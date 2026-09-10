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Νέα δεδομένα στην επαγγελματική ασφάλιση δημιουργεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλάζοντας σημαντικά τους όρους λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Οι παρεμβάσεις αφορούν σχεδόν όλες τις πτυχές του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, από τη φορολογία της συμπληρωματικής σύνταξης και του εφάπαξ έως τα ανώτατα όρια εισφορών, τη συμμετοχή περισσότερων κατηγοριών εργαζομένων και τις επιλογές των ασφαλισμένων όταν αλλάζουν εργασία ή διακόπτουν την απασχόλησή τους.

Βασικός στόχος της επαγγελματικής ασφάλισης είναι η δημιουργία ενός επιπλέον εισοδήματος πέραν της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, όπου αυτή υπάρχει. Η παροχή μπορεί να καταβάλλεται είτε ως περιοδική σύνταξη είτε ως εφάπαξ ποσό, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.

Το τελικό ύψος της παροχής δεν είναι προκαθορισμένο, καθώς εξαρτάται από το ύψος των εισφορών, τη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα, τις επενδυτικές αποδόσεις και τους ειδικούς όρους κάθε Ταμείου.

Αυξάνονται τα όρια εισφορών για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα ανώτατα όρια των εισφορών που μπορούν να καταβάλλονται στα ΤΕΑ.

Για τους μισθωτούς, το όριο αυξάνεται από το 20% στο 35% των ακαθάριστων αποδοχών, καθώς και των φορολογητέων παροχών σε είδος. Για τους μη μισθωτούς, το ετήσιο πλαφόν αυξάνεται από τις 20.000 ευρώ στις 35.000 ευρώ.

Οι εισφορές στα συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα εξακολουθούν να παρέχουν 100% φορολογική έκπτωση, εντός των ορίων που καθορίζει το νέο πλαίσιο.

Η αύξηση των ορίων δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο συσσώρευσης κεφαλαίου, κυρίως για ασφαλισμένους με υψηλότερα εισοδήματα που επιθυμούν να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών τους στη δημιουργία συμπληρωματικής σύνταξης.

Ωστόσο, για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, διατηρούνται τα χαμηλότερα όρια. Συγκεκριμένα, το πλαφόν παραμένει στο 20% των ακαθάριστων αποδοχών για τους μισθωτούς και στις 20.000 ευρώ ετησίως για τους μη μισθωτούς.

Προβληματισμοί για πιθανή χρήση ως φορολογικό εργαλείο

Η διεύρυνση των ορίων εισφορών έχει προκαλέσει και προβληματισμούς, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μέσο ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, αλλά και ως εργαλείο φορολογικής βελτιστοποίησης για υψηλόμισθα στελέχη.

Ο προβληματισμός αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου μέρος των αυξήσεων ή των bonus μετατρέπεται σε εισφορές προς Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο, ένα τμήμα του εισοδήματος μπορεί να μεταφέρεται σε καθεστώς με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με την άμεση καταβολή ως μισθός.

Νέα φορολογία για συμπληρωματικές συντάξεις και εφάπαξ

Μεγάλες αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών από ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και Ομαδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης.

Για όσους ξεκινούν να λαμβάνουν την παροχή από το 62ο έως και το 67ο έτος της ηλικίας τους, ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται:

στο 5% για περιοδική παροχή

στο 10% για εφάπαξ καταβολή

Ακόμη ευνοϊκότεροι είναι οι συντελεστές για όσους περιμένουν μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Σε αυτή την περίπτωση, η φορολογία μειώνεται:

στο 2,5% για περιοδική παροχή

στο 5% για εφάπαξ

Ως περιοδική παροχή θεωρείται εκείνη που καταβάλλεται είτε ισόβια είτε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, με σταθερές ή αυξανόμενες καταβολές.

Το νέο μοντέλο δημιουργεί ισχυρότερο κίνητρο για παραμονή στην επαγγελματική ασφάλιση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά και για επιλογή συμπληρωματικής σύνταξης αντί της άμεσης είσπραξης ολόκληρου του κεφαλαίου.

Τι ισχύει για όσους αποχωρούν πριν τα 62

Διαφορετική είναι η φορολογική αντιμετώπιση για όσους επιλέξουν να λάβουν την παροχή πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι χαμηλοί αυτοτελείς συντελεστές και το ποσό φορολογείται με βάση τη γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις προβλέπεται να ισχύουν και για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τον φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

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