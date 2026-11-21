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Με την αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 να έχει ξεκινήσει, εκατομμύρια συνταξιούχοι προετοιμάζονται να δουν τις πιστώσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πριν από την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ έχει ήδη ανακοινώσει το επίσημο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαδοχικές ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία των δικαιούχων.

Ειδικότερα, οι πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, με τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών να παραμένει η βασική αρχή κατανομής των καταβολών. Η διαδικασία αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, καλύπτοντας τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου.

Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Η πρώτη φάση των καταβολών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα του ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά.

Αναλυτικότερα, την ημέρα αυτή θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ασφαλιστικών Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνταξιούχοι μισθωτοί και μη μισθωτοί με ημερομηνία συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να αναμένουν την πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους την ημέρα της προγραμματισμένης πληρωμής.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και αφορά τους συνταξιούχους των τέως Ταμείων μισθωτών, καθώς και το σύνολο των δικαιούχων συντάξεων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, την Παρασκευή θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι κύριες συντάξεις των Ταμείων τραπεζών.

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Οι κύριες συντάξεις του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ένα ακόμη ζήτημα που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους είναι η ώρα κατά την οποία θα μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους. Συνήθως, οι τράπεζες εμφανίζουν τα ποσά στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, η ακριβής ώρα εξαρτάται από το πιστωτικό ίδρυμα και τη διαδικασία εκτέλεσης των πληρωμών.