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Σχεδόν 1 δισ. ευρώ για data centers στην Ελλάδα, πάνω από 350 εκατ. ευρώ για φάρμακα, βιοτεχνολογία και έρευνα, αλλά και περισσότερα από 295 εκατ. ευρώ για γάλλιο, αλουμίνα και βωξίτη.

Πίσω από τους αριθμούς αυτούς βρίσκονται η Microsoft, η Demo και η Metlen. Και πίσω από τα ονόματα κρύβεται μια αλλαγή δυναμικής για το πού τοποθετούνται μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια στη χώρα μας.

Πλέον οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα δεν εξαντλούνται μόνο σε ξενοδοχεία, εστίαση και κατοικίες. Στο επενδυτικό στερέωμα εμφανίζονται κέντρα δεδομένων, φαρμακευτικές μονάδες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων υλών, δίκτυα οπτικών ινών και υποδομές συντήρησης αεροσκαφών. Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: διευρύνουν τη συζήτηση για το τι μπορεί να παράγει και ποιες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει η χώρα.

Ποιοι βάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια

Με προϋπολογισμό 976,2 εκατ. ευρώ, η επένδυση της Microsoft περιλαμβάνει τρία κέντρα δεδομένων και υποδομές υπολογιστικού νέφους, συνολικής ισχύος 38,4 μεγαβάτ (MW). Πρόκειται για εγκαταστάσεις που στηρίζουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Στη φαρμακοβιομηχανία η Demo αναπτύσσει πρόγραμμα άνω των 350 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, η παραγωγή φαρμάκων, η βιοτεχνολογία και η έρευνα. Οι επενδύσεις αυτές δεν φέρνουν απλώς κεφάλαια, εργοστάσια και νέες δουλειές, αλλά επεκτείνουν το εύρος της παραγωγής και της τεχνογνωσίας που επιχειρείται να αναπτυχθεί στη χώρα.

Η Metlen, από την πλευρά της, τοποθετεί 295,5 εκατ. ευρώ σε γάλλιο, αλουμίνα και βωξίτη, συνδέοντας την επένδυσή της με τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Επιπλέον, επενδύει 45 εκατ. ευρώ σε μεταλλικές κατασκευές υψηλής τεχνολογίας για την άμυνα.

Νέα βιομηχανία επενδύσεων στην Ελλάδα

Η δυναμική των νέων μεγάλων επενδύσεων δεν σταματά εκεί. Οι επενδυτές λειτουργούν σαν κοπάδια και ακολουθούν όποιους κάνουν πρώτοι την αρχή.

Ήδη όμως η βιομηχανία επενδύσεων στη χώρα μας έχει αρχίσει να χτίζεται. Στη χαρτοβιομηχανία η Intertrade προχωρά σε επένδυση 99,9 εκατ. ευρώ για καθετοποίηση της παραγωγής και υποκατάσταση των εισαγωγών. Στα τσιμέντα η Ηρακλής/Holcim έχει πάρει έγκριση για επενδυτικό σχέδιο 99 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του «Olympus», με νέα παραγωγική διαδικασία και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.

Στα φάρμακα η Elpen προσθέτει επένδυση 50,7 εκατ. ευρώ για εργοστάσιο και βιοϊατρική έρευνα. Ακολουθούν η BGS Alcohols με 34,3 εκατ. ευρώ για καθετοποιημένη παραγωγή αιθανόλης, όπως και η Neotex με εγκεκριμένο σχέδιο 21,5 εκατ. ευρώ για καινοτόμα δομικά υλικά.

Δίκτυα, αεροσκάφη και τουρισμός

Στις τηλεπικοινωνίες ξεχωρίζει το επενδυτικό σχέδιο της United Fiber ύψους 93,4 εκατ. ευρώ για οπτικές ίνες και ψηφιακές υποδομές, ενώ το σχέδιο «Hermes» της Intracom ανέρχεται σε 42,95 εκατ. ευρώ και αφορά ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Στην αεροπορία η επένδυση της Olympic, ύψους 74,75 εκατ. ευρώ, αποτελεί μέρος προγράμματος άνω των 140 εκατ. ευρώ για συντήρηση αεροσκαφών, εξομοιωτές και εκπαίδευση. Στον τουρισμό η Atokos σχεδιάζει μονάδα υψηλής κατηγορίας στην Ιθάκη, προϋπολογισμού 85,5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν

Μια επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ για ψηφιακές υποδομές δεν είναι το ίδιο με 1 δισ. ευρώ για κατοικίες. Ούτε ένα νέο φαρμακευτικό εργοστάσιο έχει το ίδιο οικονομικό αποτύπωμα με μια τουριστική μονάδα.

Οι προϋπολογισμοί μετρούν για το μέγεθος μιας επένδυσης, δεν αρκούν όμως για να περιγράψουν τι αποτύπωμα αφήνουν στη χώρα.

Η κατανομή των projects δείχνει ότι τα μεγάλα κεφάλαια κινούνται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

Ψηφιακές υποδομές και cloud: Microsoft, United Fiber, Intracom.

Microsoft, United Fiber, Intracom. Φάρμακα και βιοτεχνολογία: Demo, Elpen.

Demo, Elpen. Μέταλλα, βιομηχανία και κρίσιμες πρώτες ύλες: Metlen, Intertrade, BGS Alcohols, Neotex, Ηρακλής/Holcim.

Metlen, Intertrade, BGS Alcohols, Neotex, Ηρακλής/Holcim. Τουρισμός και μεταφορές: Atokos, Olympic.

Το μείγμα αυτό περιλαμβάνει τόσο παραγωγικές δραστηριότητες όσο και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι τα projects σε φάρμακα, μέταλλα, ψηφιακές υποδομές και βιομηχανία έχουν πλέον σημαντικό βάρος στη λίστα των μεγάλων επενδύσεων.

Τι κερδίζει η χώρα

Οι αριθμοί δεν είναι όλοι άμεσα συγκρίσιμοι, ούτε τα projects έχουν όλα την ίδια φύση. Κάποια αφορούν συνολικά πολυετή προγράμματα, άλλα εγκεκριμένα σχέδια που βρίσκονται στα σκαριά ή αποτελούν επεκτάσεις άλλων παράπλευρων ή υφιστάμενων επενδύσεων.

Δείχνουν όμως την κατεύθυνση και ποιες επενδύσεις προσελκύει η χώρα. Το επόμενο στοίχημα είναι πλέον πώς από τις ανακοινώσεις και τα εγκαίνια οι νέες επενδύσεις θα αρχίσουν να παράγουν νέα δραστηριότητα και, κυρίως, τι αξία θα αφήνουν στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το ύψος των επενδύσεων, αλλά και η ποιοτική βελτίωση της σύνθεσής τους: πριν από την κρίση χρέους σχεδόν οι μισές ιδιωτικές επενδύσεις κατευθύνονταν στην κατασκευή κατοικιών, ενώ οι παραγωγικές επενδύσεις παρέμεναν ανεπαρκείς επιβαρύνοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Σήμερα, όμως, αυτή η τάση έχει αντιστραφεί: περίπου τα 4/5 των ιδιωτικών επενδύσεων κατευθύνονται σε παραγωγικό κεφάλαιο και το υπόλοιπο 1/5 σε κατοικίες.

Από το 2025 η μετατόπιση έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής: οι παραγωγικές επενδύσεις, εκτός των κατασκευών, ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Σε εκθέσεις της η Τράπεζα της Ελλάδος συνδέει ρητά αυτή την εξέλιξη με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη σταδιακή μετατόπιση προς περισσότερο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης.

Αν η τάση αυτή συνεχιστεί και συνοδευτεί από περαιτέρω αύξηση του συνολικού ύψους των επενδύσεων, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, καλύπτοντας μέρος του μεγάλου επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.