Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ευρείας αποδοχής έτυχε η πλειονότητα των άρθρων που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία από τη ΝΔ, και, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό». Τα άρθρα έλαβαν από 159 έως 244 θετικές ψήφους, και -σύμφωνα με πληροφορίες- η ΝΔ ψήφισε όλα τα άρθρα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν τα τρία άρθρα του “ παιδικού κουμπαρά”, ενώ η Ελληνική Λύση ψήφισε υπέρ της δημιουργίας “ κουμπαρά” και “ παρών” στα άρθρα για τις εισφορές φυσικών προσώπων και του Δημοσίου σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, και επί 284 ψηφισάντων, τα 17 άρθρα, για τα οποία η ΝΔ κατέθεσε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας ψηφίστηκαν ως εξής:

Άρθρο 4: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες – ΝΑΙ: 244, ΟΧΙ: 5, ΠΑΡΩΝ: 35

Άρθρο 7: Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού – ΝΑΙ: 186, ΟΧΙ: 38, ΠΑΡΩΝ: 60

Άρθρο 8: Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς – ΝΑΙ: 222, ΟΧΙ: 15, ΠΑΡΩΝ: 47

Άρθρο 9: Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς – ΝΑΙ: 223, ΟΧΙ: 15, ΠΑΡΩΝ: 46

Άρθρο 14: Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028 – ΝΑΙ: 198, ΟΧΙ: 30, ΠΑΡΩΝ: 56

Άρθρο 15: Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 9, ΠΑΡΩΝ: 36

Άρθρο 16: Αύξηση συντελεστή φόρου μεταβίβασης, από 3% σε 15%, για αγορά κατοικίας από φορολογικούς κατοίκους εκτός ΕΕ και ΕΟΧ – ΝΑΙ: 197, ΟΧΙ: 12, ΠΑΡΩΝ: 75

Άρθρο 20: Διεύρυνση δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αύξηση της ενίσχυσης από 300 σε 400 ευρώ – ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 10, ΠΑΡΩΝ: 59

Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 38, ΠΑΡΩΝ: 7

Άρθρο 22: Αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 31, ΠΑΡΩΝ: 14

Άρθρο 23: Αύξηση επιδόματος γέννησης – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 15, ΠΑΡΩΝ: 30

Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 10, ΠΑΡΩΝ: 35

Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα – ΝΑΙ: 240, ΟΧΙ: 8, ΠΑΡΩΝ: 36

Άρθρο 35: Δημιουργία παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά» (Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων – ΑΕΛΑ) – ΝΑΙ: 171, ΟΧΙ: 102, ΠΑΡΩΝ: 11

Άρθρο 37: Εισφορές στον ΑΕΛΑ από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έως του ποσού των 10.000 ετησίως – ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 103, ΠΑΡΩΝ: 21

Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά» έως του ποσού των 1.200 ευρώ ετησίως – ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 103, ΠΑΡΩΝ: 22

Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026 – ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 20, ΠΑΡΩΝ: 49

Έως 244 ψήφοι για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών – Ευρύτατες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες

Οι κοινωνικές και φορολογικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την στήριξη των πολιτών το 2027 συγκέντρωσαν ευρύτατες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, που ξεπέρασαν κατά πολύ την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.

Δεκατέσσερα από τα 17 άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία συγκέντρωσαν έως 244 θετικές ψήφους, επιβεβαιώνοντας την ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή παρεμβάσεων που μειώνουν τους φόρους, ενισχύουν τα εισοδήματα και στηρίζουν τις οικογένειες, τους εργαζόμενους και την ελληνική περιφέρεια.

Ειδικότερα:

• 244 «ΝΑΙ» στο άρθρο 4, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις τρίτεκνων και αγροτών.

• 240 «ΝΑΙ» στο άρθρο 28, για το επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.

• 239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 15, για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

• 239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 21, για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

• 239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 22, για την αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

• 239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 23, για την αύξηση του επιδόματος γέννησης.

• 239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 25, για το οικονομικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης.

• 223 «ΝΑΙ» στο άρθρο 9, για τον περιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ και την ελάφρυνση επιχειρήσεων σε μικρούς οικισμούς.

• 222 «ΝΑΙ» στο άρθρο 8, για την κατάργηση προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος συνεπών επαγγελματιών και την εξαίρεση ανήλικων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

• 215 «ΝΑΙ» στο άρθρο 20, για τη διεύρυνση των δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

• 215 «ΝΑΙ» στο άρθρο 51, για τις ρυθμίσεις υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη συγκέντρωσαν επίσης το άρθρο 14, με 198 θετικές ψήφους, το άρθρο 16, με 197 θετικές ψήφους, και το άρθρο 7, με 186 θετικές ψήφους.

Η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές που στήριξαν τις συγκεκριμένες διατάξεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισχυρών κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών για μέτρα που ενισχύουν τα εισοδήματα, μειώνουν φορολογικά βάρη και στηρίζουν τις οικογένειες.

Νέος κοινοβουλευτικός άθλος του ΠΑΣΟΚ – Κατήγγειλε στα λόγια, υπερψήφισε στην πράξη

Στο ίδιο νομοσχέδιο για τα μέτρα της ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ κατέληξε να υπερψηφίσει 11 από τα 17 άρθρα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία σε ονομαστική ψηφοφορία, ενώ σε άλλα τρία δήλωσε «ΠΑΡΩΝ».

Από όλες τις διατάξεις που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να καταψηφίσει μόνο εκείνες που αφορούν τον «κουμπαρά» των παιδιών, τον νέο Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, τον θεσμό που δημιουργεί αποταμιεύσεις για τη νέα γενιά. Μια πολιτική επιλογή που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα από ένα κόμμα που επικαλείται διαρκώς την πολιτική των ίσων ευκαιριών και την ανάγκη στήριξης των νέων.

Στα υπόλοιπα 36 άρθρα του νομοσχεδίου, η κατανομή των ψήφων του ήταν απολύτως ισορροπημένη: 16 «ΝΑΙ», 16 «ΟΧΙ» και 4 «ΠΑΡΩΝ». Απόλυτη ισοπαλία. Ούτε ένα «ΝΑΙ» περισσότερο, ούτε ένα «ΟΧΙ» λιγότερο.

Δύο νομοσχέδια μέσα σε λίγες ημέρες και το ίδιο πολιτικό παράδοξο. Όσο ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ , τόσο πληθαίνουν τα «ΝΑΙ» στην κάλπη.