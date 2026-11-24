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Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές και ενώ ο τρέχων πολιτικός κύκλος κλείνει, κλείνει παράλληλα και ένας μεγάλος οικονομικός κύκλος που χαρακτηρίστηκε από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, επενδύσεις μεγάλων ξένων funds σε ελληνικές επιχειρήσεις και ποταμούς κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενας κύκλος «παχιών αγελάδων», σύμφωνα με τον όρο της Παλαιάς Διαθήκης. Οι «παχιές αγελάδες» όμως στη Βίβλο ακολουθούνται από «ισχνές αγελάδες» και διαρκούν επτά χρόνια.

Κατά σύμπτωση, επτά χρόνια διαρκούν και οι κύκλοι των επενδύσεων των funds, τα οποία αρχίζουν να επενδύουν στην αρχή μιας επταετίας, αναπτύσσουν τις εταιρείες στις οποίες επένδυσαν και τις πουλάνε στο τέλος της για να εισπράξουν τα κέρδη τους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα μεγάλα επενδυτικά funds όπως το CVC και το BC Partners, που επένδυσαν σε ενέργεια, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική παιδεία, τουριστικές υποδομές, τηλεπικοινωνίες, φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανίες τροφίμων και εστίαση, πλησιάζουν στο κλείσιμο του κύκλου τους και πουλάνε τις επενδύσεις τους για να εισπράξουν τα -πολύ μεγάλα- κέρδη τους.

Συμπτωματικά, φέτος κλείνει και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης που τροφοδότησε τη χώρα με 24,6 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα και απομένουν προς είσπραξη ακόμη 11 περίπου δισ. μέχρι το τέλος του 2026. Η διακοπή της ροής των κεφαλαίων θα γίνει αισθητή το 2027 και θα έχει επίπτωση και στην πορεία των επενδύσεων και στην οικονομία συνολικά.

Καθώς λοιπόν η κυβέρνηση έχει συμπληρώσει τον επταετή κύκλο και ολοκληρώνει τη θητεία της με εκλογές το 2027, τα επενδυτικά funds έχουν κλείσει τους δικούς τους κύκλους και πουλάνε -ελπίζουμε να επανεπενδύσουν μέρος τουλάχιστον των κερδών τους-, ενώ ταυτόχρονα τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου και η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μετά από την κρίση και τα μνημόνια, κάποιοι οικονομολόγοι και αναλυτές εκτιμούσαν ότι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα είχαν δημιουργήσει μια εκτίναξη, σαν αυτή ενός συμπιεσμένου ελατηρίου, στην ελληνική οικονομία. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές, αλλά εκτίναξη δεν υπήρξε.

Οι «παχιές αγελάδες», λοιπόν, τελειώνουν έχοντας προσφέρει μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά όχι και αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Αν ακολουθήσουν -ως είθισται- οι «ισχνές αγελάδες», τα πράγματα για εργαζόμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δυσκολέψουν περισσότερο.

Τι προβλέπεται για το 2027

Δυστυχώς, οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια δεν είναι εξίσου αισιόδοξες. Η Κομισιόν προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα περιοριστεί σε 1,5% για το 2027 και το 2028, ενώ η κυβέρνηση προβλέπει ρυθμό 2,3%. Για τις πάγιες επενδύσεις, η Κομισιόν προβλέπει αύξηση 2,5% και 2,6% για το 2027 και το 2028 έναντι 7,3% του 2026. Για την ιδιωτική κατανάλωση προβλέπει μικρή υποχώρηση του ρυθμού της, σε 1,4% και 1,3% έναντι 1,5% το 2026. Στα ευχάριστα είναι ότι η Κομισιόν προβλέπει διατήρηση της μείωσης του δημόσιου χρέους και της ανεργίας.

Με λίγα λόγια, οι προβλέψεις που αφορούν τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές δεν είναι πολύ αισιόδοξες, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την πιο συγκρατημένη αύξηση των εισοδημάτων. Η αγοραστική δύναμή μας είναι χαμηλή και προβλέπεται ότι θα μείνει χαμηλή, αφού θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, δεν αναμένονται εντυπωσιακές αυξήσεις μισθών, αλλά παραμένει ο υψηλός πληθωρισμός. Ειδικά για τον πληθωρισμό πρέπει να ξέρουμε ότι όσο χαμηλός κι αν είναι ο ρυθμός αύξησής του, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, απλώς με χαμηλό πληθωρισμό ανεβαίνουν λιγότερο. Πάντως δεν πέφτουν, κι αυτό σημαίνει ότι το κόστος για τα νοικοκυριά αυξάνεται, αλλά με πιο αργό ρυθμό.

Η δυσκολία των νοικοκυριών όμως θα συνεχιστεί και από έναν ακόμη παράγοντα, το ύψος των ενοικίων, τα οποία ξεπερνούν το 40% του μέσου εισοδήματος. Μετά την πληρωμή των πολύ υψηλών ενοικίων, των ακριβών λογαριασμών ρεύματος, των δόσεων των δανείων, οι οποίες αυξάνονται καθώς αυξάνονται τα τραπεζικά επιτόκια, μένει ένα πολύ μικρό ποσό για κατανάλωση βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος του ποσού που απομένει το απορροφούν τα καύσιμα. Και καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνει τις τιμές, το πορτοφόλι του ελληνικού νοικοκυριού θα αδειάζει ακόμη γρηγορότερα.

Ολα αυτά είναι προβλέψεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους με ακρίβεια τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που μεταβάλλονται και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Οι εξελίξεις στους πολέμους Ρωσίας – Ουκρανίας και στο Ιράν μπορούν να ανατρέψουν όλες τις προβλέψεις προς το χειρότερο, αλλά και προς το καλύτερο.

Οι εκλογές ίσως να μην προσφέρουν λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Οποια κυβέρνηση κι αν διαμορφωθεί, θα έχει να τα αντιμετωπίσει και οι δυνατότητες θα είναι περιορισμένες. Η επιλογή του μείγματος οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει μια μελλοντική κυβέρνηση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, διότι θα πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα με την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια και την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων και παράλληλα να αντιμετωπίσει το δύσκολο και εξαντλητικά μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Τι κάνουμε σε τέτοιες συνθήκες; Αποφεύγουμε τα μεγάλα ανοίγματα και μαζεύουμε όσο μπορούμε τις δαπάνες, όπως θα έλεγαν και οι… αστρολόγοι.