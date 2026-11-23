Αυξήσεις από 20 έως και 58 ευρώ τον μήνα, πριν από φόρους και κρατήσεις, προκύπτουν για κύριες συντάξεις από 700 έως 2.000 ευρώ, με βάση το ποσοστό αναπροσαρμογής 2,9% που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Η αύξηση θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά το σύνολο των συνταξιούχων που εμπίπτουν στον μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, ενώ για πρώτη φορά θα χορηγηθεί ολόκληρη και σε όσους εξακολουθούν να διατηρούν θετική προσωπική διαφορά.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα ένα μέρος ή ακόμη και το σύνολο της ετήσιας αύξησης μπορούσε να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, χωρίς να μετατρέπεται σε αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού.

Από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση που θα υπολογίζεται στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη θα προστίθεται στο ποσό που εισπράττει ο συνταξιούχος, ακόμη και όταν εξακολουθεί να διατηρεί προσωπική διαφορά.

Ωστόσο, τα χρήματα που θα καταλήγουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα είναι λιγότερα από τη μικτή αύξηση, καθώς θα αφαιρούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης και φόρου εισοδήματος, καθώς και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων όπου εφαρμόζεται.

Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις από 700 έως 2.000 ευρώ

Με βάση το 2,9%, οι νέες μικτές συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής:

Μικτή σύνταξη 2026 Μικτή σύνταξη 2027 Μηνιαία αύξηση Ετήσια αύξηση 700 € 720,30 € 20,30 € 243,60 € 800 € 823,20 € 23,20 € 278,40 € 900 € 926,10 € 26,10 € 313,20 € 1.000 € 1.029 € 29 € 348 € 1.100 € 1.131,90 € 31,90 € 382,80 € 1.200 € 1.234,80 € 34,80 € 417,60 € 1.300 € 1.337,70 € 37,70 € 452,40 € 1.500 € 1.543,50 € 43,50 € 522 € 1.800 € 1.852,20 € 52,20 € 626,40 € 2.000 € 2.058 € 58 € 696 €

Τα παραδείγματα αφορούν μία κύρια σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, εφόσον ολόκληρο το αναγραφόμενο ποσό αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αύξησης. Τα ποσά είναι μικτά και δεν περιλαμβάνουν φόρους ή ασφαλιστικές κρατήσεις.

Επομένως, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα 1.000 ευρώ μικτά θα δει το ποσό της σύνταξής του να αυξάνεται κατά 29 ευρώ τον μήνα.

Σε ετήσια βάση, το όφελος ανέρχεται σε 348 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα, για κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ, η μηνιαία αύξηση διαμορφώνεται σε 43,50 ευρώ, δηλαδή 522 ευρώ μικτά σε δωδεκάμηνη βάση.

Πόσα χρήματα θα μένουν καθαρά μετά τις κρατήσεις

Η μικτή αύξηση δεν αποτελεί το πραγματικό ποσό που θα εισπράττει κάθε μήνα ο συνταξιούχος.

Από τη σύνταξη παρακρατείται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6%, ενώ εφαρμόζεται και η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.

Για το 2027 ισχύει η φορολογική κλίμακα που εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026, με συντελεστές 9%, 20%, 26%, 34%, 39% και 44%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Παράλληλα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες μειώσεις φόρου.

Με βάση τις συγκεκριμένες παραδοχές, για έναν συνταξιούχο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, άλλες πηγές εισοδήματος ή προσωπική διαφορά, προκύπτουν ενδεικτικά τα ακόλουθα ποσά:

Μικτή σύνταξη 2026 Καθαρά 2026 Εκτιμώμενα καθαρά 2027 Καθαρή μηνιαία αύξηση 700 € 658 € 677,08 € 19,08 € 800 € 749,07 € 768,92 € 19,85 € 900 € 833,22 € 852,84 € 19,63 € 1.000 € 908,42 € 930,22 € 21,81 € 1.200 € 1.056,26 € 1.081,77 € 25,52 € 1.300 € 1.129,58 € 1.157,22 € 27,64 €

Τα παραδείγματα αποτελούν φορολογική προσομοίωση με κράτηση υγείας 6%, τη γενική φορολογική κλίμακα και τη βασική μείωση φόρου των 777 ευρώ, όπως αυτή περιορίζεται στα υψηλότερα εισοδήματα. Δεν αποτελούν επίσημα ενημερωτικά σημειώματα του e-ΕΦΚΑ.

Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι ο συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ, ο οποίος δικαιούται μικτή αύξηση 29 ευρώ, θα έχει ενδεικτικό καθαρό μηνιαίο όφελος περίπου 21,81 ευρώ.

Αντίστοιχα, για σύνταξη 700 ευρώ, η καθαρή αύξηση μπορεί να διαμορφωθεί σε 19,08 ευρώ, καθώς το συγκεκριμένο εισόδημα, με τις παραδοχές του παραδείγματος, δεν δημιουργεί πρόσθετη παρακράτηση φόρου.

Οι εκτιμήσεις διαφοροποιούνται όταν ο συνταξιούχος εισπράττει περισσότερες από μία συντάξεις, διαθέτει εισόδημα από άλλες πηγές ή υπάγεται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς.

Τι θα πάρουν όσοι έχουν σύνταξη 1.500 ευρώ

Για κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ, το 2,9% αντιστοιχεί σε αύξηση 43,50 ευρώ μικτά τον μήνα.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καθαρού ποσού γίνεται πιο σύνθετος, καθώς ενεργοποιείται και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Το 2026, το πρώτο κλιμάκιο της ΕΑΣ ξεκινά από τις συντάξεις των 1.468,02 ευρώ, με συντελεστή 3% και ειδική προστασία του κατώτατου ποσού μετά την παρακράτηση.

Τα όρια αυτά αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων.

Επομένως, ένας συνταξιούχος με μικτή σύνταξη 1.500 ευρώ δεν μπορεί να υπολογίσει το τελικό καθαρό όφελος αφαιρώντας απλώς το 6% της υγειονομικής εισφοράς από τα επιπλέον 43,50 ευρώ.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η ΕΑΣ, η φορολογική παρακράτηση και τυχόν άλλες κρατήσεις.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πραγματική αύξηση στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να είναι αισθητά μικρότερη από τα 43,50 ευρώ μικτά.

Τι αλλάζει για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού από την 1η Ιανουαρίου 2027 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου ασφαλιστικού χρονοδιαγράμματος.

Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε κατά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, προκειμένου να διατηρηθεί η καταβολή ποσών που υπερέβαιναν εκείνα που προέκυπταν με το νέο σύστημα.

Μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις μπορούσαν να μειώνουν λογιστικά την προσωπική διαφορά αντί να καταβάλλονται ολόκληρες στον συνταξιούχο.

Από το 2027, όμως, η προσωπική διαφορά θα διατηρείται ως ξεχωριστό ποσό και η ετήσια αύξηση θα χορηγείται χωρίς συμψηφισμό με αυτήν.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει:

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη: 1.000 ευρώ.

Προσωπική διαφορά: 100 ευρώ.

Συνολική μικτή σύνταξη: 1.100 ευρώ.

Με την αύξηση 2,9%, η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη θα ανέλθει στα 1.029 ευρώ.

Η προσωπική διαφορά των 100 ευρώ θα συνεχίσει να καταβάλλεται, με αποτέλεσμα η συνολική μικτή σύνταξη να φτάσει στα 1.129 ευρώ.

Έτσι, ο συνταξιούχος θα αποκτήσει πραγματική μικτή μηνιαία αύξηση 29 ευρώ, χωρίς να χρειάζεται να μηδενιστεί προηγουμένως η προσωπική του διαφορά.

Παραδείγματα αυξήσεων με προσωπική διαφορά

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2026 Σύνολο 2027 Μικτή αύξηση 700 € 100 € 800 € 820,30 € 20,30 € 850 € 80 € 930 € 954,65 € 24,65 € 1.000 € 100 € 1.100 € 1.129 € 29 € 1.200 € 150 € 1.350 € 1.384,80 € 34,80 € 1.400 € 100 € 1.500 € 1.540,60 € 40,60 €

Η βασική διαφορά σε σχέση με τους συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά είναι ότι το ποσοστό 2,9% εφαρμόζεται μόνο στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, όχι στο άθροισμα αυτής με την προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, δύο συνταξιούχοι μπορεί να λαμβάνουν σήμερα συνολικά 1.500 ευρώ μικτά, αλλά να μην έχουν την ίδια αύξηση.

Εκείνος που λαμβάνει 1.500 ευρώ ως εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, χωρίς προσωπική διαφορά, δικαιούται μικτή αύξηση 43,50 ευρώ.

Αντίθετα, ένας συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.400 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ θα λάβει μικτή αύξηση 40,60 ευρώ.

Επομένως, η ίδια συνολική σύνταξη δεν συνεπάγεται πάντοτε ίδια αύξηση.

Γιατί η αύξηση διαμορφώνεται στο 2,9%

Ο μηχανισμός ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων συνδέεται με την πορεία του πληθωρισμού και της πραγματικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2027, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 2% το 2026, ενώ ο εθνικός πληθωρισμός υπολογίζεται στο 4%.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, ωστόσο, εκτιμάται σε 3,8%, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός των μακροοικονομικών μεγεθών να οδηγεί σε προβλεπόμενη αύξηση 2,9%.

Η σχετική δαπάνη για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων εκτιμάται σε 850 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το ποσοστό που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή. Η τελική εφαρμογή και οι αναλυτικοί υπολογισμοί θα καθοριστούν με τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

Πότε θα πληρωθούν οι αυξημένες συντάξεις

Οι αυξήσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, αλλά οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα πρώτα αυξημένα ποσά πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται προκαταβολικά, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Συνεπώς, οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027, στις οποίες θα ενσωματωθούν οι νέες αυξήσεις, αναμένεται να πληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ακριβής ημερομηνία ανά κατηγορία συνταξιούχων θα ανακοινωθεί επισήμως από τον e-ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει με την πρόσθετη ενίσχυση των 400 ευρώ

Ξεχωριστά από τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, προβλέπεται η καταβολή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Από τον Νοέμβριο 2026 η ενίσχυση έχει αυξηθεί από τα 300 στα 400 ευρώ, ενώ για τους συνταξιούχους γήρατος έχει καταργηθεί το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο, με διατήρηση των υπόλοιπων νόμιμων προϋποθέσεων.

Το ποσό είναι αφορολόγητο και δεν αποτελεί μέρος της μηνιαίας σύνταξης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μικτή σύνταξη 1.000 ευρώ και χωρίς προσωπική διαφορά θα έχει, με βάση την αύξηση 2,9%, επιπλέον 348 ευρώ μικτά σε δωδεκάμηνη βάση.

Εάν δικαιούται και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, θα λάβει επιπλέον το συγκεκριμένο ποσό, ανεξάρτητα από την τακτική αύξηση της σύνταξής του.

Τα δύο ποσά δεν πρέπει να συγχέονται, καθώς το ένα αφορά μόνιμη αναπροσαρμογή της μηνιαίας σύνταξης και το άλλο ξεχωριστή ετήσια παροχή.

Πώς θα δουν οι συνταξιούχοι την αύξησή τους

Οι συνταξιούχοι θα μπορούν να διαπιστώσουν το ακριβές ύψος της αύξησης στα ενημερωτικά σημειώματα κύριας σύνταξης του e-ΕΦΚΑ, όταν ενσωματωθεί η αναπροσαρμογή του 2027.

Στα σημειώματα εμφανίζονται αναλυτικά η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, η προσωπική διαφορά όπου υπάρχει, οι ασφαλιστικές κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου.

Η σύγκριση του ενημερωτικού σημειώματος Δεκεμβρίου 2026 με εκείνο του Ιανουαρίου 2027 θα επιτρέψει στους δικαιούχους να διαπιστώσουν το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Το κρίσιμο στοιχείο για το νέο έτος είναι ότι η αύξηση 2,9% προβλέπεται να αποδοθεί χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, ενώ το τελικό καθαρό όφελος θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση και το ύψος της σύνταξης, τη φορολογία και τις υπόλοιπες κρατήσεις.