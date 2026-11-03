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Περιουσίες που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα, πληροφορίες για ελέγχους που ενδέχεται να έφταναν πριν από τους ελεγκτές και καταγγελίες για υπαλλήλους που χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ιδιότητα για προσωπικό όφελος μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ. Στον απόηχο των υποθέσεων της Pizza Fan και του «Χωριάτικου», η φορολογική αρχή στρέφει την έρευνα και μέσα στις δικές της υπηρεσίες, αναζητώντας εάν πίσω από τις αναφορές σε «άκρες στην εφορία» υπήρχαν πραγματικές διαρροές και συγκεκριμένα πρόσωπα. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενίσχυση των Εσωτερικών Υποθέσεων, με στόχο να αξιολογείται κάθε σχετική καταγγελία.

Το πιο ευαίσθητο κομμάτι της έρευνας βρίσκεται στις πληροφορίες που φέρονται να γνώριζαν οι ελεγχόμενοι. Ποιος ήξερε ότι πλησίαζε έλεγχος; Από πού το πληροφορήθηκε; Επρόκειτο για πραγματική ενημέρωση από το εσωτερικό της υπηρεσίας ή για κάποιον που εμφάνιζε ως διασυνδέσεις τις εκτιμήσεις και τις γνωριμίες του; Οι απαντήσεις κρίνουν εάν οι έρευνες για φοροδιαφυγή θα οδηγήσουν και σε υποθέσεις διαφθοράς μέσα στον φορολογικό μηχανισμό.

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζητεί εγγράφως στοιχεία από τις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές για ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση αποδεικτικού υλικού που θα μπορούσε να συνδέσει συγκεκριμένα πρόσωπα με τις υπό διερεύνηση πράξεις. Οι αναφορές σε γνωριμίες και προειδοποιήσεις αποτελούν αφετηρία διερεύνησης. Για να αποδοθούν ευθύνες, χρειάζεται να τεκμηριωθεί ποιος έδωσε τι, σε ποιον και πότε.

Στο εσωτερικό της ΑΑΔΕ, ο σχεδιασμός προβλέπει πύκνωση των ελέγχων, ταχύτερη αξιοποίηση των καταγγελιών και ενίσχυση της υπηρεσίας που αναλαμβάνει τις έρευνες για το προσωπικό της. Η επιδίωξη είναι το ποσοστό αξιολόγησης και διεκπεραίωσης των καταγγελιών να φτάσει στο 100%, από το ελάχιστο 70% που προβλέπει το δημοσιευμένο επιχειρησιακό σχέδιο του 2026. Η αξιολόγηση κάθε αναφοράς δεν συνεπάγεται αυτόματα πλήρη έρευνα ή δίωξη. Από το περιεχόμενο και τα διαθέσιμα στοιχεία κρίνεται ποια υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ποια διαβιβάζεται σε άλλη υπηρεσία και ποια αρχειοθετείται.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 περιλαμβάνει 65 ελέγχους περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων, 30 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις υπηρεσίες και 67 ελέγχους για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων. Αυτή είναι η δημοσιευμένη βάση των στόχων, πάνω στην οποία εξετάζεται η ενίσχυση της ελεγκτικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στις περιουσίες. Οι Εσωτερικές Υποθέσεις έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν την περιουσιακή κατάσταση τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Η συνταξιοδότηση, επομένως, δεν βάζει από μόνη της τέλος στον έλεγχο. Το ζητούμενο παραμένει εάν η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να δικαιολογηθεί από τα νόμιμα εισοδήματα.

Οι έλεγχοι έχουν ήδη βγάλει υποθέσεις που πήραν τον δρόμο προς τις εισαγγελικές αρχές και τα πειθαρχικά όργανα. Το 2025 ολοκληρώθηκαν 69 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης, εκ των οποίων 25 αφορούσαν προϊσταμένους και 44 υπαλλήλους. Σε δύο περιπτώσεις δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού για πειθαρχική δίωξη και στους εισαγγελικούς λειτουργούς για ποινική αξιολόγηση.

Το δεύτερο μέτωπο είναι η αξιοποίηση της θέσης και της υπηρεσιακής πληροφορίας. Μια προειδοποίηση για επικείμενο έλεγχο μπορεί να δώσει στον ελεγχόμενο πολύτιμο χρόνο προετοιμασίας και να υπονομεύσει τον αιφνιδιασμό. Αντίστοιχα, η χρησιμοποίηση της υπαλληλικής ιδιότητας για την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους ανοίγει πεδίο πειθαρχικής και, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά, ποινικής διερεύνησης. Στα παραπτώματα που καταγράφονται στον απολογισμό περιλαμβάνονται η παράβαση καθήκοντος, η απόκτηση οικονομικού οφέλους και η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας.

Μέσα στο 2025 διενεργήθηκαν 95 έλεγχοι για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων. Σε 25 προέκυψαν ευρήματα για συνολικά 58 υπαλλήλους και οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 37 επιτόπιοι έλεγχοι στις υπηρεσίες από οικονομικούς επιθεωρητές. Τα ευρήματα και οι παραπομπές δεν ταυτίζονται με αμετάκλητες καταδίκες, καθώς η ευθύνη κάθε εμπλεκομένου κρίνεται στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικασίας.

Σημαντικό μέρος της δουλειάς αρχίζει από μια καταγγελία. Το 2025 η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποδέχθηκε 2.916 καταγγελίες, αναφορές και πληροφορίες και αξιολόγησε τις 2.342, ποσοστό 80,3%. Από το υλικό που εξετάστηκε, οι 227 αναφορές αφορούσαν υπηρεσίες και υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και είτε προωθήθηκαν για τις προβλεπόμενες ενέργειες είτε αρχειοθετήθηκαν ως αόριστες. Οι υπόλοιπες 2.115 διαβιβάστηκαν κατά περίπτωση σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ή αρχειοθετήθηκαν. Οι σχεδόν 3.000 αναφορές, συνεπώς, δεν αντιστοιχούν σε ισάριθμες τεκμηριωμένες υποθέσεις διαφθοράς εφοριακών.

Για πολίτες και επιχειρήσεις, η δυνατότητα υποβολής πληροφοριών υπάρχει ήδη μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ. Η αναφορά μπορεί να γίνει επώνυμα, με χρήση των κωδικών Taxisnet, ή ανώνυμα. Για περιστατικά που αφορούν υπαλλήλους ή υπηρεσίες της φορολογικής αρχής επιλέγεται η κατηγορία «Διαφθορά – Παραβιάσεις Ακεραιότητας».

Στην περιγραφή συμπληρώνονται το περιεχόμενο της καταγγελίας, ο τρόπος διαπίστωσης και ο χρονικός προσδιορισμός του περιστατικού. Στη συνέχεια καταχωρίζονται τα στοιχεία της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου και η τοποθεσία του συμβάντος. Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης έως τριών αρχείων, μεγέθους έως 4 MB το καθένα. Με την ολοκλήρωση της υποβολής εμφανίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.

Οι αναφορές που λαμβάνουν οι Εσωτερικές Υποθέσεις παραμένουν στο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απόφαση Α.1167/2023 προβλέπει την οριστική διαγραφή τους μετά την πάροδο 15 ετών από την υποβολή τους.