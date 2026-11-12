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Ποια επιδότηση μπορεί να πάρει ένας ενοικιαστής, πόσα χρήματα μπορεί να εξασφαλίσει ένας ιδιοκτήτης για ανακαίνιση και ποιο στεγαστικό δάνειο μπορεί να καλύψει μέρος της αγοράς πρώτης κατοικίας. Σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, στο stegasi.gov.gr, συγκεντρώνονται 21 στεγαστικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ, 11 φορολογικές ελαφρύνσεις και 11 θεσμικές παρεμβάσεις.

Εκεί βρίσκεται το εργαλείο «Βρες το πρόγραμμά σου» που «αλιεύει» όλες τις επιλογές που μπορεί να αφορούν κάθε νοικοκυριό με βάση τα στοιχεία του. Ο ενδιαφερόμενος βλέπει σε μία αναζήτηση ποια μέτρα αξίζει να εξετάσει, τι ποσό προβλέπει το καθένα και αν γίνονται αιτήσεις. Από την ίδια πύλη μπορεί να αναζητήσει δράσεις ανά περιοχή ή να ελέγξει ποιες φοροελαφρύνσεις συνδέονται με το ακίνητό του.

Στην αρχική σελίδα της πύλης επιλέγεται το «Βρες το πρόγραμμά σου». Η αναζήτηση γίνεται χωρίς εγγραφή, κωδικούς Taxisnet ή δικαιολογητικά. Πρώτα δηλώνεται το έτος γέννησης και ακολουθούν η οικογενειακή και η επαγγελματική κατάσταση. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αν νοικιάζει ή μένει σε δικό του σπίτι και αν διαθέτει άλλη κατοικία.

Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιλέγεται η κλίμακα στην οποία εμπίπτει το νοικοκυριό με βάση το τελευταίο φορολογικό έτος. Η αναζήτηση ολοκληρώνεται με την Περιφέρεια και τον δήμο κατοικίας. Σε πεδία όπως το έτος γέννησης κλπ υπάρχει η επιλογή «Δεν επιθυμώ να απαντήσω», ώστε η αναζήτηση να γίνει χωρίς το συγκεκριμένο φίλτρο.

Στη σελίδα «Τα προγράμματά σου» εμφανίζονται τα μέτρα που προκύπτουν από τις απαντήσεις. Στο πεδίο «Τι εξοικονομώ» η εφαρμογή εμφανίζει ενδεικτικό ανώτατο ποσό. Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε νοικοκυριό προκύπτει από τους αναλυτικούς όρους του προγράμματος.

Σε δοκιμή με υποθετικό προφίλ άγαμου ενοικιαστή στην Αθήνα και εισόδημα στην κλίμακα 10.001 έως 20.000 ευρώ, η εφαρμογή εμφάνισε 2.520 ευρώ, όσο το γενικό ετήσιο ανώτατο ποσό του Επιδόματος Στέγασης. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, όμως, το εισοδηματικό όριο είναι 7.000 ευρώ. Στην καρτέλα του μέτρου φαίνονται το όριο που αντιστοιχεί στη σύνθεση του νοικοκυριού και οι ειδικές προϋποθέσεις για την περιουσία ή το ακίνητο.

Ένα πρόγραμμα μπορεί να εμφανίζεται «Σε εξέλιξη» ενώ η περίοδος υποβολής έχει λήξει. Για νέα αίτηση, ο ενδιαφερόμενος ελέγχει αν υπάρχει η ένδειξη «Ανοιχτό για αιτήσεις». Το «Υπό σχεδιασμό» αφορά δράσεις που βρίσκονται ακόμη σε προετοιμασία και το «Διαρκές» μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Όπου προβλέπεται αίτηση, η καρτέλα παραπέμπει στον αρμόδιο φορέα, στον οποίο υποβάλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά.

Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει κάθε νοικοκυριό

Για τους ενοικιαστές, η πλατφόρμα stegasi.gov.gr παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ετήσια επιστροφή ενοικίου και το μηνιαίο Επίδομα Στέγασης. Ειδικότερα, η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος που δηλώθηκε στην εφορία, φτάνοντας έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία (με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί) καθώς και έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία. Για την καταβολή της, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμο και στις 35.000 ευρώ για ζευγάρι (με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί), ενώ για την κύρια κατοικία ισχύει και περιουσιακό κριτήριο. Παράλληλα, το Επίδομα Στέγασης καταβάλλεται μηνιαίως και κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Για τον ιδιοκτήτη το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο μετά τις εργασίες. Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» καλύπτει το 60% των επιλέξιμων δαπανών, έως 8.100 ευρώ, για κλειστό σπίτι έως 100 τ.μ. που θα μισθωθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. Σε επιλέξιμες δαπάνες 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και η τελική συμμετοχή του ιδιοκτήτη σε 4.000 ευρώ. Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» καλύπτει και περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης, με επιχορήγηση από 70% έως 95% και πλαφόν 36.000 ευρώ για εργασίες. Εκεί μετράνε, μεταξύ άλλων, το εισόδημα, τα τετραγωνικά, η παλαιότητα και η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης άνοιξαν στις 29 Οκτωβρίου αρχικά για τις κλειστές κατοικίες.

Στα προγράμματα αγοράς πρώτης κατοικίας, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να δει τι ακίνητο καλύπτεται, πόσο μπορεί να δανειστεί και ποιο μέρος του τιμήματος θα πληρώσει ο ίδιος. Στο «Σπίτι μου ΙΙ», για παράδειγμα, ένα ακίνητο αξίας 180.000 ευρώ μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με δάνειο έως 162.000 ευρώ, αφήνοντας τουλάχιστον 18.000 ευρώ για το τίμημα από ίδιους πόρους. Οι νέες αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν κλείσει. Για το «Σπίτι μου ΙΙΙ» έχει ανακοινωθεί ανώτατο δάνειο 230.000 ευρώ, με έναρξη που το υπουργείο τοποθετεί στον Ιανουάριο του 2027.

Πώς βρίσκονται οι τοπικές δράσεις και οι φοροελαφρύνσεις

Ο χάρτης της αρχικής σελίδας και ο κατάλογος επιτρέπουν αναζήτηση ανά Περιφέρεια χωρίς συμπλήρωση στοιχείων. Έτσι μπορεί κάποιος να ψάξει για δράσεις και σε περιοχή διαφορετική από εκείνη όπου μένει. Στον κατάλογο υπάρχουν επίσης φίλτρα για ηλικία, εισόδημα και κατάσταση προγράμματος.

Ο ιδιοκτήτης που σκέφτεται να ανακαινίσει ένα κλειστό σπίτι για να το νοικιάσει μπορεί, αφού δει τι επιδότηση προβλέπεται για τις εργασίες, να ελέγξει στις «Φορολογικές Ρυθμίσεις» αν το ακίνητο πληροί τους όρους της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια. Στην ίδια ενότητα θα βρει τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Στις «Λοιπές Παρεμβάσεις» καταγράφονται ρυθμίσεις όπως οι τοπικοί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ στη «Μηνιαία Ενημέρωση» δημοσιεύονται στοιχεία για την πορεία των προγραμμάτων.