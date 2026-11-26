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Με εμφανή σημάδια κόπωσης βρίσκεται αντιμέτωπη η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης περιορίζει τη δυναμική της παραγωγής και δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους κατασκευαστές. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου αποτυπώνουν την επιβράδυνση μιας αγοράς που τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Ειδικότερα, η παραγωγή αυτοκινήτων στην Κίνα αυξήθηκε μόλις κατά 0,9% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για τον ασθενέστερο ρυθμό αύξησης από το 2022, όταν οι αυστηροί περιορισμοί στο πλαίσιο της πολιτικής «Covid Zero» είχαν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η απόσυρση ή ο περιορισμός κρατικών επιδοτήσεων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της οικονομίας, έχει περιορίσει την αγοραστική διάθεση των καταναλωτών. Ως αποτέλεσμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με συσσωρευμένα αποθέματα οχημάτων, την ώρα που η ζήτηση δεν ακολουθεί τους ρυθμούς της παραγωγής.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται, ωστόσο, μόνο στην εγχώρια αγορά. Η Κινεζική Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων (PCA) εκτιμά ότι οι εξαγωγές οχημάτων θα παρουσιάσουν σημαντική επιβράδυνση το 2027, με τον ρυθμό αύξησής τους να περιορίζεται περίπου στο 10%. Η πρόβλεψη συνδέεται με την αυξανόμενη επιβολή δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών από τις αγορές του εξωτερικού.

«Οι εξαγωγές θα υποχωρήσουν από τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης που καταγράφηκαν φέτος σε έναν ρυθμό ανάπτυξης από μέτριο έως ισχυρό το επόμενο έτος», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της PCA, Cui Dongshu, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Την ίδια στιγμή, η εγχώρια αγορά εμφανίζει ακόμη εντονότερα σημάδια υποχώρησης. Οι παραδόσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Κίνα καταγράφουν πτώση για 13ο διαδοχικό μήνα, καθώς τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά 27%, φτάνοντας τα 1,64 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της PCA.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, η πορεία των οχημάτων νέας ενέργειας, δηλαδή των αμιγώς ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών μοντέλων. Παρά την υποχώρηση της ζήτησης και σε αυτή την κατηγορία, το μερίδιό τους στις συνολικές πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων εξακολουθεί να ενισχύεται, φτάνοντας το 67% τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις πιέσεις στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου, η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται, αλλάζει τη σύνθεση των πωλήσεων και εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών.

Για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι διπλό. Nα περιορίσουν τα αποθέματα και να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στα νέα δεδομένα της εγχώριας ζήτησης, ενώ παράλληλα θα αναζητούν διέξοδο στις διεθνείς αγορές, όπου οι εμπορικοί περιορισμοί γίνονται ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο.