθαν στα 45,602 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 1,046 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των επενδυτικών πληρωμών και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετά την αφαίρεση ετεροχρονισμών και έκτακτων εσόδων, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου διαμορφώνεται στα 302 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 344 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.323 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 2.168 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.770 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.417 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 7.939 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 510 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 406 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 302 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα:

– ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου.

– Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45.258 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.026 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1.258 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ του οποίου ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.400 εκατ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 42.794 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη (2η) δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 42.353 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 990 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 17.740 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 739 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.964 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.860 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 55 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 15.073 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 346 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 20 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 72 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4.218 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Επισημαίνεται ότι από το ανωτέρω ποσό των 4.218 εκατ. ευρώ, ποσό 2.886 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 274 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.316 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 1.010 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 255 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1.868 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 455 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 288 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 190 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.971 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 494 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.476 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.174 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 464 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.710 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα τον Ιούλιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 9.246 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 946 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν την αύξηση αυτή, μεταξύ άλλων, και λόγω:

α) των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ κατά 363 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και

β) της είσπραξης ποσού 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού που δεν είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 8.970 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 406 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3.163 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 167 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 741 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 175 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4.156 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 147 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 35 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 145 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 33 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 667 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 558 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 385 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ ποσό 234 εκατ. ευρώ αφορά σε εισπράξεις από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 142 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

– Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 304 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 33 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 842 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 143 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (698 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 418 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 363 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθαν στα 45.602 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.046 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.556 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 4.916 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται αυξημένες κατά 191 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις / πληρωμές είναι οι ακόλουθες:

– Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1.243 εκατ. ευρώ,

– Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1.818 εκατ. ευρώ,

– Η επιχορήγηση ύψους 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

– Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 801 εκατ. ευρώ,

– Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 244 εκατ. ευρώ,

– Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS,

– Πληρωμή 110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης,

– Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 220 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7.602 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 855 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 1.471 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025.

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