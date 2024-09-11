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Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε κατά 69 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.348 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2024.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 72 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2024. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 3,1% έναντι 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη και διαμορφώθηκε στα 1.063 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2024, καθώς οι καθαρές αγορές τίτλων του εξωτερικού αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις τίτλων του εσωτερικού, καθώς και από μείωση των αποτιμήσεων του συνόλου των τίτλων. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 45,3% το β΄ τρίμηνο, έναντι 46,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 754 εκατ. ευρώ, έναντι 728 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 32,1%, έναντι 32,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού. Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 410 εκατ. ευρώ, έναντι 379 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μετοχών του εξωτερικού. Το ποσοστό των μετοχών επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 17,4% το β’ τρίμηνο του 2024 από 16,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

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