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Τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να παραμείνει κοντά στο 4% στο σύνολο του 2026, υπό την πίεση της νέας ενεργειακής κρίσης, επισημαίνει ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Γιάννης Τσουκαλάς, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία που έχτισε μετά την οικονομική κρίση.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, ο Γιάννης Τσουκαλάς εκτίμησε ότι ο προϋπολογισμός θα χρειαστεί αναθεωρήσεις εξαιτίας της εξαιρετικά ρευστής διεθνούς συγκυρίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα στήριξης των εισοδημάτων και των επενδύσεων.

«Ο προϋπολογισμός αυτός σίγουρα θα έχει κάποιες αναθεωρήσεις, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα οι αλλαγές να είναι προς το καλύτερο.

Όπως τόνισε, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για μισθούς και συντάξεις, καθώς και σημαντικά κονδύλια για επενδύσεις. «Είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες μπορούμε και συντάσσουμε τέτοιο προϋπολογισμό», σημείωσε.

Πληθωρισμός: Δύσκολα πολύ κάτω από το 4%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού, την οποία ο Γιάννης Τσουκαλάς απέδωσε στην αύξηση των τιμών της ενέργειας.

«Ο πληθωρισμός, με την τελευταία αύξηση που είδαμε τον Σεπτέμβριο, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, φαίνεται να ξεφεύγει», δήλωσε.

Όπως εκτίμησε, δύσκολα ο πληθωρισμός θα κλείσει «πολύ κάτω από το 4%» για το σύνολο του έτους, γεγονός που αναμένεται να ασκήσει πίεση στην ιδιωτική κατανάλωση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η κατανάλωση έχει επιδείξει σημαντικές αντοχές. Όπως επισήμανε, κατά το πρώτο μισό του 2026 παρέμεινε ανθεκτική παρά τον ήδη υψηλό πληθωρισμό.

«Μάλλον θα έχουμε και άλλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας»

Με βάση τα τελευταία δεδομένα, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού θεωρεί πιθανή νέα αύξηση των ενεργειακών τιμών, αφήνοντας πάντως ένα «μικρό παράθυρο αισιοδοξίας» σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Όπως είπε, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα μπορούσε να υπάρξει έναυσμα για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και, κατ’ επέκταση, των τιμών.

Για την Ελλάδα, το κρίσιμο ζήτημα είναι να περιοριστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ, ώστε οι αυξήσεις να μην περάσουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και από εκεί στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών.

«Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να γίνει φυσικά όσο συνεχίζονται αυτές οι αυξήσεις», παραδέχθηκε, σημειώνοντας ότι τα διαθέσιμα εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα εφόσον το ενεργειακό σοκ αποδειχθεί προσωρινό. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, «δυστυχώς θα υποστούμε όλοι τις συνέπειες».

Πρόταση για ντίζελ κίνησης και αγροτικό πετρέλαιο

Ο Γιάννης Τσουκαλάς τάχθηκε υπέρ μιας προσωρινής και αυστηρά στοχευμένης δημοσιονομικής παρέμβασης, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση της ενεργειακής ακρίβειας στην πραγματική οικονομία.

Ειδικότερα, έδειξε προς την κατεύθυνση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης για τις μεταφορές, αλλά και της στήριξης του αγροτικού πετρελαίου, για παράδειγμα μέσω επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Στόχος, όπως εξήγησε, πρέπει να είναι να εμποδιστεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους να μετατραπεί σε μόνιμη ακρίβεια μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Άρα ναι μεν ευελιξία, αλλά με στόχευση», υπογράμμισε.

«Αρμαγεδώνας» στις αγορές ομολόγων

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η προειδοποίησή του σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική, με φόντο τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων που δημιουργεί η ακρίβεια.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς χαρακτήρισε την κατάσταση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές ομολόγων «Αρμαγεδώνα», υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές στέλνουν σαφές μήνυμα στις κυβερνήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τα δημόσια οικονομικά τους.

«Αυτό που λένε οι ιδιώτες επενδυτές που κρατάνε ομόλογα είναι “προσέξτε τις κινήσεις σας, διότι δεν έχουμε καμία ασφάλεια ότι τα δημόσια οικονομικά σας είναι σε βιώσιμο ρυθμό”», ανέφερε.

Για την Ελλάδα, όπως τόνισε, η δημοσιονομική αξιοπιστία αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αποκτήθηκε με μεγάλη προσπάθεια μετά την κρίση και δεν πρέπει να διακινδυνευθεί στην παρούσα συγκυρία.

Γιατί βλέπει δύσκολη μια εκτεταμένη ευρωπαϊκή ευελιξία

Σε ό,τι αφορά στη συζήτηση στην ΕΕ για την αξιοποίηση των υπερεσόδων, ο Γιάννης Τσουκαλάς εμφανίστηκε συγκρατημένος, εκτιμώντας ότι υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μην προχωρήσει μια εκτεταμένη δημοσιονομική χαλάρωση.

Όπως εξήγησε, κάθε απόφαση πρέπει να σταθμιστεί σε σχέση με την αντίδραση των αγορών ομολόγων.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποφάσιζε μονομερώς να δαπανήσει 1 δισ. ευρώ από τα πρόσθετα έσοδα, χωρίς προηγούμενη θετική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως εκτίμησε, η χώρα θα μπορούσε να βρεθεί άμεσα «στο μικροσκόπιο» των αγορών, με σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού.

Παράλληλα, υπενθύμισε την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σημειώνοντας ότι αρκετά από τα μέτρα που είχαν τότε υιοθετηθεί δεν ήταν, κατά την εκτίμηση του Γραφείου, τα αποτελεσματικότερα, ακριβώς επειδή δεν ήταν επαρκώς στοχευμένα.

«Μεγαλύτερος κίνδυνος να ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική σταθερότητα»

Ερωτηθείς ποια θεωρεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική οικονομία στην παρούσα συγκυρία, ο Γιάννης Τσουκαλάς ήταν σαφής.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική σταθερότητα», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια κατάκτηση που επιτεύχθηκε «με πολύ κόπο», έχει ήδη φέρει αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της ίδιας δημοσιονομικής πορείας, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για νέα μέτρα στήριξης.

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