Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πάνω από έξι στους δέκα ενοικιαστές ακινήτων προτίμησαν το 2026 κατοικίες εμβαδού έως 75 τ.μ. και δύο στους δέκα από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων που εκμισθώθηκαν (περίπου 8 στα 10) είναι άνω των 20 ετών, ενώ τα νεόδμητα (ηλικίας έως 5 ετών) έφτασαν στο 6% των συνολικών ενοικιάσεων κατοικιών.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην πανελλαδική έρευνα της REMAX Ελλάς, για τις μισθώσεις ακινήτων του 2026 και η οποία αναδεικνύει για ακόμα μία χρονιά το γεγονός ότι οι ενοικιαστές, κατά την επιλογή μίας κατοικίας, εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην τοποθεσία, την ανακαίνιση που έχει πραγματοποιηθεί, αλλά και σε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού μισθώματος.

Η ετήσια ανάλυση της REMAX Ελλάς, βασισμένη σε δεδομένα από τις εκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας, με 92 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων, αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις στις μισθώσεις κατοικιών, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το εμβαδόν και την παλαιότητα, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου που αναζητούν οι ενοικιαστές. Βάσει των στοιχείων αυτών καταγράφονται αξιόλογες διαφοροποιήσεις στις τάσεις που επικρατούν μεταξύ Αττικής, Θεσσαλονίκης και υπόλοιπης Ελλάδας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 35% των μισθώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον έτος (έναντι 45% το 2025) αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ. και το 28% (έναντι 22% πέρυσι) ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ., με αποτέλεσμα συνολικά το 63% των μισθώσεων να αφορά κατοικίες έως 75 τ.μ. (έναντι 67% πέρυσι).

Το ποσοστό του 2026, αν και παραμένει υψηλό, υποχώρησε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2025, καταγράφοντας μια μικρή κάμψη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ακολουθούν τα ακίνητα από 76 έως 100 τ.μ. σε ποσοστό 21%, από 101 έως 150 τ.μ. σε ποσοστό 12%, ενώ ποσοστό 4% των συνολικών μισθώσεων αφορά κατοικίες 150 τ.μ. και άνω.

Επίσης, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι σε πανελλαδικό επίπεδο το 81% των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών αναζητούν ανακαινισμένα ακίνητα, το 74% να έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα και το 76% να υπάρχει θέση στάθμευσης, ενώ για έξι στους δέκα η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι η πιο σημαντική παροχή που πρέπει να έχει ένα ακίνητο.

Το ενδιαφέρον για «smart home» αυτοματισμούς παραμένει χαμηλό, με το 89% των ενοικιαστών, το 2026, να δηλώνει αδιάφορο, σε πανελλαδικό επίπεδο. Από την άλλη, ο κύριος λόγος αναζήτησης νέας κατοικίας είναι, σε ποσοστό 52%, η λήξη προηγούμενης μίσθωσης, 17% η δημιουργία νέου νοικοκυριού (ανεξαρτητοποίηση από την οικογενειακή κατοικία, γάμος, συμβίωση, διαζύγιο κτλ.) και 15% λόγω νέας εργασίας ή επαγγελματικής μετακίνησης.

Η ενεργειακή κλάση του ακινήτου αφήνει αδιάφορο το 76% των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών, με μόλις το 3% να ζητά υψηλή κλάση (Α–Β), τη στιγμή που τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα αποτελούν προτεραιότητα για το 74%. Σχεδόν δύο στους τρεις (64%) αναζητούν κατοικία που να επιτρέπει κατοικίδια, ενώ οι μισοί (50%) προτιμούν ακίνητο χωρίς επίπλωση. Ως προς τον όροφο, το 49% προτιμά ακίνητο που να βρίσκεται σε 3ο όροφο και άνω. Το επιθυμητό μηνιαίο μίσθωμα για περίπου έναν στους δύο ενδιαφερόμενους ενοικιαστές (49%) κυμαίνεται από 501 έως 800 ευρώ.

Αττική

Στην Αττική, οι κατοικίες που ενοικιάστηκαν ήταν, κυρίως, μικρού και μεσαίου εμβαδού. Ειδικότερα, το 23% των μισθώσεων αφορούσε κατοικίες έως 50 τ.μ., το 30% κατοικίες από 51 έως 75 τ.μ., το 27% ακίνητα από 76 έως 100 τ.μ., το 16% κατοικίες από 101 έως 150 τ.μ., ενώ μόλις το 4% αφορούσε ακίνητα άνω των 151 τετραγωνικών μέτρων.

Όσον αφορά στην ηλικία των ακινήτων, η συντριπτική πλειονότητα των μισθώσεων (90%) αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 85% που καταγράφηκε το 2025. Αντίθετα, για νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών, η πραγματοποίηση μισθώσεων αφορούσε μόλις το 4% επί του συνόλου, γεγονός που αντανακλά ότι οι περισσότεροι στρέφονται στο απόθεμα παλαιότερων ακινήτων που υπάρχει στην κτηματαγορά της Αττικής για πιο οικονομική λύση.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ενοικιαστές στην Αττική, στο σύνολο τους επιθυμούν το κτήριο να έχει ασανσέρ, ενώ το 92% να είναι ανακαινισμένο το διαμέρισμα και το 75% να περιλαμβάνει θέση στάθμευσης. Η εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 83% των ενοικιαστών, όπως και η ύπαρξη μπαλκονιού, κήπου ή εξωτερικού χώρου, ενώ το ίδιο ποσοστό αντιστοιχεί σε εκείνους που αναζητούν διαμπερή και φωτεινά ακίνητα.

Αξίζει να τονιστεί ότι 83% των ενοικιαστών επιθυμεί ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 75% αναζητά περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «ήσυχη», το 73% σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα και το 67% φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για smart home αυτοματισμούς παραμένει περιορισμένο (18% επιθυμητό, 82% αδιάφορο). Επιπλέον, το 75% προτιμά ακίνητο σε 3ο όροφο και άνω, ενώ η πλειονότητα δηλώνει αδιάφορη για την ενεργειακή κλάση (58%), το internet υψηλών ταχυτήτων (67%) και τον εξοπλισμό με ηλεκτρικές συσκευές (67%).

Στην Αττική, το επιθυμητό μηνιαίο μίσθωμα για οκτώ στους δέκα κυμαίνεται από 501 έως 800 ευρώ. Κύριος λόγος αναζήτησης κατοικίας ήταν η λήξη προηγούμενης μίσθωσης (50%), ενώ το 25% αναζητούσε κατοικία λόγω δημιουργίας νέου νοικοκυριού.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι μισθώσεις εξακολουθούν να αφορούν κυρίως κατοικίες μικρής και μεσαίας επιφάνειας, ωστόσο σε σχέση με το 2025 καταγράφεται αισθητή στροφή προς μεγαλύτερα ακίνητα. Το 39% των μισθώσεων αφορά πλέον κατοικίες έως 50 τ.μ., έναντι 63% το 2025, ενώ το 32% αφορά ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ., έναντι 18% πέρυσι. Συνολικά, το ποσοστό των μισθώσεων σε κατοικίες έως 75 τ.μ. διαμορφώνεται στο 71%, από 81% το 2025.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το μερίδιο των μεγαλύτερων κατοικιών: οι μισθώσεις ακινήτων 76-100 τ.μ. διαμορφώθηκαν στο 19% επί του συνόλου από 10% το 2025, ενώ στην κατηγορία 101-150 τ.μ. το ποσοστό διαμορφώνεται στο 7%, από 6% πέρυσι. Τέλος, οι μισθώσεις κατοικιών άνω των 151 τ.μ. ανέρχονται στο 3% επί του συνόλου.

Σχετικά με την ηλικία, τα παλαιότερα ακίνητα παραμένουν κυρίαρχα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς το 82% των μισθώσεων αφορά ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ ενοικιάσεις νεόδμητων ακινήτων αποτελούν μόλις το 4% των συνολικών μισθώσεων.

Ως προς τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που αναζητούν οι ενοικιαστές, το 100% των ενδιαφερομένων στη Θεσσαλονίκη αναζητά ακίνητο με μπαλκόνι, κήπο ή εξωτερικό χώρο, ενώ καθολική είναι η ζήτηση για θέρμανση με φυσικό αέριο.

Υψηλά ποσοστά καταγράφονται, επίσης, στην αναζήτηση ανακαινισμένου ακινήτου (72%) και σύγχρονων κουφωμάτων (86%), καθώς και σε ασανσέρ και θέση στάθμευσης (86%). Το 83% δηλώνει ότι επιθυμεί κατοικία που να επιτρέπει κατοικίδια και ζητά διαμπερές και φωτεινό ακίνητο, ενώ το ενδιαφέρον για smart home παραμένει χαμηλό (14%). Στην επίπλωση οι προτιμήσεις είναι πιο διάσπαρτες: 43% ζητά επιπλωμένο ακίνητο, ενώ το υπόλοιπο 57% μοιράζεται ισόποσα μεταξύ μερικώς επιπλωμένου και χωρίς επίπλωση. Τέσσερις στους δέκα ενοικιαστές επιθυμούν να δίνουν για ενοίκιο έως 500 ευρώ το μήνα. Κύριος λόγος αναζήτησης ακινήτου ήταν η λήξη προηγούμενης μίσθωσης σε ποσοστό 83%. Ως προς τον όροφο, το 50% προτιμά 3ο όροφο και άνω και το 33% 1ο–2ο όροφο, ενώ το 67% θεωρεί επιθυμητό το internet υψηλών ταχυτήτων. Αντίθετα, το 86% δηλώνει αδιάφορο για την ενεργειακή κλάση, ενώ στις ηλεκτρικές συσκευές οι απαντήσεις μοιράζονται ισόποσα (περίπου 33%) μεταξύ πλήρως εξοπλισμένου, μερικώς εξοπλισμένου ακινήτου και αδιαφορίας.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι μισθώσεις αφορούν κυρίως μικρά και μεσαία ακίνητα. Το 45% των ενοικιάσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 22% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ., το 17% κατοικίες από 76 έως 100 τ.μ., το 13% ακίνητα από 101 έως 150 τ.μ., ενώ το ποσοστό των ακινήτων άνω των 151 τ.μ. ανέρχεται σε μόλις 3%.

Η παλαιότητα των ακινήτων στην περιφέρεια είναι μικρότερη σε σύγκριση με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Παρότι το 65% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών, καταγράφεται σημαντικό ποσοστό νεότερων ακινήτων: το 15% των μισθώσεων αφορά κατοικίες ηλικίας 16 έως 20 ετών και 11% νεόδμητα ακίνητα έως 5 ετών (το υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με Αττική και Θεσσαλονίκη).

Σε επίπεδο προτιμήσεων, το 79% των ενοικιαστών στην περιφέρεια αναζητά ανακαινισμένο ακίνητο, ενώ το 68% ζητά θέση στάθμευσης και προτιμά διαμπερές και φωτεινό ακίνητο. Αντίθετα, σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, η εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 37% των ενοικιαστών, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα (58%) δηλώνουν αδιάφοροι ως προς αυτό το κριτήριο. Στη θέρμανση, η εικόνα είναι πιο μοιρασμένη σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις: το 37% προτιμά πετρέλαιο, το 21% προτιμά air-condition και το 16% φυσικό αέριο. Τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα αποτελούν προτεραιότητα για το 63%, ενώ το 58% προτιμά χαμηλό όροφο (1ος–2ος). Το ενδιαφέρον για τεχνολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά είναι περιορισμένο, καθώς το σύνολο των ενοικιαστών (100%) δηλώνει αδιάφορο για smart home αυτοματισμούς, το 84% για την ενεργειακή κλάση και το 58% για internet υψηλών ταχυτήτων. Ως προς τις ηλεκτρικές συσκευές, το 47% αναζητά μερικώς εξοπλισμένο ακίνητο.

Από την άλλη, 37% ζητά ακίνητο χωρίς επίπλωση, 26% επιπλωμένο, 16% μερικώς και 21% δηλώνει αδιάφορο. Το επιθυμητό μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται έως 500 ευρώ για τρεις στους τέσσερις ενοικιαστές.

Στην περιφέρεια, ο κύριος λόγος αναζήτησης κατοικίας ήταν, σε ποσοστό 26%, η δημιουργία νέου νοικοκυριού, ενώ ακολουθούν η νέα εργασία (21%) και η λήξη προηγούμενης μίσθωσης (21%).

Από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, η έρευνα της REMAX Ελλάς για το 2026, αναδεικνύει για μία ακόμα χρονιά τη σημασία στην επιλογή ενός ακινήτου για ενοικίαση στο σύνολο της επικράτειας, της ανακαίνισης, της λειτουργικότητας και της τοποθεσίας, με τη ζήτηση για «έξυπνες» τεχνολογίες να παραμένει χαμηλή σε σχέση με πιο βασικά χαρακτηριστικά, όπως η θέση στάθμευσης, ο εξωτερικός χώρος, τα σύγχρονα κουφώματα και η δυνατότητα φιλοξενίας κατοικιδίων. Σε μια αγορά με παλαιό απόθεμα και σαφή όρια προϋπολογισμού, οι ενοικιαστές επιλέγουν χαρακτηριστικά με μετρήσιμη επίδραση στο κόστος και στην καθημερινότητά τους.