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Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης παραμένει η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, με το online να αποτελεί πλέον ξεκάθαρα την κινητήρια δύναμη και να κερδίζει με ταχύτητα έδαφος έναντι του παραδοσιακού επίγειου δικτύου.

Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής Παιγνίων που παρουσιάστηκαν στο περιθώριο της χθεσινής συνάντησης με τον ΥΠΟΙΚ Κυριάκο Πιερρακάκη, για το α΄ εξάμηνο του 2026 δείχνουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) €1,558 δισ., αυξημένα κατά 8% από €1,442 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη ταχύτερα αυξάνεται η δημοσιονομική συνεισφορά της αγοράς. Τα έσοδα προς το Δημόσιο ανήλθαν σε €627,3 εκατ., έναντι €548,3 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 14,4%, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από εκείνον του GGR.

Το online παίρνει τη σκυτάλη

Η μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, βρίσκεται στη σύνθεση της αγοράς. Το GGR των online παιγνίων εκτινάχθηκε στα €647,2 εκατ. από €545,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7% μέσα σε έναν χρόνο. Αντίθετα, η επίγεια αγορά κινήθηκε σχεδόν οριακά ανοδικά, στα €910,6 εκατ. από €896,7 εκατ., με αύξηση μόλις 1,6%.

Ως αποτέλεσμα, το online αντιπροσωπεύει πλέον το 41,5% του συνολικού GGR, έναντι 37,8% ένα χρόνο νωρίτερα. Το μερίδιο της επίγειας αγοράς περιορίστηκε αντίστοιχα από 62,2% σε 58,5%. Πρόκειται για μετατόπιση 3,7 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η οποία αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία αλλάζει το μοντέλο της ελληνικής αγοράς.

Ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για την προέλευση της ανάπτυξης. Από τα περίπου €116 εκατ. πρόσθετου GGR που δημιουργήθηκαν στο α΄ εξάμηνο, τα €102,1 εκατ. προήλθαν από το online και μόλις €13,9 εκατ. από τα επίγεια παίγνια. Με άλλα λόγια, τα διαδικτυακά παίγνια ήταν υπεύθυνα για το 88% της συνολικής αύξησης της αγοράς, έναντι μόλις 12% της επίγειας δραστηριότητας.

GGR +72% μεταξύ 2025 και 2040

Η τάση αυτή, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις που παρουσιάζει η ΕΕΕΠ και βασίζονται σε μελέτη της Deloitte Business Solutions, δεν είναι συγκυριακή. Η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει σε GGR €5,25 δισ. το 2040, καταγράφοντας συνολική αύξηση 72% σε σχέση με το 2025 και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,6% την περίοδο 2025-2040.

Και εδώ το online αναμένεται να είναι ο βασικός μοχλός. Για τα διαδικτυακά παίγνια προβλέπεται μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 5,6%, έναντι μόλις 1,3% για τα επίγεια παίγνια. Έτσι, έως το 2040 το online εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού GGR της ελληνικής αγοράς, φτάνοντας ουσιαστικά σε ισορροπία με την επίγεια δραστηριότητα. Τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2026 δείχνουν, μάλιστα, ότι αυτή η μετάβαση βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον νέων παρόχων για την αγορά παραμένει σταθερό. Πέραν της Bally’s Intralot που έχει καταθέσει αίτηση στην ΕΕΕΠ για είσοδο στην ελληνική online αγορά και μάλιστα για και τους δύο τύπους αδειών (άδεια Τύπου 1 για διαδικτυακό στοίχημα και άδεια Τύπου 2 για λοιπά online παίγνια, δηλαδή casino, live casino και poker), ακόμη ένας νέος «παίκτης» έχει καταθέσει αίτηση για αδειοδότηση.

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