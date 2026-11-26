Η σταδιακή ανατροπή των παραδοσιακών ισορροπιών μεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά και του Νότου, η διεύρυνση των δημοσιονομικών ανισορροπιών στις ΗΠΑ και τη Γαλλία και η αδυναμία της Γερμανίας να επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης συνθέτουν το οικονομικό τοπίο του 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scope Ratings.

Ο ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης διαπιστώνει ότι η Ευρωζώνη εισέρχεται στο νέο έτος σε συνθήκες «εύθραυστης ανθεκτικότητας», με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία να βρίσκονται σε τροχιά σημαντικής αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους τους έως το 2031, σε αντίθεση με ιστορικά ισχυρότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού πυρήνα.

Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο κινεζικός ανταγωνισμός, ο αμερικανικός προστατευτισμός, η ενεργειακή εξάρτηση και το τεχνολογικό χάσμα στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Στο βασικό σενάριο του οίκου, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1% και 1,5%, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε συγκρατημένα επίπεδα, περίπου στο 2,5%-3%, και την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου να διαμορφώνεται μεταξύ 3% και 3,5%.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 3%-3,5% του ΑΕΠ, με το μέσο δημόσιο χρέος να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, περίπου στο 90% του ΑΕΠ. Η αγορά εργασίας θα διατηρήσει τη σταθερότητά της, με την ανεργία να κινείται γύρω στο 6,5%.

Η οικονομική αυτή ανθεκτικότητα επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες αξιολογήσεις μας, χάρη στις οποίες η πλειονότητα των κρατών της Ευρωζώνης κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης Α, σύμφωνα με την έκθεση της Scope.

Το 2026 αναβαθμίσαμε τέσσερα από τα 39 κράτη για τα οποία δημοσιεύουμε αξιολογήσεις και υποβαθμίσαμε τρία, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σε Α+ με σταθερές προοπτικές τον Σεπτέμβριο.

Η Αυστρία, η Πολωνία και η Γεωργία έχουν πλέον αρνητικές προοπτικές αξιολόγησης, ενώ η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Νότια Αφρική έχουν θετικές προοπτικές.

Η Ελλάδα και η σύγκλιση του ευρωπαϊκού Νότου με τον πυρήνα

Οι αποκλίσεις στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ του παραδοσιακού πυρήνα της Ευρώπης και της περιφέρειας συνεχίζουν να περιορίζονται.

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία, για τις οποίες έχουν καταγραφεί πρόσφατα θετικές εξελίξεις στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους, αναμένεται να μειώσουν σημαντικά το δημόσιο χρέος τους έως το 2031.

Αντιθέτως, εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε πιέσεις στη Γαλλία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Αυστρία, χώρες που εφαρμόζουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική παρά τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους.

Μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι τάσεις στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας είναι πιθανό να συγκλίνουν.

Εύθραυστη ανθεκτικότητα υπό τη σκιά γεωπολιτικών και διαρθρωτικών πιέσεων

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προοπτικές του πληθωρισμού στην Ευρώπη είναι πιθανό να βελτιωθούν το επόμενο έτος, ενώ διαβλέπουμε πιθανές θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως ακόμη και στην Ουκρανία, αναφέρει ο οίκος.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ στρέφονται διαρθρωτικά προς μεγαλύτερη εσωστρέφεια και προστατευτισμό, ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην εξουσία, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να σταθεί αυτόνομα σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να ενισχύει την αμυντική της ικανότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή υβριδικού πολέμου από τη Ρωσία.

Οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα είναι καθοριστικής σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Παρότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδίως στη Γερμανία και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι αμυντικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες συγκριτικά με εκείνες της Ρωσίας.

Αντίστοιχα, η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει μια στρατηγική εμπορική και βιομηχανική πολιτική έναντι της Κίνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό που υποστηρίζεται από το κινεζικό κράτος και ο οποίος ενέχει αυξανόμενους κινδύνους αποβιομηχάνισης της Ευρώπης.

Οι σημαντικές κινεζικές επιδοτήσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Κίνας σε οικονομικούς τομείς που παραδοσιακά αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κατασκευής μηχανημάτων και των εξειδικευμένων χημικών προϊόντων.

Το τεχνολογικό χάσμα και οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να συνεχίσει να αντιμετωπίζει βασικές αδυναμίες της, μεταξύ των οποίων η περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης και χρηματοδότησης νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα.

Για τον λόγο αυτό, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων παραμένει προτεραιότητα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παρότι η Ευρώπη απέχει πολύ από την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, μπορεί να αποκομίσει μέρος των οφελών της AI, ανάλογα με την ικανότητά της να υιοθετήσει τις σχετικές τεχνολογίες και να συμμετάσχει στις αντίστοιχες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ωστόσο, εκτιμούμε ότι, εξαιτίας των αδύναμων κρίκων μιας οικονομίας, δηλαδή των εργασιών που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν εύκολα, τα προσδοκώμενα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγικότητα είναι πιθανό να γίνουν αισθητά σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Αντιθέτως, οι κίνδυνοι που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη υπαρκτοί, είτε συνδέονται με κακόβουλους χρήστες είτε με μια μη ανθρώπινη νοημοσύνη, δηλαδή συστήματα AI που ενεργούν αυτόνομα με κακόβουλο τρόπο.

Τέλος, η Ευρώπη παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας, ιδίως από τις ευμετάβλητες αγορές ορυκτών καυσίμων.

Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην αύξηση της εγχώριας ενεργειακής παραγωγής, ιδανικά μέσω των ανανεώσιμων πηγών και της πυρηνικής ενέργειας, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και των διασυνδέσεων, καθώς και στη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής ορυκτών καυσίμων, οι οποίες σήμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ.

Τα τρία μεγάλα μέτωπα του 2027: Γαλλία, ΗΠΑ και Γερμανία

Καθώς εισερχόμαστε στο 2027, ξεχωρίζουν τρεις σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο μεμονωμένων οικονομιών, επισημαίνει η Scope.

Γαλλία: Δημοσιονομική προσαρμογή 120 δισ. ευρώ

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, είναι πιθανό να αποτελέσουν το καθοριστικότερο πολιτικό γεγονός στην Ευρώπη μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Γαλλία, με πιστοληπτική αξιολόγηση Α+ και σταθερές προοπτικές, χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή ύψους περίπου 120 δισ. ευρώ για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της, το οποίο προβλέπουμε ότι θα αυξηθεί από το 119% του ΑΕΠ το 2026 στο 130% το 2031.

Οι καθαρές πληρωμές τόκων αναμένεται να αυξηθούν από το 4,7% στο 6,9% των κρατικών εσόδων.

Στα σενάρια που εξετάζεται, μόνο η εκλογή ενός κεντρώου Προέδρου που θα υποστηρίζεται από κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κέντρου ευνοεί τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Κάθε άλλη έκβαση συνεπάγεται δημοσιονομική αβεβαιότητα, νομοθετικό αδιέξοδο ή περιορισμένη δημοσιονομική προσαρμογή.

Επιπλέον, η ανάληψη της προεδρίας από εκπρόσωπο της Εθνικής Συσπείρωσης (Rassemblement National) θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες, ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες που θα υιοθετούνταν μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Οι συνέπειες αυτές θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση θεσμικές διευθετήσεις δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στην ενιαία αγορά.

ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη δημοσιονομική ανισορροπία παγκοσμίως

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑ- και σταθερές προοπτικές, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ανισορροπία σε παγκόσμιο επίπεδο, με ελλείμματα της τάξης του 8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 144% του ΑΕΠ έως το 2031.

Επιπλέον, η επιδείνωση του προφίλ του χρέους, λόγω της μικρότερης διάρκειας των τίτλων, η αποδυνάμωση της επενδυτικής βάσης, με επενδυτές περισσότερο ευαίσθητους στις μεταβολές των τιμών, και η αυξανόμενη πιθανότητα μιας νέας κρίσης γύρω από το ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους επιβαρύνουν περαιτέρω τις δημοσιονομικές προοπτικές των ΗΠΑ.

Γερμανία: Το στοίχημα της επιστροφής στην ανάπτυξη

Η Γερμανία πρέπει να αυξήσει διαρθρωτικά το δυνητικό ποσοστό ανάπτυξής της περίπου στο 1% και, σε βάθος χρόνου, να επαναφέρει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ, προκειμένου να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της μεταξύ 80% και 85% του ΑΕΠ την επόμενη δεκαετία.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων εκτιμά τη δυνητική ανάπτυξη της χώρας μόλις στο 0,3%, το χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι δυνάμεις του γερμανικού κέντρου πρέπει, σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι εξακολουθούν να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον από τα κόμματα της άκρας Δεξιάς και της άκρας Αριστεράς και ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στο συνταξιοδοτικό σύστημα, στη φορολογία και στην αγορά εργασίας.