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Τον Δεκέμβριο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», με διευρυμένα κριτήρια συμμετοχής και υψηλότερα όρια για την αξία των επιλέξιμων ακινήτων. Την έναρξή του προανήγγειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στο MEGA News 104,6.

Όπως εξήγησε, οι αλλαγές αποσκοπούν στο να αποκτήσουν περισσότεροι πολίτες πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την αγορά κατοικίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους νεότερους σε ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο πρόγραμμα θα προβλέπει μεγαλύτερη ηλικιακή κάλυψη, υψηλότερη επιτρεπόμενη αξία ακινήτου και αυξημένο ανώτατο ποσό δανειοδότησης.

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν στο «Σπίτι μου 3»

Σύμφωνα με την υπουργό, το ανώτατο ηλικιακό όριο των δικαιούχων θα διαμορφωθεί στα 55 έτη, ενώ η μέγιστη αξία του ακινήτου που θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί θα φτάνει τις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ανώτατο ύψος του δανείου θα ανέρχεται στις 230.000 ευρώ.

Αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα διευρυνθούν ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί τα επιμέρους εισοδηματικά όρια στις διαθέσιμες αναφορές.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναγνώρισε ότι η απόκτηση κατοικίας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους πολίτες, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής, από τα τρόφιμα και τα καύσιμα μέχρι τα ενοίκια, περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών.

Οι πλατφόρμες ενημέρωσης για τη στεγαστική στήριξη

Η υπουργός παρέπεμψε τους ενδιαφερομένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα stegasi.gov.gr, στην οποία συγκεντρώνονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για τα διαθέσιμα προγράμματα και να εντοπίζουν τις παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Αντίστοιχα, στην πλατφόρμα oikogeneia.gov.gr παρουσιάζονται προγράμματα και παροχές που αφορούν την οικονομική και κοινωνική στήριξη των οικογενειών.

Επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών

Εκτός από το «Σπίτι μου 3», η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε και τις βασικές προβλέψεις ενός νέου προγράμματος ανακαίνισης κατοικιών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η επιχορήγηση θα μπορεί να φτάνει τις 36.000 ευρώ, καλύπτοντας από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής ύψους 60%, βάσει των όρων του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, με παράλληλη αξιοποίηση ακινήτων που μπορούν να επανέλθουν στην αγορά κατοικίας.

Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια

Στη συνέντευξή της, η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της βόρειας και ακριτικής Ελλάδας, καθώς και της Ηπείρου.

Όπως σημείωσε, έχουν ήδη κατατεθεί περίπου 4.000 αιτήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά τον Έβρο, τη Δράμα, το Κιλκίς, τις Σέρρες, την Πέλλα, τη Φλώρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία.

Η δυνατότητα μετεγκατάστασης έχει πλέον επεκταθεί και στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η ύπαρξη δομών υγείας, σχολείων και υπηρεσιών καθημερινής εξυπηρέτησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση μιας οικογένειας να εγκατασταθεί σε διαφορετική περιοχή.

Αλλαγές στα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις νέες ρυθμίσεις για την πρόσβαση των οικογενειών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Από φέτος, οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δικαιούνται voucher ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 37.000 ευρώ.

Παράλληλα, η μείωση του ηλικιακού ορίου για τη μετάβαση των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς, από τα δυόμισι στα δύο έτη, επιτρέπει τη δημιουργία πρόσθετων διαθέσιμων θέσεων.

Για τις οικογένειες των οποίων τα παιδιά δεν εξασφαλίζουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό, η υπουργός υπενθύμισε τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί περισσότεροι από 5.200 επιμελητές, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις οικογενειών ανέρχονται σε 8.700.