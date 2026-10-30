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Στις 456.000 ευρώ διαμορφώνεται πλέον το ενδεικτικό κόστος αγοράς ενός νεόδμητου διαμερίσματος 100 τ.μ. στην Αττική, με τη διάμεση ζητούμενη τιμή να αγγίζει τα 4.560 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ των ακριβότερων και των πιο προσιτών περιοχών του λεκανοπεδίου είναι εντυπωσιακή: Από τις 301.000 ευρώ στα Σπάτα και την Αρτέμιδα έως τις 756.000 ευρώ στη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, το κόστος για μια νεόδμητη κατοικία ίδιας επιφάνειας μπορεί να είναι τελικά έως και …δυόμισι φορές υψηλότερο, ανάλογα με την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η οικοδομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με διαφορετικές ταχύτητες και χαρακτηριστικά, με την Ανατολική Αττική να συγκεντρώνει πάνω από το ένα τρίτο των νέων κατασκευαστικών έργων κατοικίας, ενώ στα νότια προάστια καταγράφονται οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα ανάλυση της ReDataset, που βασίζεται σε δεδομένα αγγελιών πώλησης του 2026 και σε 1.939 καταγραφές νέων κατασκευαστικών έργων κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2026, αποτυπώνοντας τις περιοχές όπου χτίζονται οι περισσότερες νέες οικοδομές, αυτές που προσελκύουν την κατασκευαστική δραστηριότητα αλλά και πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι υποψήφιοι αγοραστές.

Η μέση τιμή ανά τομέα

Όσον αφορά ειδικά τις τιμές, με βάση πάντα την επεξεργασία από την εταιρεία που αποτελεί το βραχίονα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης) του ομίλου Resolute Cepal Greece, όπως είναι εύλογο, ο Νότιος Τομέας βρίσκεται στην κορυφή, με 502.000 ευρώ για ένα καινούριο σπίτι 100 τ.μ. , ενώ ακολουθεί ο Βόρειος με 479.000 ευρώ και ο Κεντρικός με 452.000 ευρώ. Χαμηλότερα βρίσκονται η Ανατολική Αττική με 406.000 ευρώ, ο Πειραιάς με 377.000 ευρώ και ο Δυτικός Τομέας με 347.000 ευρώ.

«Επομένως, για το ίδιο υποθετικό μέγεθος κατοικίας, το ενδεικτικό budget στον Νότιο Τομέα είναι περίπου 155.000 υψηλότερο από τον Δυτικό Τομέα», σχολιάζει η ανάλυση.

Προκειμένου να υπολογίσει τη διάμεση τιμή, η ReDataset λαμβάνει υπόψη τις αγγελίες πώλησης για επιφάνεια 20–300 τ.μ. με ζητούμενες τιμές από 600 ευρώ έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ. για διαμερίσματα, μεζονέτες και μονοκατοικίες. Το budget για 100 τ.μ. υπολογίζεται από τη διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. επί 100.

Οι αποκλίσεις γίνονται ακόμη εντονότερες σε επίπεδο δήμου.

Η Βάρη–Βούλα–Βουλιαγμένη βρίσκεται στην κορυφή με ενδεικτική τιμή 756.000 € για νεόδμητο 100 τ.μ. Ακολουθούν η Γλυφάδα με 640.000 € και ο Άλιμος με 600.000 €.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις από τους έξι ακριβότερους δήμους βρίσκονται στο νότιο παραλιακό μέτωπο. Στον αντίποδα, τα Σπάτα–Αρτέμιδα καταγράφουν τη χαμηλότερη τιμή, στις 301.000 €, ενώ ακολουθούν το Κερατσίνι–Δραπετσώνα με 315.000 ευρώ και η Παλλήνη με 333.000 ευρώ. Η απόσταση ανάμεσα στη Βάρη Βούλα–Βουλιαγμένη και τα Σπάτα–Αρτέμιδα είναι περίπου 2,5 φορές.

Οι νέες οικοδομές

Ως προς την κατασκευαστική δραστηριότητα, μέσα από το BuildBoard, την πλατφόρμα της ReDataset που παρακολουθεί νέα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα, η εταιρεία διαπιστώνει ότι η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει το 36% των νέων οικοδομών με 694 νέες καταγραφές. Ακολουθεί ο Βόρειος Τομέας Αθηνών με 343, ο Νότιος με 222 και ο Κεντρικός με 211. Στον αντίποδα, ο Πειραιάς καταγράφει μόλις 86 νέα έργα κατοικίας, τα λιγότερα μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων.

Ως προς τους τύπους των νέων κτιρίων, η μεγάλη πλειονότητα στην Ανατολική Αττική– για την ακρίβεια 468 από τις 694 καταγραφές αφορούν μονοκατοικίες και μεζονέτες. Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται στις Νήσους Αττικής, όπου οι μονοκατοικίες συγκεντρώνουν 115 από τις 137 νέες καταγραφές. Η Αίγινα προηγείται με 49, ακολουθούμενη από τα Κύθηρα (31) και τη Σαλαμίνα (27).

Παράλληλα, το 32% των νέων κτιρίων εντάσσεται σε συγκροτήματα, έναντι 10% στο σύνολο της Αττικής.

Και στη Δυτική Αττική κυριαρχούν οι μονοκατοικίες, με 67 από τις 105 νέες καταγραφές. Τα Μέγαρα προηγούνται με 36 και ακολουθεί η Φυλή με 26.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις πυκνότερα δομημένες περιοχές: Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, το 94% των νέων καταγραφών αφορά πολυκατοικίες. Στον Νότιο Τομέα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 86%, με τη Γλυφάδα να προηγείται μεταξύ των δήμων της περιοχής με 63 καταγραφές.

Σε επίπεδο δήμων, η Αθήνα καταγράφει τα περισσότερα νέα έργα κατοικίας στην Αττική (102), οριακά πάνω από την Παλλήνη (100). Τα δεδομένα του BuildBoard επιτρέπουν να εξεταστούν και περισσότερες λεπτομέρειες των νέων κατασκευών: Έτσι, στον Νότιο Τομέα, το μέσο νέο κτίριο έχει επιφάνεια 710 τ.μ., σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Αττικής, που διαμορφώνεται στα 380 τ.μ. Στον Βόρειο Τομέα, το 92% των νέων κτιρίων διαθέτει υπόγειο, έναντι 74% στην Αττική. Στον Δυτικό Τομέα, το 82% διαθέτει πιλοτή, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της Αττικής είναι 38%.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό εμφανίζεται στην Ανατολική Αττική: το 30% των νέων κτιρίων διαθέτει πισίνα, έναντι 21% συνολικά στην Αττική.