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Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών έχουν μπει 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου. Το δημόσιο επιχειρεί να περιορίσει την προώθηση παράνομων παιγνίων στα κοινωνικά δίκτυα και οι σχετικές μηνύσεις έχουν ήδη κατατεθεί. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία, ενώ οι εμπλεκόμενοι απειλούνται με πρόστιμα έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση και ποινικές διαδικασίες.

Οι μηνύσεις σε 18 influencers είναι από τα πρώτα απτά αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, μετά τη θέσπισή της τον περασμένο Ιούνιο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου και την πορεία των ελέγχων «σήμερα, λίγους μήνες μετά, υπάρχουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία».

Ο κ. Πιερρακάκης έστειλε μήνυμα προς όσους χρησιμοποιούν τη δημοφιλία τους για να προωθούν παράνομο τζόγο. «Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για την προώθηση παράνομου τζόγου «θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος».

Παράνομη αγορά 1,8 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Την ίδια χρονιά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, τόσο την οικονομική διάσταση του προβλήματος όσο και τις κοινωνικές του επιπτώσεις. Η παράνομη αγορά στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες.

Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτίθενται στους κινδύνους του παράνομου τζόγου. Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης.

Η παρανομία μετακινείται στα social media

Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο, καθώς ο παράνομος τζόγος μεταφέρεται διαρκώς στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός συνδέσμου, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.

«Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει», σημείωσε ο υπουργός, εξηγώντας τη λογική των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.

Τα νέα εργαλεία της ΕΕΕΠ

Τον περασμένο Ιούνιο άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δόθηκαν ισχυρότερα μέσα για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Παράλληλα, ενισχύθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ η Επιτροπή στελεχώθηκε με 110 οργανικές θέσεις. Από αυτές, οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επιβολής άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Οι μηνύσεις σε βάρος των 18 influencers αποτελούν την πρώτη γνωστή ποινική διάσταση της εφαρμογής του νέου πλαισίου. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία και δεν έχει ανακοινωθεί η έκβασή τους.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ελέγχων

Στόχος των αρχών δεν είναι μόνο να επιβάλλονται κυρώσεις μετά τη διαπίστωση μιας παράβασης, αλλά και να εντοπίζεται νωρίτερα η παράνομη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ αξιοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για τη χαρτογράφηση παράνομων δικτύων, τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων και την αναγνώριση των καναλιών μέσω των οποίων προωθούνται.

Η διαδικασία προβλέπει συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης, ώστε να προχωρά ο αποκλεισμός των παράνομων ιστοτόπων.

«Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της», ανέφερε ο υπουργός.

«Κλειδί» η πρόληψη

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η καταστολή δεν αρκεί. Απαιτούνται πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων και των νέων.

«Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ καλείται να έχει παρουσία όχι μόνο στους ελέγχους, αλλά και στις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα, όπου βρίσκεται το νεότερο κοινό.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε, τέλος, ότι η πολιτική ηγεσία δεν υποδεικνύει ποιοι θα ελεγχθούν ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων, καθώς η ΕΕΕΠ είναι ανεξάρτητη Αρχή. Η ευθύνη της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι να διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να παρέχει στην Επιτροπή το αναγκαίο προσωπικό και τα τεχνολογικά εργαλεία.

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