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Το επιτόκιο για ένα σταθερό στεγαστικό δάνειο 30ετούς διάρκειας αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης, στο 7,49%, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Mortgage Bankers Association (MBA).

Πρόκειται για την έβδομη διαδοχική εβδομάδα ανόδου και το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, τα στεγαστικά επιτόκια έχουν αυξηθεί κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, καταγράφοντας την ταχύτερη άνοδο από τις αρχές του 2023.

Η νέα επιβάρυνση της αγοράς κατοικίας συνδέεται με την άνοδο του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Οι πιέσεις αυτές έχουν οδηγήσει υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το κόστος των στεγαστικών δανείων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, βασικό σημείο αναφοράς για τα στεγαστικά επιτόκια, έφθασε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο συνδυασμός υψηλών τιμών κατοικιών και ακριβότερου δανεισμού εξακολουθεί να περιορίζει τη ζήτηση, εμποδίζοντας τόσο τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών όσο και τις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων να αποκτήσουν σταθερή ανοδική δυναμική.

Η επίδραση της ανόδου των επιτοκίων είναι ήδη εμφανής στη ζήτηση. Ο δείκτης της MBA που παρακολουθεί τις αιτήσεις για δάνεια αγοράς κατοικίας υποχώρησε κατά 2,1%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων και πλέον 12 μηνών.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στις αναχρηματοδοτήσεις. Ο σχετικός δείκτης της MBA μειώθηκε κατά 7,5%, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία που ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου.

Η εβδομαδιαία έρευνα της Mortgage Bankers Association διεξάγεται από το 1990 και βασίζεται σε στοιχεία από στεγαστικούς χρηματοδότες, εμπορικές τράπεζες και αποταμιευτικά ιδρύματα, καλύπτοντας περισσότερο από το 75% των αιτήσεων στεγαστικών δανείων λιανικής στις ΗΠΑ.

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