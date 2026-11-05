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Οι μετοχές τεχνολογίας της Κίνας χάνουν τη λάμψη τους, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν αν η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μπορεί να αποφέρει κέρδη αρκετά ισχυρά ώστε να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Ο δείκτης STAR 50 κατέρρευσε κατά περισσότερο από 40% από το υψηλό του Ιουλίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη και ο κολοσσός των μπαταριών CATL, που από καιρό θεωρείται μία από τις επιτυχίες της κινεζικής τεχνολογίας, έχει βρεθεί υπό πίεση, σημειώνοντας πτώση 37% από την αρχή του έτους.

Αυτό που ξεκίνησε ως ρευστοποίηση κερδών μετά από μια ισχυρή άνοδο έχει μετατραπεί σε μια ευρύτερη αμφισβήτηση σχετικά με το αν τα κέρδη μπορούν να στηρίξουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Η άνοδος του τεχνολογικού κλάδου της Κίνας επιταχύνθηκε μετά την εμφάνιση της DeepSeek στις αρχές του 2025, τροφοδοτώντας την αισιοδοξία ότι οι εγχώριες εταιρείες θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές ομολόγους τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η αισιοδοξία έχει πλέον εξασθενήσει, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν το πόσο γρήγορα οι εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν τις μεγάλες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε κέρδη.

Ωστόσο, η πρόκληση εκτείνεται πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας. Η παρατεταμένη ύφεση στην αγορά ακινήτων της Κίνας έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών, ενώ η αδύναμη κατανάλωση συνεχίζει να επιβαρύνει τις δραστηριότητες διαφήμισης και ηλεκτρονικού εμπορίου των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Η πίεση είναι επίσης εμφανής μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών μπαταριών της Κίνας.

Η CATL, μια από τις κύριες δικαιούχους της παγκόσμιας άνθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και της αποθήκευσης ενέργειας, κατέγραψε αύξηση εσόδων περίπου 59% το γ’ τρίμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν μόνο κατά περίπου 15%.

Ο ανταγωνισμός, η μεταβολή του μείγματος προϊόντων και οι αλλαγές στους φόρους και τις επιστροφές φόρων συμπιέζουν την κερδοφορία, παρά τη δεσπόζουσα θέση της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το χάσμα μεταξύ της ταχείας ανάπτυξης και της βραδύτερης αύξησης των κερδών υπογραμμίζει μια ευρύτερη πρόκληση για τους κινέζους κατασκευαστές τεχνολογίας: η ταχεία επέκταση δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ισχυρότερα περιθώρια κέρδους.

Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι κινεζικές μετοχές τεχνολογίας τις ίδιες πιέσεις. Οι εταιρείες του STAR Board της Σαγκάης επωφελούνται από τις δαπάνες για ημιαγωγούς που πραγματοποιούν οι κινεζικοί και αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί.

Οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, εν τω μεταξύ, παραμένουν πιο εκτεθειμένες στην υποτονική εγχώρια κατανάλωση, λόγω της μεγαλύτερης στάθμισης που έχουν στις διαδικτυακές πλατφόρμες που απευθύνονται στους καταναλωτές.

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν μάλιστα ότι η πρόσφατη πορεία ενδέχεται να δημιουργεί ευκαιρίες.

Όπως αναφέρει το CNBC, o Τζέισον Σου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Rayliant Global Advisors, δήλωσε ότι το sell-off των κινεζικών μετοχών τεχνολογίας έχει ενταθεί παράλληλα με την αδυναμία των αμερικανικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις αποδόσεις από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών τεχνολογίας θα μπορούσε, επομένως, να προσφέρει στήριξη στις κινεζικές μετοχές.

Για τους επενδυτές, ο τομέας της τεχνολογίας στην Κίνα δεν αφορά πλέον το πόσο γρήγορα μπορούν να αναπτυχθούν οι εταιρείες, αλλά το αν αυτή η ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμα κέρδη.